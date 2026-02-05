Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 5-11 Φεβρουαρίου.

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Μια ενδιαφέρουσα πρεμιέρα πραγματοποιείται στο θέατρο “Πλύφα” (Κορυτσάς 39, Αθήνα) στις 11 Φεβρουαρίου: Οι “Χήνες”, το βραβευμένο έργο της Στέλλας Ζαφειροπούλου (Βραβείο Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος 2017), παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή. Πρόκειται για μια ιστορία που τολμά να αγγίξει βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις για τη γονεϊκότητα, τη βιολογική συνέχεια, τον φόβο απέναντι στο ξένο και το διαφορετικό, αλλά και την αδηφάγα αγάπη για το χρήμα. Η Στέλλα Ζαφειροπούλου, μία από τις πιο δυναμικές εκπροσώπους της νέας γενιάς Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων, που ήταν πρόσφατα υποψήφια για το βραβείο «Κάρολος Κουν» Δραματουργίας Ελληνικού Έργου για το θεατρικό της “Φλάι”, αυτή τη φορά σκηνοθετεί η ίδια την παράσταση. Παίζουν: Ντίνα Αβαγιανού, Μάρθα Ακάσογλου, Ηλέκτρα Τζιβάκη, Δημήτρης Τσιγκριμάνης.

* Δύο εικαστικοί, η αρχαιολόγος Πολυξένη Αδάμ-Βελένη και η αρχαιολόγος Βούλα Σαρικάκη ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «ΑΝΘΕΩΝ πΟΙΗΣΗ». Η έκθεση φέρνει στο προσκήνιο τα μαγικά, ονειρικά τοπία της Αδάμ-Βελένη, φιλοτεχνημένα με ακρυλικά και λάδια, με κεντρικό θέμα τον απειλούμενο ροδακινεώνα της Βέροιας. Για την Βούλα Σαρικάκη, τα έργα της (ανθισμένες σιωπές και στιγμές της φύσης) με ακρυλικά και μικτή τεχνική, τροφοδοτούν την αρμονία της ψυχής. Η εκδήλωση φιλοξενείται στον χώρο τέχνης “Match Point” (Αινιάνος 1, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα), από τις 7 έως τις 14 Φεβρουαρίου.

* Η παράσταση “Μαρί Αντουανέτ – Savon Original: Η Ασφυξία Του Πούπουλου Όταν Πέφτει”, σε κείμενο και σκηνοθεσία Γρηγόρη Χατζάκη, με τη Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, έρχεται στο Δώμα του Θεάτρου του Νέου Κόσμου (Αντισθένους 7 και Θαρύπου) από τις 9 Φεβρουαρίου. Οι δυο τους εμπνέονται από την προσωπικότητα της τελευταίας βασίλισσας της Γαλλίας και δημιουργούν έναν κόσμο όπου η πληθωρική ηρωίδα κινείται ελεύθερα: θυμάται και ξεχνά, βαριέται και ονειρεύεται. Μέσα στη χρυσοποίκιλτη άμαξα, στο ταξίδι από την Αυστρία προς τη Γαλλία, αναπολεί το μέλλον που της επιφυλάσσεται, θυμάται ιστορίες από όλο τον κόσμο και αφήνεται στον χρόνο.

* Στις 9 και 10 Φεβρουαρίου, στις 20.00, στην Αίθουσα “Νίκος Σκαλκώτας” του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας και Πέτρου Κόκκαλη) παρουσιάζεται η παράσταση «Η έρημη χώρα του T. S. Eliot/ Το εργοστάσιο των ποιημάτων», μια σκηνική σύνθεση σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Ακύλλα Καραζήση, που εμβαθύνει στην ποίηση όχι μόνο ως κείμενο, αλλά ως πράξη: ως γραφή, ως ανάγνωση, ως απαγγελία και ως σύγχρονο ακτιβισμό. Με κύριο άξονα το εμβληματικό ποίημα του Τ. Σ. Έλιοτ “Η έρημη χώρα” (The Waste Land), σε μετάφραση Γιώργου Σεφέρη, η παράσταση προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο πρόσληψης του ποιητικού λόγου. Ο θεατής δεν καλείται απλώς να παρακολουθήσει ένα «έτοιμο» έργο, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία ανακάλυψής του: σαν αρχαιολογικό εύρημα που αποκαλύπτεται σταδιακά, μέσα από θραύσματα. Μουσική σύνθεση, μουσικός επί σκηνής: The Boy.

* “Μου ζητάτε να σας τα πω όλα διότι, διαφορετικά, δεν θα αναλάβετε την υπόθεση. Δέχομαι την πρότασή σας και σας γράφω, ξεκινώντας από την αρχή, ώστε να μπορείτε να έχετε μια πλήρη εικόνα για το άτομό μου. Κατανοώ πως πρέπει να γνωρίζετε ακόμα και τις εκ πρώτης όψεως ασήμαντες και επουσιώδεις πτυχές, δεδομένου ότι σε αυτές μπορεί να βρίσκονται εκείνα τα στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να συντάξετε μια καλή υπερασπιστική γραμμή”. Η μεσίτρια Λάουρα Πρατς ταξιδεύει στην Αγγλία για να κάνει εντατικά μαθήματα στη γλώσσα. Θα μείνει στην απομονωμένη έπαυλη της ιδιόρρυθμης Μίσις Γκρόουζ, καθηγήτριας αγγλικών. Σύντομα θα ανακαλύψει πως η μέθοδος που εκείνη χρησιμοποιεί ξεπερνάει την αυστηρή πειθαρχία. “Το καλοκαίρι των αγγλικών” (εκδόσεις Βακχικόν) θα αλλάξει τη ζωή των δύο γυναικών για πάντα. Η ιστορία που αφηγείται η Κάρμα Ριέρα διαθέτει σασπένς, τρόμο αλλά και χιούμορ για τη σχέση αγάπης και μίσους που έχουν οι Ισπανοί με την αγγλική γλώσσα.