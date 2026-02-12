Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 12-18 Φεβρουαρίου.

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Μια τολμηρή και πρωτότυπη απεικόνιση μιας από τις πιο παθιασμένες ιστορίες αγάπης όλων των εποχών, η ταινία “Ανεμοδαρμένα Ύψη” της βραβευμένης με Όσκαρ και BAFTA σκηνοθέτιδας Έμεραλντ Φένελ, έχει πρωταγωνιστές την υποψήφια για Όσκαρ και BAFTA Μάργκοτ Ρόμπι και τον υποψήφιο για BAFTA Τζέικομπ Ελόρντι. Η απαγορευμένη αγάπη τους ως Κάθι και Χίθκλιφ μετατρέπεται από ρομαντική σε εθιστική και εκτυλίσσεται σε μια επική ιστορία λαγνείας και τρέλας. Η ταινία δημιούργησε θόρυβο πριν καν ολοκληρωθεί, για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς αφορούσε την ηλικία των πρωταγωνιστών, που είναι πολύ μεγαλύτερη από τους λογοτεχνικούς ήρωες της Έμιλι Μπροντέ, ενώ άλλοι θεώρησαν τη σχέση της Κάθι με τον Χίθκλιφ υπερβολικά τοξική για την εποχή μας. Σίγουρα , όμως, είτε αγαπηθεί από τους φανατικούς του μυθιστορήματος είτε όχι, η ταινία προσφέρει εκπληκτική φωτογραφία, εντυπωσιακά κοστούμια και μια σκοτεινά μαγευτική ατμόσφαιρα, που υπόσχονται μια έντονη κινηματογραφική εμπειρία στον θεατή.

* Αν θέλετε να γνωρίσετε δύο σημαντικά μουσεία της Αθήνας μέσα στη νύχτα, αν αγαπάτε τα μυστήρια, αν δεν φοβάστε το σκοτάδι, αν εντυπωσιάζεστε από τα παλιά εργοστάσια, αν μαγεύεστε από τη μουσική και το θέατρο, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, σας περιμένει μια μοναδική εμπειρία. Δύο αγαπημένα μουσεία του Δήμου Αθηναίων, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη και το Μουσείο Μαρία Κάλλας, συμπράττουν για ακόμη μία φορά για να χαρίσουν μια απολαυστική εμπειρία σε οικογένειες με παιδιά 6-10 ετών, με έμπνευση από τη δύναμη του φωτός και τη μαγεία του θεάτρου. Η βραδιά “Μια νύχτα, δυο μουσεία” ξεκινά στις 18.00 στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα. Τα μηχανήματα του εργοστασίου, οι μυρωδιές που επικρατούν ακόμη, οι αναμνήσεις των ανθρώπων που δούλεψαν εκεί θα ταξιδέψουν τους επισκέπτες πίσω στο χρόνο. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν με πούλμαν στην καρδιά της πόλης, για να επισκεφθούν το Μουσείο Μαρία Κάλλας και να ανακαλύψουν τη μαγεία της όπερας, τη ζωή και το έργο της μεγάλης ντίβας. Ένα ελαφρύ γεύμα περιμένει τους επισκέπτες για να τους δώσει την ενέργεια που χρειάζονται ώστε να λύσουν τα πιο δυνατά «Μυστήρια της Όπερας». Η εμπειρία ολοκληρώνεται με ένα εικαστικό εργαστήριο, ζεστή σοκολάτα και μουσική. Πληροφορίες στο 2130109325 (11.00-16.00) . Εισιτήρια στο more.com

* Ο χώρος τέχνης «ENOIKOS» (Κουμουνδούρου 29, Άλιμος) παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής «Πέτρες και στρατιωτάκια» του Τάκη Καβαλλιεράτου, σε επιμέλεια του Χριστόφορου Μαρίνου. Τα έργα καλύπτουν την περίοδο 2015-2025 και συγκροτούν ένα ενιαίο σώμα, στο οποίο η ζωγραφική συνδιαλέγεται στενά με τη χειροποίητη κατασκευή. Κεντρικό ρόλο διατηρεί το παιχνίδι και η σημασία του για τη γενιά του Καβαλλιεράτου, για όσες και όσους μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον όπου η εμπειρία της στέρησης και της καταστροφής παρέμενε παρούσα. Ο αυτοσχεδιασμός, η κατασκευή παιχνιδιών από φτωχά και άχρηστα υλικά, η επινοητικότητα και η φαντασία συγκροτούν θεμελιώδη στοιχεία αυτής της εμπειρίας. Όπως και στα πρώιμα έργα του, ο καλλιτέχνης εμψυχώνει το άψυχο αντικείμενο, του προσδίδει κίνηση και πνοή, μεταφέροντας στη ζωγραφική του μια χειρονομία που αντλεί από τα πρώιμα χρόνια της ζωής. Η έκθεση εγκαινιάζεται στις 15 Φεβρουαρίου (12.00-18.00) και διαρκεί έως τις 8 Μαρτίου. Είναι ανοιχτή κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

* Μια βραδιά αφιερωμένη σε μια από τις πιο διαχρονικές ιστορίες αγάπης του κινηματογράφου προτείνει το HAU Movie Club την παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου, 13 Φεβρουαρίου, στις 19.00, με την προβολή της θρυλικής ταινίας “Καζαμπλάνκα” στο Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα). Η ιστορία εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου. Ο Ρικ (Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ), ιδιοκτήτης ενός δημοφιλούς νυχτερινού κλαμπ, ζει συνειδητά αποστασιοποιημένος από όσα συμβαίνουν γύρω του, μέχρι τη στιγμή που στο κατώφλι του εμφανίζεται ξανά η μεγάλη του αγάπη, Ίλσα (Ίγκριντ Μπέργκμαν). Μαζί της βρίσκεται ο σύζυγός της, ο ηγέτης της αντίστασης, Βίκτορ Λάζλο. Ανάμεσα στον έρωτα και το καθήκον, ο Ρικ καλείται να πάρει μια απόφαση που θα καθορίσει όχι μόνο τη δική του ζωή, αλλά και τη μοίρα άλλων ανθρώπων. Η «Καζαμπλάνκα» τιμήθηκε με τρία Βραβεία Όσκαρ (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Σεναρίου) και παραμένει σταθερά στις κορυφαίες θέσεις των λιστών με τις σημαντικότερες ταινίες όλων των εποχών. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.

* “Τα τελευταία λόγια που άκουσα να προφέρει η μητέρα μου δεν ήταν κάποια διατύπωση, αλλά μια ερώτηση. Πράγμα το οποίο, για άλλη μια φορά, ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την τάση της κυρίως προς την αποδοχή παρά προς τη διεκδίκηση, προς την υποταγή παρά προς την απαίτηση, στο να δίνει λογαριασμό αντί να τον ζητάει από τους άλλους. “Θα ξανάρθεις να μας δεις;” με ρώτησε, προχωρώντας προς το μέρος μου την ώρα που εγώ ξεγλιστρούσα από το σπίτι”. Μπορεί κανείς να εγκαταλείψει τον πατέρα και τη μητέρα του; Να κλείσει την πόρτα πίσω του, να κατέβει τις σκάλες και να αποφασίσει πως δεν θέλει να τους ξαναδεί ποτέ πια; Τα δύσκολα αυτά ερωτήματα κοιτάζει κατάματα ο Αντρέα Μπαγιάνι στο βιβλίο του “Η επέτειος” (εκδόσεις Ίκαρος) και επιχειρεί να απαντήσει με συγκινητική γενναιότητα. Δέκα χρόνια μετά την απόδρασή του από μια τοξική και βίαιη οικογένεια, ένας γιος καταγράφει τις δύσκολες αναμνήσεις του. Η επώδυνη αλλά και λυτρωτική αυτή αναδρομή ζωντανεύει το πορτρέτο μιας μητέρας καταδικασμένης να ζει στην αφάνεια και ένα ύπουλο, ασφυκτικό πατριαρχικό καθεστώς. Ένα βιβλίο για την ενηλικίωση και την τυραννία της μνήμης, που ανατέμνει τον ολοκληρωτισμό της οικογένειας μέσα από μια ιστορία που πληγώνει, αφοπλίζει και ξεγυμνώνει. Βραβείο Strega 2025.