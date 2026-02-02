Στις γκαλερί και στα μουσεία - Real.gr

Θαυμάσιες εκθέσεις που θα ξεναγήσουν τον θεατή στη δημιουργική διαδρομή μυθικών αλλά και νεώτερων χαρισματικών καλλιτεχνών από την Ελλάδα και τον κόσμο

Της Μαρίνας Τσικλητήρα - Πηγή: Realnews

Ας περιηγηθούμε σε μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες εκθέσεις που μπορείτε να επισκεφθείτε από τώρα μέχρι το προσεχές μέλλον σε μουσεία και σε γκαλερί.

* Από τις πρώτες ψυχεδελικές εικόνες του Αλέξη Ακριθάκη που αποτυπώνουν το πνεύμα της δεκαετίας του ’60, από την εμβληματική«βαλίτσα» του ’70, τις κατασκευές με λαμπάκια, τα εξπρεσσιονιστικά τοπία και τα διεισδυτικά πορτρέτα έως τα σπαρακτικά τελευταία του έργα με τους τρόφιμους του Δρομοκαϊτείου, η έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης, Μια γραμμή κύμα», που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς 138 από τις 12 Φεβρουαρίου έως τις 24 Μαΐου, αναδεικνύει την ευαισθησία ενός πολυσύνθετου καλλιτέχνη, αλλά και μια άγνωστη πλευρά του. Η έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης, Μια γραμμή κύμα», σε επιμέλεια Χλόη Ακριθάκη και Αλέξιου Παπαζαχαρία, είναι η πρώτη μεγάλη αναδρομική του στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια.

* Την πρωτότυπη και νοσταλγική έκθεση «Περί Πτερύγων Ανέμων-Τα Αθηναϊκά Περίπτερα» φιλοξενεί, έως τις 22 Φεβρουαρίου, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Ο εικαστικός Ανδρέας Finch αποτυπώνει την εξέλιξη των περιπτέρων της Αθήνας, από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και σήμερα, μέσα από 20 τρισδιάστατες εικαστικές δημιουργίες ιστορικών περιπτέρων. Η δημιουργική αποτύπωση ξεκινάει από τα πρώτα πολυγωνικά κιόσκια της πλατείας Συντάγματος όπως παρουσιάζονται στις καρτ-ποστάλ της εποχής, παρουσιάζεται το πρώτο “Μινιόν’’ στα Χαυτεία, οι “Μούσες’’ της πλατείας Ομονοίας, μέχρι τον ‘’Κουτάλα’’ της Γλυφάδας και το περίπτερο που κατέρρευσε στην οδό Πανεπιστημίου το 1997, κατά τη διάρκεια των έργων του μετρό. Καλλιτεχνικός επιμελητής είναι ο Κυριάκος Πεταλίδης.

* Η υπέροχη έκθεση «Από τον Monet στον Warhol”, που παρουσιάζει, έως τις 11 Απριλίου, το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στο μουσείο του στην Αθήνα, περιλαμβάνει 83 αριστουργήματα 45 κορυφαίων εκπροσώπων της νεότερης και σύγχρονης τέχνης. Εμβληματικές καλλιτεχνικές μορφές από τα τέλη του 19ου και του 20ού αιώνα, όπως οι Σαγκάλ, Ερνστ, Καντίνσκι, Λίχτενσταϊν, Μαγκρίτ, Ματίς, Μοντιλιάνι, Μονέ, Πικάσο, Λοτρέκ και Γουόρχολ δίνουν το «παρών». Πλαισιώνονται από λιγότερο γνωστούς αλλά εξίσου επιδραστικούς δημιουργούς όπως οι Λουί Ανκετέν, Οτόν Φριτς, Ασίλ Λοζέ, Πολ Σερουζιέ, Φελίξ Βαλοτόν και άλλοι, των οποίων τα υπέροχα έργα αξίζει να γνωρίσετε και να θαυμάσετε από κοντά. Την επιμέλεια συν-υπογράφουν η Μαρία Κουτσομάλλη-Moreau και η Marina Ferretti Bocquillon.

* Εντυπωσιακή είναι η πρώτη ατομική παρουσίαση του έργου του Roe Ethridge στην Αθήνα, μέσα από την έκθεση “Rude in the Good Way”, που φιλοξενεί έως τις 7 Μαρτίου η γκαλερί Gagosian. Γνωστός για την μακρόχρονη σχέση του με τη μόδα και τη σύγχρονη κουλτούρα, ο Ethridge έχει συνεργαστεί με διεθνή περιοδικά όπως “Vogue”, “W” και “Art Review”, αλλά και με κορυφαίους οίκους μόδας όπως οι Chanel, Comme des Garçons, Marc Jacobs κ.α. Με τη χαρακτηριστική φωτογραφική του πρακτική, θολώνει συστηματικά τα όρια μεταξύ εμπορικής και καλλιτεχνικής φωτογραφίας και μεταφέρει εικόνες που γεννήθηκαν στα στούντιο, ή από editorial αναθέσεις, στους χώρους των γκαλερί και των μουσείων.

* Έργα του σπουδαίου Γερμανού καλλιτέχνη Helmut Middendorf, που μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στο Βερολίνο και στην Αθήνα, παρουσιάζει η γκαλερί Ελένη Κορωναίου, έως τις 21 Φεβρουαρίου. Στην έκθεση “Nocturama” περιλαμβάνονται ζωγραφικά έργα και σχέδια από τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Τα έργα της δεκαετίας του 1990 αποτελούν μια σειρά αυτοπροσωπογραφιών που διακατέχονται από την χαρακτηριστικά ακατέργαστη ενέργεια του Middendorf. Βαθιά μπλε και εκτυφλωτικά κόκκινα και κίτρινα προσδίδουν στα πρόσωπα μια εκρηκτική παρουσία. Τα έργα σε χαρτί εκείνης της περιόδου αποτυπώνουν την έντονη ατμόσφαιρα της νύχτας όπως εκτυλισσόταν στην περιοχή Kreuzberg του Βερολίνου, όπου ο καλλιτέχνης ζούσε και εργαζόταν. Έχουν ως θέμα την ανθρώπινη φιγούρα και την εμβάπτισή της στη μουσική, στη νυχτερινή ζωή και στην πυρετώδη ενέργεια των δρόμων.

* Τη νέα ατομική έκθεση “Οροπέδιο” του Μίλτου Γκολέμα παρουσιάζει η Γκαλερί Ζουμπουλάκη, έως τις 21 Φεβρουαρίου, με λάδια σε καμβά, κυρίως μεγάλων διαστάσεων. Ο ιστορικός τέχνης και επιμελητής Χριστόφορος Μαρίνος αποκαλεί την έκθεση “αυτοπροσωπογραφία, πορτρέτο ενός ανήσυχου, ταλαντούχου και ώριμου ζωγράφου. Με την ενότητα-έκθεση «Οροπέδιο», ο Μίλτος Γκολέμας κατέκτησε μια κορυφή και κατάφερε να ανεβάσει τον πήχη, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για την ελληνική ζωγραφική”, αναφέρει.

* Ένας καλλιτέχνης φαρμακοποιός, ο Εμίλιο Παπαευαγγελίου ζωγραφίζει όπως αναπνέει. Για πρώτη φορά επιλέγει να βγει από τα όρια του φαρμακείου του, που είναι ταυτόχρονα το ατελιέ του, και από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας όπου ζει, προκειμένου να παρουσιάσει τη δουλειά του στην Αθήνα μέσα από την ατομική του έκθεση «Ανάμεσα /In-Between», στο Εuropean Centre Athens. Στην έκθεση, που επιμελήθηκε η ιστορικός τέχνης Ελισάβετ Πλέσσα, περιλαμβάνονται περισσότερα από 60 έργα, ζωγραφισμένα σχεδόν αποκλειστικά με στιλό διαρκείας. Έως τις 15 Φεβρουαρίου.

* Σαν παραμύθι ξετυλίγεται η ατομική έκθεση “Belly of the Fish” (Η Κοιλιά του Ψαριού) της Valentina Bartolini. Ο τίτλος παραπέμπει σε βιβλικές εικόνες του εσωτερικού κόσμου και της μεταμόρφωσης, όπως η κοιλιά της φάλαινας στην ιστορία του Ιωνά. Οι διακριτικά σουρεαλιστικές εικόνες παραπέμπουν στη θάλασσα, στα όνειρα και στη μήτρα, ενώ καθοριστική για την εξερεύνηση της Bartolini είναι η χρήση χειροποίητου χαρτιού από το Νεπάλ. Έως τις 21 Μαρτίου στη γκαλερί Callirrhoë.

* Ένα πανόραμα της τέχνης της διακεκριμένης ζωγράφου Μαρίας Κτιστοπούλου αποτελεί η αναδρομική έκθεση “Μνήμες του Βλέμματος” που παρουσιάζει, έως τις 22 Φεβρουαρίου, η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, αφού περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά έργα από όλη την πορεία της. Την επιμέλεια υπογράφει η Ιστορικός Τέχνης και Θεωρίας του Πολιτισμού Αθηνά Σχινά.

* Κι ακόμα, ο Νίκος Λαγός αναζητά μικρές ρωγμές ευτυχίας μέσα σε ένα δυστοπικό περιβάλλον, όπως φαίνεται στη νέα ατομική του έκθεση “Raw” που εγκαινιάζεται στη Γκαλερί Σκουφά στις 10 Φεβρουαρίου. Η «ωμότητα» του τίτλου δεν αφορά μόνο προσωπικά αδιέξοδα, αλλά και την κοινωνική και οικονομική παραζάλη της εποχής μας. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το φαινομενικά χαοτικό σύμπαν, αναδύονται μικρές νησίδες τρυφερότητας, χιούμορ και αυτοσαρκασμού, στοιχεία που διατρέχουν σταθερά το έργο του καλλιτέχνη. Επιμέλεια Χριστόφορος Μαρίνος, διάρκεια έως τις 7 Μαρτίου.