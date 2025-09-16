Οκτώ ταινίες που αγαπήσαμε στο 48ο Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας - Real.gr

Ένα απόσταγμα από τη φετινή διοργάνωση και οι ελληνικές ταινίες που ξεχωρίσαμε

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Η φετινή τελετή απονομής των βραβείων του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας δεν ήταν ακριβώς γιορτή, αφού ποτίστηκε από τη διαρκή υπενθύμιση της δίχως όρια τραγωδίας που εξελίσσεται στη Γάζα, αλλά και από τις ιδιαίτερα άβολες στιγμές που ζήσαμε, λίγο πριν την απονομή του Χρυσού Διόνυσου, ανάμεσα στον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα και την κινηματογραφική κοινότητα. Παρόλο που η επιθετικότητα δεν έχει καμία θέση σε μια κινηματογραφική εκδήλωση που επιβραβεύει την έμπνευση και τον κόπο των δημιουργών, ο αναβρασμός που επικρατεί και στον χώρο των κινηματογραφιστών, και στη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη δεν μπορεί, πλέον, να αφήσει ανεπηρέαστη καμία τελετή- ειδικά όταν συνυπάρχουν καλλιτέχνες και πολιτικοί.

Αφήνοντας στην άκρη την αμηχανία της τελετής, ας εστιάσουμε σε όσα όμορφα φέραμε στις αποσκευές μας από τη Δράμα.

Καταρχάς, η παρουσία του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή, Γιώργου Αγγελόπουλου, εξέπεμψε την ευγένεια και τους χαμηλούς τόνους που τον διακρίνουν. “Δεν θέλουμε να εστιάσετε στο τι κάνουμε εμείς, αλλά στους δημιουργούς, γιατί όλο αυτό γίνεται για εκείνους”, ήταν περίπου τα λόγια που μας είπε στη διάρκεια του γεύματος γνωριμίας με τους δημοσιογράφους. Θα θυμόμαστε, επίσης, την προθυμία και τον επαγγελματισμό των συντελεστών της διοργάνωσης, το πάθος των εθελοντών, τη σταθερή αγκαλιά της πόλης σε έναν θεσμό που τη φέρνει κάθε Σεπτέμβριο στο επίκεντρο του πολιτιστικού χάρτη και, φυσικά, τις ανοιχτές και κλειστές αίθουσες προβολών, τις ασφυκτικά γεμάτες- κυρίως από νέους. Στη διάρκεια του φεστιβάλ, η φιλόξενη Δράμα πάλλεται από το φρέσκο κινηματογραφόφιλο κοινό, αλλά ακριβώς το μέγεθός του, που ολοένα αυξάνεται, είναι εκείνο που για πολλοστή φορά υπενθυμίζει πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για καινούριους, μεγάλους χώρους και για αναβάθμιση των υπαρχόντων. Η παρούσα εικόνα δεν συνάδει με μια διοργάνωση που, πλέον, συνδέεται με τα Όσκαρ-πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται.

Οι ταινίες: το επίπεδο φέτος, χωρίς να είναι εξαιρετικό, ήταν καλό σε γενικές γραμμές. Προσωπικώς, ξεχώρισα 8 ελληνικές ταινίες, οι περισσότερες βραβευμένες, τις οποίες προτείνω να δείτε όταν προβληθούν ξανά -πάντα με την ευχή να λάβει, επιτέλους, η μικρού μήκους τη θέση που της αξίζει, και στην κινηματογραφική διανομή αλλά και στην καρδιά του κοινού.

«Noi» του Νεριτάν Ζιντζιρία. Ακόμα ένας Χρυσός Διόνυσος για τον ταλαντούχο δημιουργό των ταινών “Φῶς ἐκ Φωτός” και “Χαμομήλι” και, πλέον, ένα απευθείας εισιτήριο για τη λίστα υποψηφιοτήτων της Ακαδημίας των Όσκαρ για το Βραβείο Μικρού Μήκους Ταινίας. Στο απόκοσμο, χιονισμένο τοπίο, η γιορτή συναντά την απώλεια, το χρώμα το ανελέητο λευκό, ο άνθρωπος το άτι και η δίψα για εκδίκηση την ανάγκη της συγχώρεσης. Οπτική και συναισθηματική ποίηση.

«Μικρό σώμα» του Γιάννη Συμβώνη, ο οποίος απέσπασε το Βραβείο Σεναρίου μαζί με τον Γιώργο Αγγέλκο. Δυο άνθρωποι σε ένα αυτοκίνητο, μια άβολη διαδρομή, μια σχέση που για τον έναν υπήρξε και για τον άλλον όχι, μια απόφαση ζωής. Τόσο διακριτικό, τόσο φυσικό, τόσο δωρικό, τόσο σπαρακτικό.

«Οι λύκοι επιστρέφουν» του Στέλιου Μωραϊτίδη- η αγαπημένη ταινία της γράφουσας από τη φετινή διοργάνωση. Αφιλόξενο, παγωμένο τοπίο στην κορυφή του πουθενά, ένας δρόμος σπαρμένος με οστά και οι άρχοντες της τοπικής εξουσίας που αποφασίζουν ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και ότι θα καταπνίξουν την ενοχή τους -η οποία, όμως, είναι απολύτως ορατή και, παρά τη σιωπή τους, εκκωφαντική. Αφιερωμένο σε όσους χάθηκαν και σε όσους προσπάθησαν να ξεχάσουν. Θαυμάσιες ερμηνείες και συμπυκνωμένο, ζουμερό απόσταγμα σε μόλις 20 λεπτά. Δικαιότατο βραβείο ΠΕΚΚ (Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου) και Ήχου.

«Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος» του Γιάννη Καρπούζη. Μια πολιτικοποιημένη φωτογράφος που θέλησε να αιχμαλωτίσει με τον φακό της τον άνεμο και η οποία, ακριβώς όπως ο πατέρας της, ο οποίος είχε το ίδιο όνειρο, εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος. Με αφήγηση της Χάνα Συγκούλα, ο σκηνοθέτης αποτυπώνει όχι τόσο τη ζωή της ηρωίδας του αλλά κυρίως τη σκέψη και τα συναισθήματά της. Άκρως ατμοσφαιρικό και καλοφτιαγμένο mockumentary, που μας ξεναγεί αποσπασματικά στην ιστορία και μας αποκαλύπτει ότι η φωτογραφία δεν είναι η γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος μας αλλά τα ενθύμια ενός εαυτού που χάθηκε για πάντα. Το πιο μαγικό; Στην πραγματικότητα, η Μαγκνταλένα Χάουζεν δεν υπήρξε ποτέ. Ειδική μνεία στον μετρ διευθυντή Φωτογραφίας Γιώργο Φρέντζο και βραβεία Μοντάζ και Ενδυματολογίας.

«100 Χρόνια Μπροστά» του Μιχάλη Γιγιντή. Είναι απορίας άξιον πώς η ταινία αυτή, που εστιάζει σε μια κομβική στιγμή στη ζωή ενός ιδιωτικού ερευνητή ο οποίος είναι απολύτως βέβαιος ότι η ύπαρξή του είναι συνυφασμένη με την πολιτική πορεία του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ, αγνοήθηκε στα βραβεία. Πανέξυπνο θέμα, εξαιρετική ιστορική ξενάγηση, εύστοχο χιούμορ, ανακουφιστική ειρωνεία και ένας θαυμάσιος Αντώνης Τσιοτσιόπουλος (ο οποίος συνέβαλλε και στο σενάριο). Απολαυστικό.

«Ήταν πολύ καλή στο να φεύγει» του Βασίλη Παντελίδη. Επανερχόμαστε στον Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, αυτόν τον πολύ σημαντικό (και συνήθως αθόρυβο) εργάτη της τέχνης. Είναι φανερό ότι πίστεψε πολύ στην βαθιά τρυφερή ταινία του Παντελίδη, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σπουδαστικού προγράμματος και απέσπασε το βραβείο Σκηνοθεσίας. Το “Ήταν πολύ καλή στο να φεύγει” εστιάζει στη διαχείριση της απώλειας και ο Τσιοτσιοπουλος δίνει, κυριολεκτικά, ρεσιτάλ ερμηνείας, υφαίνοντας αριστουργηματικά το πορτρέτο ενός μοναχικού, εσωστρεφούς ανθρώπου που τόλμησε, επιτέλους, να εμπιστευθεί χάρη σε ένα απρόσμενο, φευγαλέο, ειλικρινές πλησίασμα.

«Last Tropics» του Θανάση Τρουμπούκη. Σε συμπαραγωγή Onassis Culture, η ατμοσφαιρική, ποιητικά σκληρή ταινία παρακολουθεί τρεις νεαρούς ψαράδες που καταφεύγουν στην παρανομία για χάρη της επιβίωσης. Η θάλασσα αγκαλιάζει, θρέφει αλλά μπορεί και να σκοτώσει, ενώ το μέλλον της νέας γενιάς διαγράφεται ζοφερό. Βραβεία Σχεδιασμού Ήχου, Φωτογραφίας, Σκηνογραφίας, Τεχνικής Αρτιότητας.