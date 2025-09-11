«Όμορφη Πόλη»: Η καρδιά του Μίκη ξαναχτυπά στο Ηρώδειο - Real.gr

Η παράσταση–σταθμός «Όμορφη Πόλη» επιστρέφει τον Σεπτέμβριο του 2025 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη. Έργο αφιερωμένο στον Μίκη Θεοδωράκη, που ήδη αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς, ανανεώνεται και συναντά ξανά το αθηναϊκό κοινό στον πιο εμβληματικό χώρο της πόλης.

της Νίκης Κώτσου

Η «Όμορφη Πόλη», η μουσικοθεατρική παράσταση–αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, επιστρέφει στις 28 Σεπτεμβρίου του 2025 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη. Ένα έργο που αγαπήθηκε από το κοινό και σφράγισε τις τελευταίες καλλιτεχνικές στιγμές του μεγάλου συνθέτη, συναντά ξανά το αθηναϊκό κοινό στον πιο εμβληματικό χώρο της πόλης, με νέες συγκινητικές ερμηνείες, μοναδικούς καλλιτέχνες και σύγχρονα σκηνικά μέσα που απογειώνουν την εμπειρία. Ο Γ. Βάλαρης μιλάει αποκλειστικά στο Real.gr και αποκαλύπτει ότι η παράσταση θα κάνει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα!

Η μουσική αυτή διαδρομή πρωτοπαρουσιάστηκε το 2020, με την ευλογία και τις ευχές του ίδιου του συνθέτη, λίγο πριν φύγει από τη ζωή. «Για μένα το γεγονός ότι αυτή η παράσταση χτίστηκε με την ευλογία του Μίκη και με τα πρόσωπα με τα οποία ο ίδιος μεγαλούργησε, όπως η Μαρία Φαραντούρη και ο Μανώλης Μητσιάς, είναι μια τεράστια χαρά και ευλογία», αναφέρει ο Γιώργος Βάλαρης στην «R».

Η νέα παρουσίαση περιλαμβάνει καινούργια τραγούδια, αλλά και την τιμητική συμμετοχή της Μαρίας Φαραντούρη, της «ιέρειας» του Θεοδωράκη, που θα ερμηνεύσει έργα τα οποία δεν είχαν ακουστεί στην πρώτη εκτέλεση. «Η ιστορία της Μαρίας Φαραντούρη δημιουργεί ρίγος. Είναι σαν να αναβιώνουν μνήμες της μεταπολιτευτικής καλλιτεχνικής πορείας της Ελλάδας, σαν να ζωντανεύουν στιγμές που ανήκουν σε όλους μας», τονίζει ο σκηνοθέτης.

Μαζί τους στη σκηνή θα βρεθούν επίσης σπουδαίοι καλλιτέχνες: η Λυδία Κονιόρδου, ο Μιχάλης Σαράντης, η Μάρθα Φριντζήλα και ο Γιάννης Διονυσίου, μια από τις σημαντικότερες λαϊκές φωνές της νεότερης γενιάς. Η ερμηνεία τους δίνει νέα διάσταση στο έργο, το οποίο εξακολουθεί να συγκινεί κάθε ηλικία και γενιά. Την παράσταση συμπληρώνουν οι χορευτές Φαίδρα Νταϊόγλου και Κωστής Τσιαμάγκας, οι οποίοι με τη σωματική τους έκφραση μεταφέρουν τη δραματικότητα και το λυρισμό των τραγουδιών στη σκηνή. Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο καταξιωμένος μαέστρος Αχιλλέας Γουάστορ, επικεφαλής μιας ζωντανής 7μελούς ορχήστρας, που μεταφέρει επί σκηνής τη μελωδική ιδιοφυΐα του Θεοδωράκη.

Παράλληλα, η παράσταση θα ενισχυθεί με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Όπως αποκαλύπτει ο Βάλαρης: «Θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο video mapping στην πίσω πλευρά του Ηρωδείου, που θα απογειώσει την εμπειρία και θα κάνει το θέαμα εντυπωσιακό».

Η «Ομορφη Πόλη» αποτελεί κορυφαία στιγμή όχι μόνο για τους συντελεστές αλλά και για το ίδιο το Ηρώδειο, που υποδέχεται εκ νέου το έργο λίγο πριν κλείσει για εργασίες. «Η συμμετοχή του κόσμου μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Είναι τόσοι πολλοί εκείνοι που με ρωτούν αν μπορούν να βρουν εισιτήριο, κι αυτό δείχνει πόσο αγαπημένο έχει γίνει», σημειώνει ο σκηνοθέτης.

Η «Όμορφη Πόλη» όμως δεν σταματά εδώ, όπως αποκαλύπτει ο σκηνοθέτης. Μετά την αθηναϊκή της παρουσία, ανοίγει ένας νέος κύκλος: περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Για πρώτη φορά το έργο θα παρουσιαστεί στην ελληνική επαρχία, με ένα ελαφρώς διαφοροποιημένο καστ, ώστε να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας. «Είναι κρίμα να μην ταξιδέψει αυτή η παράσταση σε όλη την Ελλάδα. Ο κόσμος την αγαπάει πολύ και αξίζει να την απολαύσουν όλοι», υπογραμμίζει ο Γ. Βάλαρης.

Η «Όμορφη Πόλη» είναι μια συγκινητική μουσικοθεατρική κατάθεση μνήμης και ψυχής. Ένα έργο που τιμά τον Μίκη Θεοδωράκη, αναδεικνύει την αξεπέραστη μουσική του κληρονομιά και παράλληλα μιλάει για την Ελλάδα του χτες και του σήμερα, για τον άνθρωπο που συνέδεσε τη μουσική του με τους αγώνες και τα όνειρα του λαού.