Όπερα, μαστίχα και άρωμα γυναίκας στο Φεστιβάλ Χίου - Real.gr

Στη Χίο, στο «νησί της μαστίχας», πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Φεστιβάλ Χίου, ένας θεσμός που τιμά την Ιστορία και τον Πολιτισμό του τόπου, ενώ παράλληλα ανοίγει διαύλους διαλόγου και συνεργασίας με τον κόσμο. Εκεί «ταξίδεψε» το real.gr για τρεις ημέρες καταγράφοντας τα πολιτιστικά δρώμενα που έλαβαν χώρα σε ορισμένα από τα ωραιότερα σημεία του νησιού.

Της Κορύνας Μαντάγαρη

Από τις 25 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου, η διοργάνωση, η οποία φέρει τη σφραγίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO Greece και της Ιταλικής και της Ελβετικής Πρεσβείας, αποτέλεσε σημείο συνάντησης προσωπικοτήτων παγκοσμίου κύρους από τους τομείς της τέχνης, της επιστήμης, της πολιτικής, της ναυτιλίας και του επιχειρείν.

Με ομιλίες του Επιτρόπου Ε.Ε. Απόστολου Τζιτζικώστα, των πανεπιστημιακών Kevin Featherstone και Λουκά Τσούκαλη, του Lord Simon Woolley, της Ιουλίας Τσέτη, της Σοφίας Στάικου, της Ελίζας Βόζεμπεργκ, της Ελεονώρας Μελέτη, της Ειρήνης Βενιάμη, της Σοφίας και Μιμής Ντενίση, το Φεστιβάλ Χίου ανέδειξε τον διάλογο πολιτικής, πολιτισμού και γυναικείας παρουσίας.

Το Real.gr είχε την ευκαιρία να καταγράψει τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Κάστρο και στο Βενετσιάνικο αρχοντικό Castelli στον Κάμπο. Πρόκειται για ένα από τα πιο φημισμένα και εντυπωσιακά αρχοντικά του 16ου αιώνα, που αναπαλαιώθηκε χάρη στη φροντίδα του ζεύγους Νίκου και Νινέττας Βαφειά και φιλοξενεί σε ετήσια βάση δράσεις του Chios Festival. Παράλληλα, οι εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, φιλοξενήθηκαν επίσης, στον αρχαιολογικό χώρο του οικισμού Εμπορειός, στο λιμάνι του γραφικού χωριού Καρδάμυλα και στο παραδοσιακό πετρόχτιστο χωριό Αυγώνυμα.

Διάλογος υψηλού επιπέδου και βραδιά Όπερας

Τις διεργασίες της πρώτης βραδιάς εκδηλώσεων στο Castelli άνοιξε με την ομιλία του, o Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας , ο οποίος αναφέρθηκε στις βασικές ευρωπαϊκές στρατηγικές που θα παρουσιαστούν στο τέλος του έτους για τα ευρωπαϊκά λιμάνια και την ευρωπαϊκή ναυτιλία. Ο ίδιος μίλησε, μεταξύ άλλων, για έργα που αφορούν τη Χίο μέσα από τη χρηματοδότηση της Ε.Ε., όπως η αναβάθμιση του αεροδρομίου, η δημιουργία βιομηχανικού κέντρου έρευνας και ανάπτυξης για τη μαστίχα, η κατασκευή δύο νηπιαγωγείων, η βελτίωση των υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Χίου και έργα ασφαλτόστρωσης, ενώ τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης του τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εκφράζοντας ότι η Χίος μπορεί να αποτελέσει έναν τουριστικό προορισμό τεσσάρων εποχών.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα «Πολιτική και πολιτισμός» με συντονίστρια την δημοσιογράφο Ειρήνη Νικολοπούλου . Ο καθηγητής Kevin Featherstone από το London School of Economics ανέπτυξε αρχικά το σκεπτικό του, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη στρατηγική του Donald Trump και στις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει τόσο για την Ευρώπη όσο και για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Λουκάς Τσούκαλης, καθηγητής στο Sciences Po και στο ΕΚΠΑ, παρενέβη με παρατηρήσεις και σχόλια, εμπλουτίζοντας τη συζήτηση με τις δικές του εκτιμήσεις για τις σχέσεις διατλαντικής συνεργασίας και τα όρια της δυτικής συνοχής. Η κουβέντα στράφηκε στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με τον κ. Τσούκαλη να αναλύει κατά πόσο η Ε.Ε. ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και αν παρατηρούνται αλλαγές στον διάλογο για το μέλλον της.

Σημαντικές ήταν οι παρεμβάσεις προσωπικοτήτων που τιμήθηκαν για το έργο τους. Ο Lord Simon Woolley, Principal του Homerton College στο Cambridge, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ακτιβιστής και είναι ο τελευταίος sir που έχρισε η Βασίλισσα Ελισσάβετ, αναφέρθηκε στην αξία που έχει η εκπαίδευση η οποία ταυτόχρονα από μόνη της δεν αρκεί αν δεν συνοδεύεται από αξίες όπως την προσφορά στο σύνολο και όχι μόνο στο άτομο, ενώ δεν θα μπορούσε να μην θίξει τις φυλετικές ανισότητες που σε πολλές περιπτώσεις ισχύουν μέχρι σήμερα.

Στη συνέχεια η Ιουλία Τσέτη, πρόεδρος και CEO του ομίλου ΟΦΕΤ, υπογράμμισε τον ρόλο της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής προσφοράς. Τον λόγο πήρε η Σοφία Στάικου, η οποία είναι και η δημιουργός του Μουσείου Μαστίχας, ως πρώην πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, τονίζοντας την ανάγκη τα ιδρύματα και οι επιχειρήσεις να στηρίζουν έμπρακτα την πολιτιστική δημιουργία. Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, της απένειμε τιμητική διάκριση στην κ. Στάικου αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της με έργο της .

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια μουσική εμπειρία όπερας, με μοναδικές ερμηνείες από την Έλενα Κελεσίδου, την Inca Balavanova, τον Γιώργο Ντάβλα και τον Δημήτρη Γιάκα να τους συνοδεύει στο πιάνο.

Άρωμα γυναίκας στον μυροβόλο Κάμπο

Η δεύτερη βραδιά εκδηλώσεων στο Αρχοντικό Castelli ήταν αφιερωμένη στη γυναίκα. Η Ευρωβουλευτής Ελίζα Βόζεμπεργκ αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειώσει το Βόρειο Αιγαίο μέσα από την εξωστρέφεια και τις δράσεις της Περιφέρειας, τονίζοντας ότι «περάσαμε από μια εποχή που το Μεταναστευτικό αποτελούσε ένα ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα και πλέον έχουμε καταφέρει τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου να αναδειχθούν ελκυστικός τουριστικός προορισμός». Παράλληλα, κάλεσε του συντελεστές του Φεστιβάλ να το παρουσιάσουν στις Βρυξέλλες, προβάλλοντας ακόμα περισσότερο τη σημασία και τη μοναδικότητα της περιοχής.

Τη σκυτάλη πήρε η Ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη η οποία επικεντρώθηκε στο ζήτημα της γυναικείας αλληλεγγύης. Όπως εξήγησε, δεν πιστεύει στην έννοια της πατριαρχίας, αλλά αναγνωρίζει πως η υποδεέστερη θέση της γυναίκας στην Ιστορία, αλλά και μέχρι σήμερα, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη αλληλεγγύης των γυναικών μεταξύ τους. Κλείνοντας με χαρά, προσκάλεσε κι εκείνη τους συντελεστές του Φεστιβάλ στις Βρυξέλλες.

Σειρά στο βήμα της εκδήλωσης πήρε στη συνέχεια ο διευθυντής της AMRO Bank Γιώργος Αρκάδης ο οποίος επικεντρώθηκε στη συμβολή της γυναίκας στον χώρο της ναυτιλίας από τα παλαιότερα χρόνια μέχρι και σήμερα, για να δώσει έπειτα τη σκυτάλη σε μια πλοιοκτήτρια με ενεργό ρόλο στον χώρο, την Ειρήνη Βενιάμη, την οποία και επαίνεσε θερμά για τη δραστηριότητά της στη ναυτιλία και για τη συνολική της προσφορά. Παίρνοντας τον λόγο η ίδια, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι σε σύγκριση με το παρελθόν η θέση της είναι σαφώς αναβαθμισμένη τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν βρίσκεται ακόμη στο ίδιο επίπεδο με εκείνη των ανδρών, οι οποίοι εξακολουθούν να υπερτερούν τόσο αριθμητικά όσο και μισθολογικά.

Η βραδιά συνεχίστηκε με την καθηγήτρια και αντιπρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) Σοφία Ντενίση και την ηθοποιό, θεατρική συγγραφέα, σκηνοθέτρια, μεταφράστρια και επιχειρηματία Μιμή Ντενίση. Οι δύο αδελφές παρουσίασαν με θεατρικό και εκφραστικό τρόπο επιστολές ιστορικών μορφών, όπως της Μαντώς Μαυρογένους και της Δόμνας Βισβίζη, αναδεικνύοντας τη δύναμη της γυναικείας παρουσίας στην Ιστορία.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με τη συναυλία της διεθνούς φήμης συνθέτριας και μουσικού Ευανθίας Ρεμπούτσικα, η οποία μάγεψε με τις μελωδίες της το κοινό, το οποίο, δεν σταμάτησε στιγμή να τη χειροκροτά.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Χίος, Δήμητρα Μουτζούρη, υποδέχθηκαν θερμά τους καλεσμένους και τόνισαν τη σημασία της πολιτιστικής αποστολής του θεσμού.

Εικαστική «Ανάβασις»

Την επομένη ημέρα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης-εγκατάστασης με τίτλο «Ανάβασις» του διεθνούς φήμης καλλιτέχνη της Arte Povera Νάκη Παναγιωτίδη στο στορικό Χαμιδιέ Τζαμί στο Κάστρο. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες εικαστικούς δημιουργούς, με παγκόσμια πορεία και ακτινοβολία. Η έκθεση , σε επιμέλεια του Δρ. Φώτη Παπαθανασίου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ιταλικής και της Ελβετικής Πρεσβείας στην Αθήνα, σε συνεργασία με την γκαλερί Tornabuoni Arte με τον Ιταλό πρέσβη Paolo Cuculi να αποδίδει χαιρετισμό.

Ακολούθησε ιταλική βραδιά την οποία παρουσίασαν η Γωγώ Αυγερινοπούλου και ο Χρήστος Νέζος στην πλατεία του Κάστρου. Οι μουσικοί του θεάτρου Carlo Felice Genova συγκίνησαν τους θεατές , ενώ το συγκρότημα Agrikο, παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια της Κάτω Ιταλίας και της Απουλίας, όπου ομιλείται μέχρι σήμερα η διάλεκτος Grico, ξεσηκώνοντας του κατοίκους του νησιού και τους τουρίστες με τη μουσική τους.