Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Τζέιμς Ερλ Τζόουνς - Μεταξύ άλλων, η φωνή του Ντάρθ Βέιντερ στον Πόλεμο των Άστρων

ΟΤζέιμς Ερλ Τζόουνς, ο σπουδαίος ηθοποιός που, μεταξύ πολλών άλλων ρόλων, έδωσε τη φωνή του στον σατανικό του Star Wars Darth Vader, πέθανε σήμερα το πρωί στο σπίτι του στην κομητεία Dutchess της Νέας Υόρκης, σε ηλικία 93 ετών.

Ο Τζόουνς θεωρούνταν ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς του θεάτρου και της μεγάλης οθόνης ανά τον κόσμο. Ήταν ένας από τους λίγους που έχουν κερδίσει το EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony). Ο Τζόουνς είχε λάβει δύο βραβεία Primetime Emmy, ένα βραβείο Grammy και τρία βραβεία Tony ενώ του απονεμήθηκε και το Τιμητικό Όσκαρ.

Ο Τζόουνς ήταν επίσης και ο Μουφάσα στην ταινία κινουμένων σχεδίων The Lion King (1994). Δάνεισε επίσης τη χαρακτηριστική φωνή του στην περίφημη καμπάνια προώθησης «This is CNN» για το καλωδιακό ειδησεογραφικό δίκτυο.

Γεννημένος στις 17 Ιανουαρίου 1931, στην Αρκαμπούτλα της MS. Πλούσιο το έργο του στη μεγάλη οθόνη, καθώς συμμετείχε στις ταινίες Conan the Barbarian (1982), Coming to America (1988), The Hunt for Red October (1990), The Sandlot (1990), Patriot Games (1992) και Sneakers (1992). Είχε επίσης εμφανιστεί στους Simpsons τρεις φορές.

Ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος του ήταν στο S.O.S. Πεντάγωνο καλεί Μόσχα το 1964. Η πρώτη επαφή του με την διασημότητα ήταν το υποκριτικό πορτρέτο του πυγμάχου Τζακ Τζέφερσον (βασισμένο στον πραγματικό μποξέρ Τζακ Τζόνσον, έναν ρόλο που είχε παίξει και στο Μπρόντγουεϊ) στην ταινία The Great White Hope. Για τον ρόλο του, ο Τζόουνς προτάθηκε για το βραβείο όσκαρ καλύτερου ηθοποιού, χάνοντας όμως από τον George C. Scott.

Υποδύθηκε πολλούς ρόλους, αλλά είναι ευρύτερα γνωστός σαν την καταχθόνια φωνή του Νταρθ Βέιντερ στις ταινίες Star Wars. Ο Νταρθ Βέιντερ σωματικά παίχτηκε από τον David Prowse στην αρχική τριλογία και από τον Hayden Christensen στο Star Wars: Επεισόδιο III – Η εκδίκηση των Σιθ. Κατά την επεξεργασία του φιλμ ο Τζόουνς επαναηχογράφησε την φωνή του Βέιντερ πάνω από τις ατάκες του David Prowse του οποίου η «παχιά» δυτική προφορά δεν ικανοποιούσε τις απαιτήσεις του Τζορτζ Λούκας. Άλλοι ηχητικοί ρόλοι του Τζόουνς περιλαμβάνουν τον Μουφάσα στην ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney Ο βασιλιάς των λιονταριών, το σύνθημα του CNN "This Is CNN", η φράση που ανοίγει τη ειδησεογραφία του NBC για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 και του 2004, την φωνή του Θεού στο βιντεοπαιχνίδι Under a Killing Moon και αρκετές ειδικές εμφανίσεις στο The Simpsons.

Έπαιξε τον ρόλο του Τέρενς Μαν στο διάσημο έργο σχετικά με το μπέιζμπολ Ο ξυπόλητος Τζο, τον αιδεσιμότατο Στίβεν Κουμάλο στο Δάκρυα για μια χαμένη πατρίδα, τον στρατηγό Τζέιμς Γκριρ στο Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη, στο Παιχνίδια ολέθρου και στο Άμεσος κίνδυνος, ενώ ήταν και ο σεναριογράφος της τηλεοπτικής μίνι-σειράς Ρίζες.

Ο Τζόουνς ήταν ένας επιτυχημένος θεατρικός ηθοποιός. Έχει κερδίσει δύο βραβεία Τόνι: Το 1969 για το Η μεγάλη λευκή ελπίδα και το 1987 για το Fences. Έλαβε το Kennedy Center Honors το 2002. Επίσης έπαιξε τον κακό Thulsa Doom στο Κόναν ο βάρβαρος.

Άλλοι του ρόλοι περιλαμβάνουν τον ρόλο του στρατηγού Σόλομον στο Command & Conquer: Tiberian Sun, έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο τηλεοπτικό Under one roof υποδυόμενος έναν χήρο αστυνομικό (ερμηνεία για την οποία έχει προταθεί για βραβείο Έμμυ) και ραδιοτηλεοπτικές διαφημίσεις για την Verizon (πακέτο DSL). Είχε ειδικούς ρόλους σε σειρές όπως Will & Grace, Everwood και Roots.