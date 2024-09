Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 19-25 Σεπτεμβρίου.

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Το μεγαλύτερο ετήσιο εικαστικό γεγονός στην Ελλάδα και μία από τις παλαιότερες φουάρ στην Ευρώπη, η Art Athina, που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, ετοιμάζεται να ξεκινήσει, υπό την αιγίδα, και φέτος, της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Με κεντρικό άξονα τη σύγχρονη τέχνη, με ενισχυμένη την παρουσία του ντιζάιν, με έμφαση στη συμπερίληψη και τη βιωσιμότητα, η Art Athina 2024 θα δώσει την ευκαιρία στο φιλότεχνο κοινό να παρακολουθήσει τις πλέον πρόσφατες προτάσεις των γκαλερί, να δει ιστορικά έργα και να έρθει σε επαφή με τις τάσεις των αιθουσών τέχνης από το εξωτερικό.

Η φετινή φουάρ δεν θα περιοριστεί μόνο στους γνωστούς χώρους του Ζαππείου, οι οποίοι αποτελούν από το 2019 τη σταθερή έδρα της. Θα ενεργοποιήσει αθέατες γωνιές του κτιρίου και θα επεκταθεί, επίσης, τόσο στον ευρύτερο χώρο που περιβάλλει το μέγαρο, όσο και στον γειτονικό θερινό κινηματογράφο «Αίγλη».

Με συμμετοχή 71 αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και από 10 ακόμη χώρες, η Art Athina 2024 θα υποδεχτεί το φιλότεχνο κοινό από τις 19 έως τις 23 Σεπτεμβρίου.

* Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, οι κορυφαίοι χορευτές από τα μεγαλύτερα μπαλέτα του κόσμου έρχονται στο Ηρώδειο για να μας χαρίσουν μια μοναδική βραδιά μπαλέτου μοντέρνου και κλασικού ρεπερτορίου. Η ονειρική βραδιά “The Stars shine under the Acropolis” θα περιλαμβάνει ένα πανόραμα χορογραφιών με τα αριστουργήματα των μεγαλύτερων χορογράφων.

Οι κορυφαίοι χορευτές των Opera de Paris, The Royal Ballet Covent Garden, Berlin State Ballet, Wiener Staatsoper, The Royal Danish Ballet και American Ballet Theater θα μαγέψουν το αθηναϊκό κοινό κάτω από τη σκιά του ιερού Βράχου της Ακρόπολης.

* Με 7 ταινίες, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τιμά τον σπουδαίο, δημοφιλή δημιουργό Νίκο Περάκη και μας δίνει μια σπάνια ευκαιρία να δούμε στη μεγάλη οθόνη μερικές από τις πιο αγαπημένες ταινίες του, παρέα με τον ίδιο, φίλους και συνεργάτες του. Το αφιέρωμα «Οι 7 αγαπημένες μου», θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 22 Σεπτεμβρίου στην ταράτσα του Θερινού Κινηματογράφου Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, Γκάζι). Οι ταινίες είναι: “Bomber & Paganini”, “Ιδού η Μήλος”, “Άρπα Colla”, “Λούφα + Παραλλαγή”, “Bίοs + Πολιτεία”, “Προστάτης οικογενείας” και “Ψυχραιμία”. Προπώληση: https://tickets.tainiothiki.gr/

* Από τους αμμόλοφους του νότου ως τις λουλουδιασμένες αγκαλιές του Παντοκράτορα, η Χριστίνα Τζαμάλα ιχνηλατεί την κερκυραϊκή γη με τον φακό της. Χειμώνα πεζοπορώντας μες στα στρωμένα με δίχτυα λιοχώραφα ενώ τα μολυβένια σύννεφα φέρνουν βροχή. Φθινόπωρο αναζητώντας την πιο ζεστή παλέτα της φύσης σε χωράφια αδιάβατα και μονοπάτια νοτισμένα. Άνοιξη σε πλαγιές ανθισμένες. Καλοκαίρι εκεί που σκάει το κύμα σμιλεύοντας την πέτρα.

Η φωτογράφος ξεδιπλώνει 17 στιγμιότυπα από αυτές τις εξορμήσεις στον τόπο από όπου έλκει την καταγωγή της στην έκθεση «Intimate views», που πραγματοποιείται στην Elpifos Gallery στον Αρίλλα της Κέρκυρας από τις 19 έως τις 24 Σεπτεμβρίου.

* Στη Νεραλία, μια πόλη ονειρική, χτισμένη πάνω στο νερό, οι άνθρωποι περπατούσαν με ξυλοπόδαρα. Τα σπίτια ήταν στηριγμένα σε πασσάλους και οι δρόμοι ήταν ποτάμια. Ο Λεοπόλδος είχε τα πιο ψηλά ξυλοπόδαρα, φτιαγμένα από ξύλο κόκκινης λεύκας. Περπατούσε κοντά στις στέγες, χαμένος στις σκέψεις του, έφτανε ως τα σύννεφα και πότε- πότε μιλούσε με την κίσσα. Μόνο όταν ένιωσε μόνος του, έσκυψε το κεφάλι και κοίταξε την πόλη στα πόδια του. Οι άνθρωποι χρειάζονταν τη βοήθειά του για τη Μεγάλη Γιορτή του Χειμώνα.

Μια συγκινητική ιστορία για το θάρρος και τη σημασία να ακολουθεί κάποιος το δικό του μονοπάτι, “Τα Κόκκινα Ξυλοπόδαρα” του Ερίκ Πιμπαρέ (εκδόσεις Διόπτρα) είναι επίκαιρα όσο ποτέ και μια σημαντική προσθήκη στην παγκόσμια παιδική λογοτεχνία.