Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 28 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου.

Από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Μετά από 20 χρόνια απουσίας, ο Οδυσσέας (Ρέιφ Φάινς) ξεβράζεται στις ακτές της Ιθάκης, ημιθανής και αγνώριστος. Ο βασιλιάς επέστρεψε επιτέλους στην πατρίδα του, όμως θα τη βρει αλλαγμένη από τότε που έφυγε για να πολεμήσει στον Τρωικό πόλεμο. Η αγαπημένη του σύζυγος, Πηνελόπη (Ζιλιέτ Μπινός), φυλακισμένη στο ίδιο της το παλάτι, δέχεται αφόρητες πιέσεις από τους φιλόδοξους μνηστήρες, ενώ ο γιος τους Τηλέμαχος (Τσάρλι Πλάμερ) διατρέχει θανάσιμο κίνδυνο. Όσο για τον Οδυσσέα, σημαδεμένος από την εμπειρία του πολυετή πολέμου, δεν είναι πια ο ατρόμητος πολεμιστής που θυμούνται οι υπήκοοί του. Θα αναγκαστεί, όμως, να αντιμετωπίσει το παρελθόν του για να βρει τη δύναμη για να σώσει την οικογένειά του και να κερδίσει ξανά την αγάπη που έχασε.

Παρακολουθήσαμε την πολυαναμενόμενη ταινία “Η επιστροφή” στο πρόσφατο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Παρά τις κάποιες αστοχίες στο καστ, ειδικά στην επιλογή των μνηστήρων, ο σκηνοθέτης Ουμπέρτο Παζολίνι κατορθώνει να χτίσει ατμόσφαιρα και σασπένς και να βυθίσει τον θεατή στην ιστορία του ομηρικού ήρωα, η οποία, λόγω της παγκόσμιας δημοφιλίας της, αποτελεί τεράστια πρόκληση για έναν δημιουργό. Ο σκηνοθέτης χρωστά πολλά στο ζευγάρι των πρωταγωνιστών του, που προσδίδουν στην “Επιστροφή” ειδικό βάρος με τις ερμηνείες τους. Ειδικά ο Φάινς, που σχεδόν σηκώνει την ταινία στους ώμους του, είναι συνταρακτικός. Αν τον θαυμάσατε στο “Κονκλάβιο”, δείτε τον και στην “Επιστροφή”, σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο, που επιβεβαιώνει, μαζί με όλους τους προηγούμενους που διαθέτει η παλέτα του, ότι είναι πράγματι από τους κορυφαίους ηθοποιούς παγκοσμίως.

* Οι σφακιανές Μαδάρες είναι η τελευταία χρονοκάψουλα ανόθευτης Κρήτης. Με απίστευτη ανθεκτικότητα για χιλιάδες χρόνια, πλέον, όμως, βρίσκεται στα πρόθυρα του αφανισμού. Οι επισκέπτες της έκθεσης φωτογραφίας του δημοσιογράφου Γιώργου Πατρουδάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 15 Δεκεμβρίου στο «Πιλοποιείο Πουλόπουλου» (Θεσσαλονίκης και Ηρακλειδών 66, Θησείο) θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον μεγαλοπρεπή αυτόν τόπο.

Η έκθεση “Apocosmos: σφακιανές Μαδάρες, άγρια δύση της Κρήτης” φιλοδοξεί να αναδείξει την ακριβοθώρητη ομορφιά της σχεδόν απροσπέλαστης αυτής περιοχής, να ενημερώσει την κοινή γνώμη για τους θησαυρούς που κρύβει και να συμβάλλει ώστε να μπει σε ειδικό καθεστώς προστασίας από την Unesco. Οι φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί αποτελούν μέρος 30ετούς συστηματικής έρευνας στην αλπική ζώνη των Σφακίων, η οποία παρουσιάζει σημαντικό φυσιολατρικό, αρχαιολογικό και λαογραφικό ενδιαφέρον: «εξωγήινα» τοπία που κόβουν την ανάσα, πρωτόγονα κτίρια κατασκευασμένα με εκφορικό σύστημα, αρχέγονη κτηνοτροφική δραστηριότητα, σπάνια χλωρίδα και πανίδα που δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο μέρος του πλανήτη.

* Ώρα για συγκινητικό, σημαντικό σινεμά: η Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης επιστρέφει δυναμικά, κάνοντας πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν με το μεγάλο αφιέρωμα «Ηρωικά Χαμένοι», που φιλοξενεί 13 ταινίες του σπουδαίου Βρετανού δημιουργού Κεν Λόουτς, στο σινεφίλ στέκι της αίθουσας “Σταύρος Τορνές” (Αποθήκη 1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης), από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου. Ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες όλων των εποχών, βραβευμένος δύο φορές με τον Χρυσό Φοίνικα (“Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι” και “Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ”), αλλά και κάτοχος του απόλυτου ρεκόρ στην ιστορία των Καννών με 15 συμμετοχές στο διαγωνιστικό τμήμα, ο Λόουτς μάς έχει χαρίσει ένα έργο που μιλά απευθείας στην καρδιά και το οποίο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την οριστική απόφασή του να αποσυρθεί από τη σκηνοθεσία. Ηλεκτρονικά εισιτήρια στη διεύθυνση: https://www.more.com/venues/filmfestival/

* Δύο χρόνια μετά την πρώτη επίσκεψή της στη χώρα μας, η Κλερ Πούλι (“Το πράσινο σημειωματάριο”, “Οι επιβάτες της αποβάθρας 5”) έρχεται στην Αθήνα για να συναντήσει τους αναγνώστες της. Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, στις 20.30, η δημοφιλής Βρετανίδα συγγραφέας θα βρίσκεται στο Public Café Συντάγματος, όπου θα συνομιλήσει με τη δημοσιογράφο Ελιάνα Χρυσικοπούλου για το νέο της μυθιστόρημα “Πώς να μεγαλώσετε χωρίς αξιοπρέπεια” (εκδόσεις Μεταίχμιο), μια αστεία, γλυκιά, αισιόδοξη περιπέτεια για το έγκλημα, τη φιλία, τα λάθη και τη ζωή μας μετά από αυτά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά, με διαδοχική διερμηνεία από τη μεταφράστρια του βιβλίου Βούλα Αυγουστίνου.

* Ο έρωτας, η αποµόνωση, η ελπίδα αλλά και η γοητεία που του ασκεί το φως είναι κάποια από τα στοιχεία που αποτέλεσαν το εφαλτήριο της σειράς έργων που παρουσιάζει ο Αλέξανδρος Σπαθούλας στη γκαλερί “Artshot - Sophia Gaitani” (Λεμπέση 11, Ακρόπολη). Μπορείτε να δείτε την ατομική του έκθεση «Everywhere at the same time» έως τις 7 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, έργα του καλλιτέχνη φιλοξενούνται στο “Hitchcoctales” (Πορίνου 10, Ακρόπολη).