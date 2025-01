Το Theatre of the NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, παρουσιάζει τη κωμωδία «SEX HONESTLY» της Ρομίνας Κατσικιάν, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Παπαδάκη & Michael Edwards.