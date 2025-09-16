Συνάντηση Μενδώνη με τον αντικαγκελάριο της Αυστρίας - Παγκόσμια πρεμιέρα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στο Musikverein της Βιέννης - Real.gr

Συνάντηση εργασίας με τον αντικαγκελάριο και υπουργό Κατοικίας, Τεχνών, Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού της Αυστρίας, Andreas Babler, πραγματοποίησε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στη Βιέννη.

Όπως σημειώνει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, στις συνομιλίες επιβεβαιώθηκαν, αμοιβαία, οι άριστες διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Αυστρίας, αλλά και οι στενοί πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών. Η κ. Μενδώνη αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Αυστριακών αρχαιολόγων, από το 1898, όταν εγκαταστάθηκε το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, μέχρι σήμερα. Έγινε αναλυτική συζήτηση για τον θεσμό των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης, καθώς η Ελλάδα και η Αυστρία είχαν την πρόσφατη εμπειρία της Ελευσίνας το 2023 και του Μπαντ Ισλ Ζαλτσκάμεργκουτ το 2024, αντίστοιχα. Εκτενής ήταν η αναφορά στο Αυστροελληνικό Μουσικό Καλοκαίρι, έναν επιτυχημένο θεσμό μουσικών εκδηλώσεων που διοργανώνει, για μία δεκαετία, η πρεσβεία της Αυστρίας στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας. Το Μουσικό Καλοκαίρι του 2025 ήταν αφιερωμένο στον Μίκη Θεοδωράκη και περιελάμβανε περισσότερες από 30 συναυλίες.

Η κ. Μενδώνη εστίασε στη σημασία που αποδίδουν η Ελλάδα και το υπουργείο Πολιτισμού στην οριστική επανένωση του συνόλου των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης και ζήτησε από τον αντικαγκελάριο να συνεργαστούν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιστροφή στην Αθήνα των δύο παρθενωνείων θραυσμάτων, τα οποία σήμερα εκτίθενται στο Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης της Βιέννης, στο Kunsthistorisches Museum, αναλύοντας το παράδειγμα του θραύσματος Fagan. O κ. Babler εξέφρασε την πρόθεση να ξεκινήσει μία τεχνική συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, καθώς σήμερα δεν υπάρχει στη χώρα του το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Στη διμερή συνάντηση συμμετείχαν ο πρέσβης της Ελλάδας στη Βιέννη, Γιώργος Ηλιόπουλος και ο πρέσβης, Thomas Zehetner, σύμβουλος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής του αντικαγκελάριου, και συνεργάτες των δύο πλευρών.

Παγκόσμια πρεμιέρα για την ΚΟΘ στο Musikverein της Βιέννης

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της πολιτικής της εξωστρέφειας που ακολουθεί, για πρώτη φορά στην 65ετή και πλέον παρουσία της, εμφανίστηκε στην εμβληματική Χρυσή Αίθουσα τoυ Musikverein της Βιέννης, με την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου «Μπαλάντα της Εφέσου», η οποία γράφτηκε για ορχήστρα και αρχαία ελληνική λύρα. Η Ελληνίδα υπουργός Πολιτισμού, η οποία παρέστη στη συναυλία, δήλωσε: «Η εμφάνιση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς χώρους μουσικής παγκοσμίως αποτελεί κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός και ταυτόχρονα μία στιγμή ιδιαίτερης υπερηφάνειας για τη χώρα μας. Η Χρυσή Αίθουσα, που συνδέεται άρρηκτα με την παγκόσμια μουσική παράδοση αλλά και με την Ελλάδα, καθώς φέρει τη σφραγίδα του Έλληνα ευεργέτη Νικολάου Δούμπα, υποδέχθηκε, για πρώτη φορά στην ιστορία της, τον ήχο της αρχαίας ελληνικής λύρας, μέσα από την ερμηνεία του δρ. Νίκου Ξανθούλη. Το γεγονός ότι η ΚΟΘ παρουσιάστηκε ενώπιον ενός απαιτητικού και πεπαιδευμένου ακροατηρίου, κερδίζοντας την αποδοχή και τον ενθουσιασμό του, επιβεβαιώνει την ποιοτική της εμφάνιση. Η Ελλάδα εντάσσεται στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη, όχι μόνον για την πολιτιστική της κληρονομιά αλλά και για μεγάλες παραγωγές, διά των πολιτιστικών οργανισμών του υπουργείου Πολιτισμού, αποσπώντας διεθνείς επαίνους, χάρη στην αφοσίωση των καλλιτεχνών, που εργάζονται αόκνως για την εξωστρέφεια του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Η εμφάνιση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης συνιστά μία ισχυρή απόδειξη του οράματος εξωστρέφειας και διεθνοποίησης που υπηρετούμε με συνέπεια στο υπουργείο Πολιτισμού τα τελευταία χρόνια. Ο στόχος μας είναι να φέρουμε τον ελληνικό πολιτισμό στο προσκήνιο των μεγάλων παγκόσμιων σκηνών. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές γι’ αυτήν την ιστορική στιγμή».

Η Χρυσή Αίθουσα της Musikverein εγκαινιάστηκε το 1870 από τον αυτοκράτορα Franz Joseph και θεωρείται μία από τις πιο διάσημες και περιζήτητες αίθουσες συναυλιών παγκοσμίως, ιδιαίτερα γνωστή για την πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής της Βιέννης. Ο ελληνικής καταγωγής ευεργέτης Νικόλαος Δούμπας (1830-1900) συνέβαλε καθοριστικά στην κατασκευή της, προσδίδοντας συμβολικό βάρος στην εμφάνιση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Καταγόμενος από τη Βλάστη Κοζάνης, φιλόμουσος και φίλος κορυφαίων μουσικών και καλλιτεχνών, όπως Στράους ΙΙ, Βάγκνερ, Μπραμς και Κλιμτ, υπήρξε μεγάλος ευεργέτης της Αυστρίας και της Ελλάδας. Η οδός μπροστά από τo Musikverein φέρει τιμητικά το όνομά του Dumbasstrasse.