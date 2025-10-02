Πάθη κάτω από τον Ψηλορείτη - Real.gr

Τηλεοπτική μεταφορά του συγκινητικού, γεμάτου ανατροπές βιβλίου του Μένιου Σακελλαρόπουλου «Δυο μαύρα πουκάμισα».

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Ενώ η σειρά «Porto Leone- Στη γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» έχει πρόσφατα ξεκινήσει την τηλεοπτική της διαδρομή με λίαν ικανοποιητικά ποσοστά τηλεθέασης, η εταιρία ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε. του Πάνου Παπαχατζή προχωρά στη δημιουργία μιας ακόμα φιλόδοξης τηλεοπτικής παραγωγής. Πρόκειται για την μεταφορά του πολυσυζητημένου βιβλίου του βραβευμένου δημοσιογράφου Μένιου Σακελλαρόπουλου «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» (εκδόσεις Ψυχογιός), μια παθιασμένη, συγκινητική, γεμάτη ανατροπές ιστορία που ξετυλίγεται κάτω από τον απέραντο ουρανό που σκεπάζει τον Ψηλορείτη.

Εκεί, σύμφωνα με την ιστορία που αφηγείται ο συγγραφέας, ο Μανούσος και ο Σήφης ένωσαν το αίμα τους για να γίνουν σταυραδέλφια ως τον θάνατο. Μεγάλωσαν, πράγματι, σαν αληθινοί αδελφοί, μέχρι που μπήκε στη ζωή τους η σαγηνευτική Μαρκέλλα και οι ζωές τους περιπλέχτηκαν. Και όταν η Μαρκέλλα αποφάσισε να κόψει τα δεσμά που την ένωναν με το παρελθόν, το κουβάρι έγινε κόμπος, με εξέλιξη σοκαριστική.

Ένα εξαιρετικό καστ κορυφαίων Ελλήνων πρωταγωνιστών θα ενσαρκώσει τους ήρωες, ενώ το σενάριο ανέλαβε η καταξιωμένη Εμμανουέλα Αλεξίου. Σημαντικό μέρος των γυρισμάτων θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη, ενώ η σειρά θα προβληθεί σε ιδιωτικό κανάλι υψηλής τηλεθέασης.

Η εταιρία ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε. μετράει κινηματογραφικές επιτυχίες όπως «Η Ρόζα της Σμύρνης» και η διεθνής συμπαραγωγή «Crimes of the Future» του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, αλλά και επιτυχημένες σειρές όπως το «Έχω Παιδιά», ενώ έχει επίσης συμμετάσχει στη συμπαραγωγή της σειράς «House of David», της μεγαλύτερης ξένης παραγωγής που έχει γυριστεί στην Ελλάδα. Υπογράφει, ακόμα, την πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη “Σπασμένη Φλέβα”, που θα δούμε από τις 27 Νοεμβρίου, ενώ σε λίγους μήνες θα παρουσιάσει την κινηματογραφική, αγγλόφωνη μεταφορά του θρυλικού μυθιστορήματος του Αντώνη Σαμαράκη «Το λάθος”, σε σκηνοθεσία Θεόφιλου Παπαστυλιανού.