Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 26 Φεβρουαρίου-4 Μαρτίου.

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Η Αϊνάρα, μια ευφυής και εδεαλίστρια Ισπανίδα έφηβη, βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή στη ζωή της: πρέπει να επιλέξει τι σπουδές θα ακολουθήσει –ή τουλάχιστον αυτό ελπίζει η οικογένειά της. Ωστόσο, ενώ οι φίλοι της εξερευνούν τις χαρές και την αναστάτωση της εφηβείας, η Αϊνάρα νιώθει όλο και πιο διχασμένη μεταξύ των συμβατικών κοινωνικών πλαισίων και της απόλυτης αφοσίωσης στον Θεό. Την ίδια στιγμή που βιώνει τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα με ένα αγόρι, μέσα της ανάβει μια σπίθα, μια αναπάντεχη έλξη προς την ασκητική ζωή στο μοναστήρι. Το κορίτσι θα κληθεί να πάρει μια απόφαση ζωής που θα διαταράξει την ισορροπία της οικογένειας. Πρόκειται, άραγε, για μια γνήσια επιθυμία ή έχει επηρεαστεί από το θρησκευτικό προσωπικό του σχολείου της; Μήπως όλα οφείλονται στην αδιαφορία του πατέρα της και στην απουσία της μητέρας της; Η ταινία “Όλες οι Κυριακές”, σε σκηνοθεσία Αλάουντα Ρουίθ ντε Αθούα, έχει κερδίσει Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαν Σεμπαστιάν 2025, βραβείο FIPRESCI και 13 υποψηφιότητες για βραβεία Γκόγια.

*Η έκθεση «Τρεις δρόμοι: Constantine Manos, Nikos Economopoulos, Enri Canaj», που παρουσιάζεται έως τις 24 Μαΐου στο MOMUS-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α’, Προβλήτα Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης), σε συνδιοργάνωση με το Μουσείο Μπενάκη, είναι μια πρωτότυπη πρόταση όσο κι ένας φόρος τιμής. Με όχημα τη φωτογραφία δρόμου, κυρίαρχη τάση του φωτογραφικού μέσου στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, γεφυρώνει τρεις γενιές δημιουργών με κοινό σημείο αναφοράς τη σχέση τους με την Ελλάδα και τη συμμετοχή τους στο φημισμένο πρακτορείο “Magnum Photos”, που έγραψε από την ίδρυσή του το 1947 μέχρι σήμερα την ιστορία του σύγχρονου κόσμου σε εικόνες. Ο Ελληνοαμερικανός Constantine Manos τη δεκαετία του ́60 ψηλαφεί τη χώρα σαν σύγχρονος Οδυσσέας, αναζητώντας να επουλώσει το λανθάνον τραύμα της μετανάστευσης. Ο Νίκος Οικονομόπουλος διασχίζει την Ελλάδα και τα Βαλκάνια τις τελευταίες δυο δεκαετίες του 20ού αιώνα εστιάζοντας σε μεγάλο βαθμό σε εύθραυστες μειονότητες και αναταραγμένες κοινότητες. Αντίστοιχα, ο Ελληνοαλβανός Enri Canaj επισκέπτεται τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα μια πατρίδα που δεν γνώρισε κανονικά, αλλά η οποία έχει αποτυπωθεί βαθιά στις μνήμες των παιδικών του χρόνων και κατοικεί ακόμη τις οικογενειακές αφηγήσεις.

* Έπειτα από τις απανωτές sold out προβολές που θέσπισαν εκεί τα προηγούμενα δύο χρόνια, οι Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφουν στην αίθουσα “Cinobo Opera 1” (Ακαδημίας 57, Αθήνα) για έναν ολοκαίνουργιο κύκλο αποκλειστικών προβολών με τίτλο «Late Night Specials», οι οποίες θα γίνονται αργά το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο, και θα δίνουν την ευκαιρία στο κοινό να δει (και να ξαναδεί) εμβληματικές ταινίες του σινεμά σε αποκατεστημένες κόπιες και, ενίοτε, σε επετειακές κινηματογραφικές εκδόσεις. Την εντυπωσιακή αρχή κάνει το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 00.15 το «Perfect Blue» (1997), ίσως η σημαντικότερη ταινία anime που γυρίστηκε ποτέ. Ο Ιάπωνας σκηνοθέτης Σατόσι Κον διηγείται την ιστορία της 21χρονης Μίμα, ενός νεαρού μουσικού ειδώλου, το οποίο αποφασίζει να αλλάξει καριέρα και να δοκιμάσει την τύχη του ως ηθοποιός σε μια τηλεοπτική σειρά μυστηρίου. Όταν λεπτομέρειες της προσωπικής της ζωής δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και συνεργάτες της δολοφονούνται με φρικιαστικό τρόπο, η Μίμα βυθίζεται σε μια παρανοϊκή φαντασίωση όπου τα όρια μεταξύ του ρόλου της και της πραγματικότητας, της προσωπικής ζωής και της δημόσιας εικόνας της γίνονται δυσδιάκριτα. Εισιτήρια: more.com

* Η Φένια Παπαδόδημα παρουσιάζει στις 27 Φεβρουαρίου και στις 6 Μαρτίου, στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη), μια μουσική και μυσταγωγική εκδοχή της “Νέκυιας”, της λ’ ραψωδίας της “Οδύσσειας”. Η παράσταση αντλεί από την αρχαία ελληνική παράδοση που τοποθετεί τον ραψωδό στο κέντρο του συλλογικού ασυνείδητου, σε έναν καίριο κοινωνικό και τελετουργικό ρόλο. Η προσέγγιση αυτή συνομιλεί με αντίστοιχες αφηγηματικές παραδόσεις άλλων αρχαίων πολιτισμών, ιδιαίτερα της Αφρικής, όπως έγιναν γνωστές στο δυτικό κοινό μέσα από το έργο και την έρευνα του Πήτερ Μπρουκ. Στις δύο παραστάσεις του Μεγάρου, η Παπαδόδημα υπογράφει την πρωτότυπη μουσική, τα τραγούδια και τους στίχους και ερμηνεύει επί σκηνής μια θεατρική, μελωδική και ρυθμική αφήγηση της “Νέκυιας”. Μαζί της, ο συνθέτης και περφόρμερ Μανώλης Αφολάνιο (MC Yinca) ενσαρκώνει τον Οδυσσέα και η ηθοποιός Ευαγγελή Φίλη τον μάντη Τειρεσία. Επί σκηνής, ο Κώστας Γιαξόγλου στο πιάνο, ο Χάρης Λαμπράκης στο νέυ και ο Γιώργος Παλαμιώτης στο μπάσο και στα ηχητικά τοπία.

* Με την ανακοίνωση της βράβευσης του καθηγητή Ρόντερικ Μπίτον με το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων για τη συνολική προσφορά του, στα Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία 2025, συνέπεσε η κυκλοφορία της τεκμηριωμένης, εμπνευσμένης βιογραφίας “Γιώργος Σεφέρης, Περιμένοντας τον άγγελο” (εκδόσεις Πατάκη). Πρόκειται για την πρώτη συστηματική και ολοκληρωμένη βιογραφία του κορυφαίου ποιητή (2003), ένα καταπληκτικό έργο που «δεν είναι η ιστορία του ποιητή “Σεφέρη” ή του διπλωμάτη “Σεφεριάδη”, αλλά αντίθετα, και όσο είναι δυνατόν να την ανασυνθέσει κανείς, η ιστορία του ανθρώπου που ήταν και τα δύο”. Γεννημένος στο Εδιμβούργο, ο Μπίτον έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στο Πανεπιστήµιο του Κέµπριτζ µε θέµα το ελληνικό δηµοτικό τραγούδι. Από το 1981 έως τη συνταξιοδότησή του δίδαξε νεότερη ελληνική και βυζαντινή ιστορία, γλώσσα και φιλολογία στο King’s College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, όπου και κατείχε από το 1988 την έδρα «Κοραής» του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών. Έχει γράψει εκτενώς για θέµατα νεότερης και µεσαιωνικής ελληνικής λογοτεχνίας. Το 2019 ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας του επέδωσε το παράσηµο του Ταξιάρχη του Τάγµατος της Τιµής, ενώ το 2024 ανακοινώθηκε στην επίσηµη λίστα του βασιλέα Καρόλου Γ΄ η αναγόρευσή του ως Ιππότη, «για τη συµβολή του στην Ιστορία και στις βρετανο-ελληνικές σχέσεις». Το βιβλίο κυκλοφορεί σε αναθεωρημένη έκδοση, με φωτογραφικό ένθετο και πλούσιο αρχειακό υλικό και η επίσημη παρουσίασή του θα γίνει τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στις 19.00, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη). Ομιλητές θα είναι ο καθηγητής Νάσος Βαγενάς, η συγγραφέας Ρέα Γαλανάκη και ο συγγραφέας και πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος. Συντονίζει η κριτικός βιβλίου Λαμπρινή Κουζέλη.