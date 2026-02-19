Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 19-25 Φεβρουαρίου.

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Την τελευταία Κυριακή των Αποκριών, 22 Φεβρουαρίου, στις 11.30 το πρωί, το Θέατρο “Πορεία” (Τρικόρφων 3, Αθήνα) περιμένει τους μικρούς του φίλους με την οικογένειά τους στην παράσταση “Ο Κουρέας της Σεβίλλης”, με εισιτήριο σε εορταστική τιμή. Τα παιδιά καλούνται να φορέσουν τις στολές τους και να γίνουν μέρος της θεατρικής γιορτής. Η παράσταση είναι μια ευφάνταστη προσαρμογή για μικρούς και μεγάλους, βασισμένη στην πασίγνωστη όπερα του Τζοακίνο Ροσσίνι, σε διασκευή του κλασικού έργου του Μπωμαρσαί, σκηνοθεσία της Χλόης Μάντζαρη και χορογραφία-κινησιολογία της Σοφίας Σπυράτου. Οι θεατές θα απολαύσουν ζωντανά επί σκηνής αγαπημένες μελωδίες από τους χαρισματικούς μουσικούς-ηθοποιούς-ερμηνευτές και ακροβάτες, οι οποίοι ενσαρκώνουν τους ρόλους, τραγουδούν, χορεύουν και παίζουν κλαρινέτο, σαξόφωνο, φλάουτο, κιθάρα και γιουκαλίλι. Τα μηνύματα της παράστασης; Να είσαι ο εαυτός σου, να σέβεσαι τη διαφορετικότητα και να πιστεύεις στη φιλία, την καλοσύνη και τη συνεργασία. Προπώληση: ticketservices.gr

* Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου, το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού (Κουμπάρη 1, Αθήνα) τιμά την επέτειο με μια μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στην Ιερή Πόλη και τον ηρωισμό των υπερασπιστών της. Η έκθεση “Μεσολόγγι 1826”, που ξεκινά στις 18 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 3 Μαΐου, διαρθρώνεται σε έξι θεματικές ενότητες και μέσα από 200 περίπου εκθέματα, αντιπροσωπευτικούς πίνακες, σχέδια, χαρακτικά, βιβλία και αντικείμενα, παρουσιάζει ένα εκτεταμένο δείγμα της εικονογραφίας του Μεσολογγίου, του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και του Φιλελληνισμού.

* «Ακούγονται σαν Kraftwerk, αλλά είναι από την Ελλάδα». Έτσι σύστησε το 1988 τους In Trance 95 το άκρως επιδραστικό τότε (και πλέον ανενεργό) MTV. Τριάντα οκτώ χρόνια μετά, το ντουέτο των Άλεξ Μαχαίρα και Νίκου Βελιώτη που καθόρισε τον minimal synth και coldwave ήχο στην Ελλάδα, παραμένει παρόν. Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στις 21.00, συντονιστείτε στο Onassis Channel στο YouΤube, για ένα ατμοσφαιρικό live από τo Universe Multivenue, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Σαρρή.

* Το Διεθνές Φεστιβάλ Πελοποννήσου στην Αθήνα: με πρεμιέρες, τρεις διεθνείς προσκεκλημένους και μαθητικές προβολές, το φεστιβάλ και η Ελληνοαμερικανικη Ένωση μάς προσκαλούν σε ένα συναρπαστικό τριήμερο προβολών από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου, στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22), με ελεύθερη είσοδο. Στο απογευματινό και βραδινό πρόγραμμα, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν 10 κορυφαία, βραβευμένα ντοκιμαντέρ (9 από τα οποία είναι αθηναϊκές πρεμιέρες), ενώ τρεις διεθνείς, καταξιωμένοι δημιουργοί θα πλαισιώσουν με την παρουσία τους τις προβολές, και θα μοιραστούν με το κοινό το όραμα και τις εμπειρίες τους: η Eylem Kaftan και ο Abdullah Harun Ilhan από την Τουρκία και ο Βέλγος Ruud De Keyser. Το τριήμερο περιλαμβάνει μια ειδικά σχεδιασμένη Εκπαιδευτική Ζώνη για τη μαθητική κοινότητα.

* Οι “Αναχωρήσεις” (εκδόσεις Μεταίχμιο) είναι το νέο μυθιστόρημα του Τζούλιαν Μπαρνς, ενός από τους πλέον καταξιωμένους Βρετανούς συγγραφείς. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι και το τελευταίο του. Ο συγγραφέας, που τιμήθηκε με το βραβείο Booker το 2011, υπογράφει ένα μυθιστόρημα για την αγάπη, τον θάνατο και έναν κωμικά ελαττωματικό γάμο, και μας καλεί να αντικρίσουμε τη ζωή χωρίς ωραιοποιήσεις. Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία του Στίβεν και της Τζιν, που ερωτεύονται όταν είναι νέοι και ξαναβρίσκονται όταν είναι γέροι. Επίσης, την ιστορία ενός γέρικου Τζακ Ράσελ ονόματι Τζίμι, που αγνοεί την ίδια του τη θνητότητα. Κι ακόμα, μιλά για το πώς το σώμα μάς απογοητεύει λόγω ηλικίας, ασθένειας, ατυχήματος ή πρόθεσης και για το πώς οι εμπειρίες ξεθωριάζουν, γίνονται ανέκδοτα και τελικά αναμνήσεις. Έχει, άραγε, σημασία αν αυτό που θυμόμαστε συνέβη πραγματικά; Ή παίζει ρόλο μόνο το ότι ήταν αρκετά σημαντικό ώστε να το θυμόμαστε; Το έργο αυτό ξεκινά στο τέλος της ζωής, μα δεν τελειώνει εκεί. Πραγματεύεται τα μόνα πράγματα που έχουν πραγματικά σημασία: πώς βρίσκουμε την ευτυχία και πότε είναι η ώρα να πούμε αντίο.