Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 8-14 Φεβρουαρίου

Από την Μαρίνα Τσικλητήρα

* Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο παιδικό σου δωμάτιο. Αυτή είναι μία από τις βασικές ιδέες που επεξεργάστηκε ο Γιωργής Τσουρής (ο συγγραφέας των υπέροχων “170 τετραγωνικών”) στο πολύπλευρο έργο “Μακριά από παιδιά”, που σκηνοθετεί ο Γιώργος Παλούμπης. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα σπίτι, ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας. Ετοιμαστείτε για έναν καταιγισμό ανατροπών, για εξαιρετικές ερμηνείες (ειδικά η Χριστίνα Τσάφου στον ρόλο της μητέρας κεντάει), για γέλια και δάκρυα αλλά και για σασπένς- εν ολίγοις, για μία δυνατή, ολοκληρωμένη θεατρική εμπειρία, που κάνει κάθε στιγμή του θεατή να αξίζει. Hπαράσταση παίζεται για δεύτερη σεζόν και λόγω μεγάλης (και απολύτως δικαιολογημένης) επιτυχίας, μεταφέρεται από τις 9 Φεβρουαρίου στην κεντρική σκηνή του θεάτρου “Ιλίσια” (Παπαδιαμαντοπούλου 4, Αθήνα). Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 18:00.

* Ιδιαίτερα αγαπητός σε ακροατές κάθε ηλικίας, ο Φοίβος Δεληβοριάς επιχειρεί μια σχεδόν κινηματογραφική περιήγηση στη διαδρομή του, ανθολογώντας τραγούδια - πλάνα από το προσωπικό μουσικό υλικό του από το 1989 έως σήμερα, ενορχηστρωμένα ξανά από την τωρινή του μπάντα. Η μουσική εξομολόγηση του δημοφιλούς τραγουδοποιού διανθίζεται από αναμνήσεις, ιστορίες και παραλειπόμενα, χιούμορ και νοσταλγία. Όλα αυτά τα μαγικά και παρεϊστικα συμβαίνουν στο “Κύτταρο” (Ηπείρου 48 και Αχαρνών), κάθε Σάββατο στις 10.30. Η προαγορά του εισιτηρίου είναι υποχρεωτική (more.com), για κράτηση θέσης η επικοινωνία είναι τηλεφωνική (210 8224134), ενώ το εισιτήριο καλύπτει μόνο την είσοδο στον χώρο.

* Mια ενδιαφέρουσα συνάντηση τριών γυναικών καλλιτεχνών με πολύ διαφορετικές εικαστικές γραφές και τεχνικές πραγματοποιείται στην αίθουσα τέχνης “Artshot - Sophia Gaitani” (Λεμπέση 11, Ακρόπολη). Η Ρουμπίνα Σαρελάκου, η Κατερίνα Κασσαβέτη και η Μαρία Φιλιππακοπούλου συνευρίσκονται και παρουσιάζουν τα έργα τους σε μια κοινή έκθεση με τίτλο «H συνάντηση - τρεις γυναίκες, τρεις γραφές», από τις 8 Φεβρουαρίου (εγκαίνια 17.00-22.00) έως τις 2 Μαρτίου. Η Ρ. Σαρελάκου μάς δείχνει μια σειρά από ζωγραφικά, χαρακτικά και εφαρμοσμένης τέχνης έργα, με κεντρικό θέμα το περιδέραιο της μυθικής πριγκίπισσας Ναυσικάς. Η Κ. Κασσαβέτη ζωγραφίζει πάνω σε διάφανες χάρτινες επιφάνειες με ραπιδογράφο, ακριλικά χρώματα και τέμπερες και μας ταξιδεύει στους άγνωστους, σχεδόν αόρατους βιότοπους του θαλάσσιου βυθού. Η νηνεμία και το διάχυτο φως πρωταγωνιστούν στις μαγευτικά απόκοσμες τοπιογραφίες Μ. Φιλιππακοπούλου, από τις οποίες ο άνθρωπος και οι παρεμβάσεις του απουσιάζουν.

* «I get a kick out of you», «Everytime we say goodbye», «I love Paris», «I’ve got you under my skin». Ο διεθνώς αναγνωρισμένος βαθύφωνος Χριστόφορος Σταμπόγλης, μας προσκαλεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στις 20.30, στη συναυλία «So in Love», στην οποία θα συντονιστεί με το πνεύμα της ημέρας και θα ερμηνεύσει τα ωραιότερα τραγούδια αγάπης του Κόουλ Πόρτερ, του βασιλιά του κλασικού αμερικάνικου μιούζικαλ. Θα πλαισιώνεται από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη μουσική διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη.

* Εικαστικός περίπατος στην Ελευσίνα: την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, θα έχετε για τελευταία φορά την ευκαιρία να περιηγηθείτε στις εκθέσεις “Μυστήριο 111, Ο πήλινος στρατός της Ελευσίνας” του Χουάν Εστέμπαν Σαντοβάλ, “Μυστήριο 151, A Rave Down Below”, σε επιμέλεια Πάνου Γιαννικόπουλου, “Μυστήριο 87, Εγώ το θαλάσσιο ταξίδι, εγώ η κατάληψη της γης” της Στεφανίας Στρούζα και “Μυστήριο 8, Με το βλέμμα στην Ιαπωνία” του Αντώνη Θεοδωρίδη, που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Οι τέσσερις εκθέσεις θα είναι ανοιχτές από τις 13.00 έως τις 20.00, ενώ, κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι δημιουργοί των έργων, διεθνώς αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα συνομιλούν με το κοινό (περισσότερες πληροφορίες: 2023eleusis.eu ).

* Μια πρώην σταρ του σινεμά προσκαλεί, όπως κάθε χρόνο, τους στενούς της φίλους για Πάσχα στο ιδιωτικό της νησί στην Ελλάδα. Φέτος, όμως, η 7μελής παρέα βρίσκεται παγιδευμένη εκεί εξαιτίας ενός ανέμου που οι ντόπιοι ονομάζουν «μένος». Μια νύχτα, ένας από αυτούς πεθαίνει. Ποιος από τους υπόλοιπους έξι είναι ο υπαίτιος και ποιο είναι το κίνητρό του; “Έχω περάσει πολλά καλοκαίρια στα ελληνικά νησιά και δεν μπορώ να σκεφτώ πιο υποβλητικό, όμορφο και στοιχειωμένο μέρος για να σκηνοθετήσω ένα θρίλερ”, σημειώνει ο Ελληνοκύπριος συγγραφέας Άλεξ Μιχαηλίδης για το συναρπαστικό “Μένος” (εκδόσεις Διόπτρα). Το πρώτο μυθιστόρημά του, “Η Σιωπηλή ασθενής”, θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο, ενώ το δεύτερο, “ Οι Κόρες”, στη μικρή οθόνη. Αν αγαπάτε τα βιβλία του, μπορείτε να συναντήσετε τον διεθνούς φήμης συγγραφέα στο “Public Café Συντάγματος” (Καραγιώργη Σερβίας 1, Αθήνα) στις 26 Φεβρουαρίου, στις 20.30, και στο Βιβλιοπωλείο “Κωνσταντινίδης Book & Style” (Μητροπόλεως 92, Θεσσαλονίκη) στις 28 Φεβρουαρίου, στις 19:00.