Πέντε διαμάντια στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Real.gr

Από τη Μαριάν Φέιθφουλ και την Πάτι Σμιθ μέχρι τον Ρόμπερτ Ουίλσον και την Κιμ Νόβακ, η φετινή διοργάνωση φωτίζει σημαντικά πρόσωπα του πολιτισμού.

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου 2026, θα προβάλλει, μεταξύ άλλων, 5 συναρπαστικά ντοκιμαντέρ για σημαντικές προσωπικότητες: την Κιμ Νόβακ, τον Ρόμπερτ Ουίλσον, την Μαριάν Φέιθφουλ, τον Ουίλιαμ Σ. Μπάροουζ, την Πάτι Σμιθ, τον Φρανκ Ζάπα και τον Ίρβιν Oυέλς.

Οι σκηνοθέτες Ίεν Φορσάιθ και Τζέιν Πόλαρντ παρουσιάζουν ένα τρυφερό πορτρέτο της Μαριάν Φέιθφουλ, η οποία έφυγε πέρυσι από τη ζωή. Το “Broken English” αφηγείται πώς για περισσότερα από 60 χρόνια ένα από τα πιο επιδραστικά είδωλα της μουσικής επαναπροσδιόριζε συνεχώς τον εαυτό της. Με «οδηγούς» την Τίλντα Σουίντον και τον Τζορτζ ΜακΚέι, η ταινία συνδυάζει στοιχεία ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, δημιουργώντας έναν χώρο γεμάτο αναμνήσεις, παραστάσεις και θραύσματα από τη ζωή της Φέιθφουλ. Σημαντική στιγμή της ταινίας είναι η συγκινητική τελευταία ηχογράφηση της Μαριάν Φέιθφουλ στο στούντιο, μαζί με τον Νικ Κέιβ.

To «Kim Novak’s Vertigo» του φίλου του Φεστιβάλ, Αλεξάντρ Ο. Φιλίπ, αποκαλύπτει πτυχές της Κιμ Νόβακ, της μεγάλης σταρ του Χόλιγουντ που σφράγισε την ιστορία του σινεμά μέσα από τον εμβληματικό της ρόλο στο αριστούργημα του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Ο δεσμώτης του ιλίγγου». Στην ταινία, η ηθοποιός ανοίγει το σπίτι της στον σκηνοθέτη και στους θεατές και μοιράζεται έργα, εμβληματικά κοστούμια από ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε, αλλά και αναμνήσεις από τη συνεργασία της με τον Χίτσκοκ.

Συγγραφέας του «Trainspotting», του μυθιστορήματος που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, ο Ίρβιν Ουέλς παραμένει μια ριζοσπαστική φωνή που δεν παύει να πειραματίζεται. Λοξή προσωπογραφία ενός εμβληματικού συγγραφέα, αλλά και συλλογικό πορτρέτο της βρετανικής κοινωνίας και των διακυβευμάτων της επί τέσσερις και πλέον δεκαετίες, το «Reality is Not Enough», η νέα ταινία του Πολ Σουνγκ, είναι ταυτόχρονα μια καταβύθιση στους μηχανισμούς της καλλιτεχνικής πράξης και ένα ισχυρό κάλεσμα για πολιτική επαγρύπνηση και μαχητικότητα. Το πορτρέτο του Ουέλς συμπληρώνουν αναγνώσεις αποσπασμάτων των έργων του από φανατικούς αναγνώστες του, μεταξύ άλλων από τον Νικ Κέιβ και τον Λίαμ Νίσον.

Το καθηλωτικό ντοκιμαντέρ του Χάουαρντ Μπρούκνερ «Robert Wilson and the Civil Wars», το οποίο γυρίστηκε το 1984, θα προβληθεί στο Φεστιβάλ σε αποκατεστημένη κόπια. Η ταινία ακολουθεί τον θεατρικό σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ουίλσον, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, στην προσπάθειά του να δημιουργήσει μια επική όπερα διάρκειας 12 ωρών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες εκείνης της χρονιάς.

Στο 28ο Φεστιβάλ θα προβληθεί ακόμη μία ταινία από το σπάνιο αρχείο του Χάουαρντ Μπρούκνερ, το «Nova ’78», το οποίο γυρίστηκε το 1978, αποκαταστάθηκε από τον ανιψιό του σκηνοθέτη και παρουσιάζεται με συγκλονιστικό υλικό, μεγάλο μέρος του οποίου δεν είχε ξαναδεί μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας. Μάς μεταφέρει στο θρυλικό «Συνέδριο Νόβα 1978», ένα τριήμερο καλλιτεχνικό γεγονός που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 1978, ως φόρος τιμής στον Ουίλιαμ Σ. Μπάροουζ, με τη συμμετοχή θρυλικών μορφών της τέχνης, όπως της Πάτι Σμιθ, του Φρανκ Ζάπα, του Άλεν Γκίνσμπεργκ και του Φίλιπ Γκλας. Οι πολύτιμες αποκατεστημένες εικόνες μας επιτρέπουν να διεισδύσουμε στα άδυτα του μυαλού των ανθρώπων που καθόρισαν τον σύγχρονο πολιτισμό.

Την αφίσα της φετινής διοργάνωσης, που παρουσιάζει την οικεία εικόνα των γερανών στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, υπογράφει ο γνωστός εικαστικός Αλέξανδρος Ψυχούλης.