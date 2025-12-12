Θα πάει μακριά η... “Βαλίτσα”; - Real.gr

Τα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής της Tanweer, μιας κωμικής περιπέτειας με λαμπερό καστ, μόλις ξεκίνησαν. Η ταινία θα βγει στις αίθουσες τον Σεπτέμβριο του 2026.

Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα - Φωτογραφίες: Δομνίκη Μητροπούλου

Τρεις φίλες, η τραγουδίστρια Αλίκη, η ηθοποιός Μαρίνα και η λογίστρια Βάσω, συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, χήρα ιατρού και δεινή χρήστρια εφαρμογής AI, κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Όμως, λίγο πριν αρχίσει η εκδήλωση, οι τρεις φίλες ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μίας γυναίκας και οι ζωές όλων παίρνουν μια απροσδόκητη τροπή. Ένας μηχανισμός απατεώνων βάζει στόχο τα κορίτσια και τη Στέλλα χωρίς εκείνες να έχουν πολυκαταλάβει που έχουν μπλέξει.

Αυτό είναι το στόρι της νέας κινηματογραφικής παραγωγής της Tanweer “Η βαλίτσα”, που μόλις ξεκίνησε γυρίσματα. Το σενάριο της διασκεδαστικής περιπέτειας είναι της Κατερίνας Μπέη, τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Παπαθανάσης και το πλούσιο καστ αποτελείται από τους Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσω Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρη Μοθωναίο, Αποστόλη Τότσικα, Αλέξανδρο Μυλωνά, Αργύρη Πανταζάρα και άλλους πολλούς, ενώ special guests θα είναι οι Τζένη Μπότση, Βίκυ Καγιά και Φοίβος Δεληβοριάς.

«Η “Βαλίτσα” είναι μια κωμική ιστορία για το πώς μια τυχαία στιγμή μπορεί να ταράξει ζωές που μέχρι τότε κινούνταν σε γνώριμους, αλλά στενούς δρόμους”, αναφέρει ο σκηνοθέτης Δημήτρης Παπαθανάσης. “Οι τέσσερις γυναίκες της ιστορίας είναι άνθρωποι που ζουν στις λεπτομέρειες, στις μικρές ήττες, στις αναβολές, στα όνειρα που έχουν μείνει μισά. Όταν βρεθούν με μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα, νομίζουν ότι είναι η ευκαιρία που πάντα ήθελαν αλλά αυτό, στην ουσία. ξυπνάει μέσα τους όα απέφευγαν–τον φόβο, την επιθυμία, την ανάγκη για αλλαγή. Είναι μια ταινία για φιλίες, λάθη και δεύτερες ευκαιρίες που δεν έρχονται όπως τις περιμένεις. Και για εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι, αν δεν αλλάξεις κάτι ο ίδιος, καμία τύχη δεν θα το κάνει για σένα».

Η ταινία προγραμματίζεται να προβληθεί στις αίθουσες τον Σεπτέμβριο του 2026.