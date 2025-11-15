Πάτρα: Αποκατάσταση του Ρωμαϊκού Ωδείου - Λ. Μενδώνη: «Στόχος είναι η ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού μας αποθέματος» - Real.gr

Τα έργα αποκατάστασης και συντήρησης του Ρωμαϊκού Ωδείου της Πάτρας, που είχαν ως κύριο σκοπό την ανάδειξη και την προστασία του μνημείου, εγκαινίασε απόψε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η οποία, όπως τόνισε στην ομιλία της, «κοινός μας στόχος είναι η ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού μας αποθέματος».

Ειδικότερα, όπως ανέφερε στην αρχή της ομιλίας της η Λίνα Μενδώνη, «όταν πριν από περίπου δυόμισι χρόνια είχαμε επισκεφθεί μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το Ρωμαϊκό Ωδείο είχαμε κάνει μία συζήτηση για το πώς μπορεί το συγκριμένο μνημείο, ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος να ξαναγίνει η ιστορική καρδιά της πόλης των Πατρών, για αυτό και σήμερα χαίρομαι πραγματικά που το υπουργείο Πολιτισμού αποδίδει στην πόλη και στους κατοίκους της το συγκεκριμένο μνημείο».

Αναφερόμενη στις προσπάθειες που έγιναν για την υλοποίηση του έργου, σημείωσε ότι «η χρονική περίοδος 2015 – 2019 ήταν μία περίοδος αγρανάπαυσης για το υπουργείο Πολιτισμού, διότι δεν είναι πολλά τα έργα τα οποία έχουμε να θυμηθούμε από την συγκεκριμένη περίοδο, ούτε πολλές και οι πρωτοβουλίες».

‘Αλλα, όπως επεσήμανε, «το 2019 ξεκινήσαμε τις συζητήσεις, για το πώς θα μπορούσε το συγκεκριμένο μνημείο και ο περιβάλλον αρχαιολογικός χώρος να αποκατασταθούν, ώστε να αποδοθούν στην πόλη και στην τέχνη». Έτσι, συνέχισε, «ξεκίνησαν οι δύσκολες μελέτες και έγιναν μακρές συζητήσεις από το 2019 μέχρι 2023 για την έγκριση των μελετών και κατατέθηκαν πολύ σοβαρά επιστημονικά επιχειρήματα».

«Σήμερα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Πολιτισμού, «φθάσαμε σε αυτό το πολύ όμορφο και ωραίο αποτέλεσμα», συμπληρώνοντας: «Είναι όμορφο, γιατί ικανοποιεί την αισθητική μας και είναι ωραίο, γιατί ωρίμασε μελετητικά και αποκαταστάθηκε».

Παράλληλα, είπε ότι «το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, είναι το μόνο αντίστοιχο οικοδόμημα στην Ελληνική επικράτεια με αποκατεστημένη και αναστηλωμένη τη σκηνή», προσθέτοντας ότι «έχουμε το αντίστοιχο Ρωμαϊκό Ωδείο στη Νικόπολη, το οποίο έχει αποκατασταθεί και λειτουργεί και αυτό ως χώρος εκδηλώσεων και παραστάσεων, ενώ έχουμε και το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, το οποίο κλείνει, προκειμένου να αποκατασταθεί».

Επανερχόμενη στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, είπε ότι «είναι το τρίτο πολύ μεγάλο αντίστοιχο μνημείο, αλλά έχει μία πρωτιά, διότι είναι το πρώτο με σκηνικό οικοδόμημα και το πρώτο πλήρως αποκατεστημένο». Επομένως, συνέχισε, «είναι ένας λόγος για να χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο, όχι μόνο ως πολίτες, αλλά και υπό την επιστημονική μας ιδιότητα, όσοι δηλαδή σχετιζόμαστε με την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

Όπως είπε, «και στην περίπτωση του Ρωμαϊκού Ωδείου της Πάτρας έγινε αυτό που γίνεται σε όλα τα αντίστοιχα έργα, δηλαδή εκτός από το καθαρά αναστηλωτικό τεχνικό έργο, το έργο της ανάδειξης και της προστασίας, υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό έργο».

Επίσης, είπε ότι «το Ρωμαϊκό Ωδείο είναι ένα μνημείο το οποίο βρίσκεται μέσα στο ιστορικό κέντρο, μέσα στον αστικό ιστό της πόλης και το γεγονός αυτό καθιστά εξαιρετικά σημαντική την αποκατάστασή του και την απόδοσή του στην πόλη».

Ακόμη, ανέφερε ότι «δεν αποδίδουμε σήμερα μόνο το αναστηλωμένο και αποκαταστημένο Ωδείο, αλλά αποδίδουμε έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο και όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει, εάν δεν υπήρχε η εξαιρετικά καλή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη», ενώ ευχαρίστησε και την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Αναστασία Κουμούση.

Αναφερόμενη στον περιφερειάρχη, σημείωσε πως «όταν υπάρχει συνεργασία και συμπόρευση, κονδύλια τα οποία εξασφαλίζονται, δεν χάνονται».

Μετά την τελετή των εγκαινίων η Λίνα Μενδώνη ξεναγήθηκε στους χώρους του Ρωμαϊκού Ωδείου και σε δηλώσεις που έκανε, τόνισε ότι «για εμένα είναι πάντοτε πολύ μεγάλη χαρά όταν οι υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού ολοκληρώνουν ένα έργο και το αποδίδουν στην τοπική κοινωνία», προσθέτοντας ότι «με την εργώδη προσπάθειά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας το μνημείο αποκαταστάθηκε και αναστηλώθηκε με πραγματικά εντυπωσιακά σωστό τρόπο».

Σε αυτό το σημείο η Λίνα Μενδώνη ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει «από φορείς του υπουργείου Πολιτισμού, δηλαδή την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών να κάνουν ένα τριετές πρόγραμμα εκδηλώσεων στο συγκεκριμένο μνημείο, το οποίο θα αποτελεί ένα δώρο του υπουργείου Πολιτισμού προς την πόλη και τους πολίτες, για την ταλαιπωρία που υπέστησαν τα τελευταία χρόνια».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας ανέφερε στις δηλώσεις του ότι «η αποκατάσταση του Ρωμαϊκού Ωδείου είναι ένα ακόμα μοναδικό κομμάτι σε ένα από τα πάζλ του πολιτισμού της Αχαΐας και έρχεται να δώσει κάτι στην παλιά αίγλη της πόλης» προσθέτοντας: «Το αξίζει το ίδιο το μνημείο, το αξίζει η πόλη, το αξίζουν οι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες μας. Όμως έρχονται και άλλα έργα, όπως στο δημοτικό θέατρο, στο Ρωμαϊκό Στάδιο, στα σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου και στους προμαχώνες του κάστρου, διότι τα έργα στο πολιτισμό δεν σταματούν».

Σε δηλώσεις που έκανε ο περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, επεσήμανε ότι «για εμάς, η αποκατάσταση του Ρωμαϊκού Ωδείου είναι ένα έργο ψυχής που αναδεικνύει την καρδιά της πόλης, την ιστορία της, τον πολιτισμό της και την φέρνει πάλι στο προσκήνιο».

Σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας είναι ένα επιβλητικό μνημείο του 2ου αιώνα μ.Χ. που δεσπόζει στο ιστορικό κέντρο της πόλης και από τη δεκαετία του ’60 είχε αποκτήσει τη μορφή αναστηλωμένου ερειπίου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, όπως αναφέρεται, απέκτησε με πιστότητα μέρος της αρχικής του μεγαλοπρέπειας και αποδίδεται στους επισκέπτες ως ένας αρχαιολογικός χώρος προσβάσιμος στο σύνολό του και παράλληλα ως χώρος σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Τα έργα αποκατάστασης υλοποιήθηκαν με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Δυτική Ελλάδα 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 1.410.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες πλήρους αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος, συντήρησης των ψηφιδωτών δαπέδων, διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου και εγκατάστασης φωτισμού ανάδειξης και λειτουργικού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ