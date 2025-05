Πρώην φύλακας Μουσείου αναδεικνύει σε θεατρικό έργο τη δύναμη της τέχνης να μεταμορφώνει - Real.gr

Πέρασε μια δεκαετία με έργα σπουδαίων ζωγράφων της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης ως φύλακας στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης (The Met) και κατέγραψε την εμπειρία του στο βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2023 «All the Beauty in the World» (Όλη η Ομορφιά στον Κόσμο).

Στη συνέχεια αποφάσισε να το διασκευάσει για το θέατρο και τώρα το παρουσιάζει ως one man show στο θέατρο DR2 στο Μπρόντγουεϊ, στη Νέα Υόρκη.

Ο Πάτρικ Μπρίνγκλεϊ αναζητούσε ένα μέρος για να συλλογιστεί τη ζωή του και να επουλώσει το τραύμα από τον θάνατο του αδελφού του. Τότε εγκατέλειψε τη δημοσιογραφική του καριέρα και βρήκε καταφύγιο στο πιο όμορφο μέρος που μπορούσε να σκεφτεί: Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.

Μέσα από τη δουλειά του ως φύλακας του Μουσείου, ο Πάτρικ άρχισε τη ζωή του από την αρχή, ενώ παράλληλα μαγεύτηκε από το μέρος και τους ανθρώπους που συναντούσε εκεί.

Για 80 λεπτά στη σκηνή, ο Μπρίνγκλεϊ υποδύεται τον εαυτό του, τους συναδέλφους του φρουρούς, τους επισκέπτες του Μουσείου, ακόμη και τον εκλιπόντα αδελφό του. «Περνούσα περίπου τρεις ώρες την ημέρα για 10 εβδομάδες απλώς γράφοντας ατάκες» δήλωσε στην εφημερίδα The Independent για την απομνημόνευση του τεράστιου σεναρίου. «Συνήθιζα να είμαι πολύ, πολύ ήσυχος στη ζωή μου. Τώρα απλώς λέω περίπου, μισό εκατομμύριο λέξεις κάθε μέρα» σημείωσε.

Ο Πάτρικ Μπρίνγκλεϊ ενώ θρηνούσε για τον θάνατο του αδερφού του Τόμας από καρκίνο, άρχισε να εργάζεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο. Ήταν φύλακας στις Ευρωπαϊκές Πινακοθήκες, περνούσε τις μέρες του είτε παρατηρώντας ανθρώπους είτε μελετώντας τα έργα του Μπρίγκελ και του Μιχαήλ Άγγελου.

Στην σκηνή παρουσιάζει τις προσωπικές εμπειρίες του με την τέχνη, τις συναντήσεις με τους επισκέπτες του Μουσείου και τις σχέσεις του με τους άλλους φύλακες, και φιλοσοφεί για το πώς όλα αυτά διαμόρφωσαν την κατανόησή του για την ομορφιά, τον χρόνο, την απώλεια και τη ζωή, τον οδήγησαν να δει τον κόσμο διαφορετικά και τον άλλαξαν.

Περισσότερα από 180 έργα τέχνης αναφέρονται στο βιβλίο του Μπρίνγκλεϊ και ορισμένα από αυτά προβάλλονται σε τρία μεγάλα κάδρα στη σκηνή κατά τη διάρκεια της παράστασης σε σκηνοθεσία του Ντόμινικ Ντρόμγκουλ.

«.. Το θέατρο, όπως μια γκαλερί τέχνης, είναι κάπως ιερό, ξεχωριστό, ένα μέρος που είναι κάπως ήσυχο και όμορφο» έχει δηλώσει ο συγγραφέας του βιβλίου και μοναδικός πρωταγωνιστής του έργου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ