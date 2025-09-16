Ραντεβού στη Σύρο - Real.gr

Με 280 ταινίες, σημαντικά αφιερώματα, διεθνείς καλεσμένους, παράλληλες εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δράσεις και με το βλέμμα στραμμένο στο σύμπαν, το φετινό ANIMASYROS ετοιμάζεται να σηκώσει αυλαία στις 22 Σεπτεμβρίου στην αρχοντική Ερμούπολη.

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Επτά μέρες, 280 ταινίες από 50 χώρες, 7 διαγωνιστικά τμήματα, διεθνείς καλεσμένοι, ένα αφιέρωμα στον θρυλικό Αμερικανό δημιουργό Bill Plympton, «Animated Cosmos» ως η κεντρική θεματική του Φεστιβάλ, αφιέρωμα στη σκηνή animation της Κροατίας, ένας φόρος τιμής στους πρωτοπόρους των ελληνικών κινουμένων σχεδίων, εκπαιδευτικά προγράμματα, σχολικές προβολές, παράλληλες εκδηλώσεις, πάρτι και πολλά άλλα έρχονται, από τις 22 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, στη Σύρο και σε ακόμη 7 νησιά των Κυκλάδων: την Άνδρο, τη Μήλο, τη Μύκονο, τη Νάξο, την Πάρο, τη Σαντορίνη και την Τήνο.

Η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος του ANIMASYROS 2025 φιλοξενήθηκε στον χώρο «Εμπειρία Ευρώπη – Europa Experience», τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, παρουσία υψηλών προσκεκλημένων, καλλιτεχνών, επαγγελματιών του animation, δημοσιογράφων, υποστηρικτών και φίλων του Φεστιβάλ.

Στην εκδήλωση μίλησαν ο Πρόεδρος του ANIMASYROS, Βασίλης Κ. Καραμητσάνης, ως ο κεντρικός παρουσιαστής, ο Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), ο Μαρίνος Γιαννόπουλος, CEO του Enterprise Greece, η Γενική Διευθύντρια του Ομίλου AVIAREPS S.A (SKY express, επίσημου συνεργάτη της διοργάνωσης), Βάσω Χρηστίδη, οι Πρέσβεις της Κροατίας, της Εσθονίας, της Πορτογαλίας, της Αυστραλίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, η νέα Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, Maria Wadjinny και η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Θερβάντες, Pilar Tena García. Επίσης, ο Διευθυντής του Μελωδία Δημήτρης Βραχνός και ο Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, Πρόεδρος του Συλλόγου “Οι Φίλοι της Μουσικής”, που παρουσίασαν την ταινία μικρού μήκους “Ενενήντα δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη”. Αμέσως μετά, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ANIMASYROS Μαρία Ανεστοπούλου και ο Γιάννης Λώλης, ένας από τους δύο συντονιστές της Αγοράς του φεστιβάλ, παρουσίασαν το φετινό πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Οι εκδηλώσεις του ANIMASYROS, του μεγαλύτερου φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα και ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη, θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Σύρου, όπως το Θέατρο «Απόλλων», το Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, η συνεδριακή αίθουσα (Βαλμά) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερμούπολη, η έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, η Μονή Πατέρων Καπουκίνων στην Άνω Σύρο, η πλατεία Μιαούλη και η πλατεία Φοίνικα.

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 20.00, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη του ANIMASYROS 2025 στο «Απόλλων», με την πανελλήνια πρεμιέρα της πολυβραβευμένης ταινίας «Olivia &The Clouds» του ιδιαίτερα ταλαντούχου Tomás Pichardo Espaillat, παρουσία του σκηνοθέτη. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 77ο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, τον περασμένο Αύγουστο. Το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής 29 Σεπτεμβρίου με την αβάν πρεμιέρ της τεράστιας επιτυχίας παγκοσμίως «Ne Zha 2», η οποία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.