Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 3-9 Οκτωβρίου.

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Ο διεθνής ερμηνευτής Μάριος Φραγκούλης και οι συνεργάτες του παρουσιάζουν στις 3 Οκτωβρίου τη συναυλία «Symphony of Life» στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Ο σπουδαίος Έλληνας τενόρος θα ερμηνεύσει τραγούδια που υμνούν την αρμονία της ζωής και τις υψηλές αξίες της. Δίπλα του μία εκλεκτή καλεσμένη, η διακεκριμένη Αμερικανίδα σοπράνο Larisa Martinez, ενώ θα τους συνοδεύσει η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη. Εισιτήρια: www.ticketservices.gr

* Παραμένουμε στο Ηρώδειο, όπου την Κυριακή 6 Οκτωβρίου θα ζωντανέψει ο μεγάλος έρωτας του κορυφαίου μουσουργού Σοπέν με τη Γεωργία Σάνδη. Η μουσική παράσταση «Ζωρζ και Φρέντρικ: Ποιητές του ονείρου», με πρωταγωνιστές τους Δημήτρη Λάλο και Μαριλίτα Λαμπροπούλου, σκηνοθετείται από τον Πολωνό Γιαροσλάβ Κίλιαν, ο οποίος θα συνδέσει τον θεατρικό λόγο με τη μουσική στον εμβληματικό χώρο του ρωμαϊκού μνημείου. Την εκδήλωση στηρίζει και συνδιοργανώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και ο πρόεδρός του Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Θα ακουστούν κορυφαία έργα του συνθέτη, αλλά και έργα μότσαρτ και Ντε Φάλλα. Στο πιάνο η διακριμένη πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου. Την Ορχήστρα Εγχόρδων του Βασιλικού Κολλεγίου Μουσικής του Λονδίνου διευθύνει ο μαέστρος Πάτρικ Μπέιλι, ενώ συμμετέχει η σοπράνο Ματίνα Τσαρουχά. Μέρος των εσόδων θα δοθεί ως δωρεά στην ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο “Άτλας” του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, με αφορμή της Παγκόσμια Ημέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση. Προπώληση: more.com

* Το "Zorba the Greek Ballet" είναι μια διάσημη χορευτική προσαρμογή της ιστορίας του Αλέξη Ζορμπά, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1988 στο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο Αρένα της Βερόνα από τον Μίκη Θεοδωράκη. Η μουσική του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη για το "Zorba the Greek Ballet" - ήδη γνωστή από την ταινία "Zorba the Greek- ενσωματώνει παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς, μεταφέρει τη φιλοσοφία της ελληνικής ψυχής και επιτρέπει στο κοινό να βιώσει την ιστορία με έναν νέο, δυναμικό τρόπο. Η χορογραφία του μπαλέτου από τον Lorca Massine, συνδυάζει κλασικά και σύγχρονα στοιχεία μπαλέτου με παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Το μπαλέτο μετρά περίπου 5000 παραστάσεις σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να το απολαύσετε στις 9 Οκτωβρίου στο Ηρώδειο.

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/herodeion-zorba-the-greek-ballet/?lang=el

* Η Γκαλερί Ελένη Κορωναίου (Δημοφώντος 30 & Θορικίων 7) παρουσιάζει το “silent kingdom” (σιωπηλό βασίλειο), την τρίτη ατομική έκθεση της Tamina Amadyar, ο τίτλος της οποία προέρχεται από ένα δοκίμιο της Virginia Woolf. Συνομιλώντας με τις ιδέες της Woolf, το “silent kingdom” εξερευνά την ένταση μεταξύ σιωπής και έκφρασης και το πώς η ζωγραφική υπερβαίνει τα όρια της γλώσσας.

Τα έργα της Amadyar χαρακτηρίζονται από τη μινιμαλιστική προσέγγιση και την εστίασή τους στο χρώμα και το φως. Παράλληλα με τα ζωγραφικά έργα, παρουσιάζεται και μια σειρά έργων σε χαρτί.

Η έκθεση “silent kingdom” εγκαινιάζεται την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου, 18.00- 21.00, και διαρκεί έως τις 30 Νοεμβρίου.

* «Το να γράφεις για τον εαυτό σου είναι μια βρομοδουλειά. Αλλά σε ένα έργο σαν κι αυτό, ο συγγραφέας έχει δώσει μια υπόσχεση – να μοιραστεί με τον αναγνώστη όσα έχει στο μυαλό του. Αυτό προσπάθησα να κάνω στις σελίδες που ακολουθούν», σημειώνει ο Bruce Springsteen στις σελίδες του αυτοβιογραφικού βιβλίου “Born to Run” (εκδόσεις Key Books). Ο κορυφαίος καλλιτέχνης, που έχει κερδίσει 20 Γκράμι και ένα Όσκαρ, αφοσιώθηκε για 7 χρόνια στη συγγραφή της ιστορίας της ζωής του, στην οποία προσφέρει στον αναγνώστη την αμεσότητα, το χιούμορ και την αυθεντικότητα που βρίσκει κανείς και στα τραγούδια του.