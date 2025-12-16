Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στον «Κύκλο των Μουσείων»  - Real.gr

Ο 24ος αφιερωματικός τόμος της LAMDA Development με την υπογραφή της Δρ Αναστασίας Κουμούση, φωτίζει μια πόλη–σταυροδρόμι και ένα μουσείο-τοπόσημο για τη Δυτική Ελλάδα

Της Χρύσας Κακιώρη

Στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, η LAMDA Development παρουσίασε τον 24ο τόμο της εκδοτικής σειράς «Ο Κύκλος των Μουσείων», αφιερωμένο αυτή τη φορά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. Η σειρά ξεκίνησε ως πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση (από το 1997) και από το 2021 συνεχίζεται αποκλειστικά από τη LAMDA Development, με στόχο να αναδεικνύει τόσο τα καθιερωμένα όσο και τα λιγότερο προβεβλημένα μουσεία της χώρας, ως εργαλεία γνώσης με διεθνή ακτινοβολία.

Ο τόμος με τίτλο «Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών», τον οποίο υπογράφει η αρχαιολόγος και Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας Δρ Αναστασία Κουμούση, ξεδιπλώνει το αρχαιολογικό αφήγημα μιας πόλης με ιστορικό βάθος: από την προϊστορία έως τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Και, κυρίως, διαβάζει την Πάτρα ως κομβικό θαλάσσιο πέρασμα: μια «πύλη» όπου διακινήθηκαν εμπορεύματα, τεχνικές, λατρείες και ιδέες – κάτι που αντανακλάται ευθέως στη σύνθεση των συλλογών του Μουσείου.

Με τεκμηριωμένα κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ο αναγνώστης «ξεναγείται» στα σημεία-κλειδιά της τοπικής ιστορίας: μυκηναϊκές μαρτυρίες, ελληνιστικός πλούτος, ρωμαϊκά ψηφιδωτά υψηλής αισθητικής, γυάλινα αγγεία με εντυπωσιακές χρωματικές διαβαθμίσεις και εικονογραφήσεις που «μιλούν» για την καθημερινότητα, την ψυχαγωγία και –ενίοτε– τη βία του θεάματος, όπως οι παραστάσεις μονομάχων. Το αποτέλεσμα είναι ένα ταξίδι που φωτίζει τη διαχρονικότητα και την πολυπολιτισμικότητα της ζωής στην αρχαία Πάτρα.

Στην παρουσίαση, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στάθηκε στη σημασία της Πάτρας ως θαλάσσιου σταυροδρομιού και στο εύρος των τεκμηρίων που φιλοξενεί το Μουσείο, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτό το «σημείο του χάρτη» οι ανταλλαγές αφορούσαν όχι μόνο προϊόντα αλλά και γνώσεις, τεχνικές και πρακτικές.

Η ίδια η συγγραφέας του τόμου μίλησε για έναν τόπο όπου «συγκρούστηκαν, αλλά και συμβίωσαν» διαφορετικοί πληθυσμοί, αφήνοντας ίχνη που αποτυπώνουν την οικιστική εξέλιξη, την κοινωνική διαστρωμάτωση, τις λατρείες, τις ταφικές πρακτικές και τα δίκτυα επαφών της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας προς Ανατολή και Δύση.

Η μόνιμη έκθεση: τρεις ενότητες, μια διαδρομή

Η μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών είναι οργανωμένη σε τρεις μεγάλες ενότητες – Ιδιωτικός Βίος, Δημόσιος Βίος, Νεκρόπολη – και καλύπτει, με ευρήματα από την πόλη των Πατρών και τη νότια/δυτική Αχαΐα, ένα μεγάλο χρονολογικό τόξο από την 4η χιλιετία π.Χ. έως τον 4ο αι. μ.Χ.

Κι αν υπάρχει ένα «ορόσημο» που συνοψίζει τη φήμη του Μουσείου, αυτό είναι τα ρωμαϊκά ψηφιδωτά: τα 14 ψηφιδωτά ξεπερνούν συνολικά τα 300 τ.μ. και προέρχονται από ιδιωτικές κατοικίες της ρωμαϊκής Πάτρας, λειτουργώντας σαν συμπυκνωμένη εικόνα της αστικής ευημερίας και της αισθητικής της εποχής.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών βρίσκεται στη βόρεια είσοδο της πόλης και στεγάζεται σε κτήριο που σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Θεοφάνης Μπομπότης. Με συνολικό εμβαδό 5.955 τ.μ., περιλαμβάνει τρεις μεγάλες αίθουσες μόνιμης έκθεσης, αίθουσα περιοδικών, αμφιθέατρο, χώρους υποδοχής, αναψυκτήριο, εργαστήρια συντήρησης και αποθήκες.

Ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς εμπορικό χαρακτήρα

Όπως και οι προηγούμενοι τόμοι του «Κύκλου των Μουσείων», έτσι και το «Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα: διατίθεται ελεύθερα online από τη LAMDA Development, ενώ η έντυπη έκδοση προσφέρεται δωρεάν σε επιλεγμένους αποδέκτες (μουσεία, βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Ο τόμος εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Ολκός, με εκδοτική φροντίδα της Ειρήνης Λούβρου. Τη φωτογράφιση υπογράφει ο Σωκράτης Μαυρομμάτης, τη μετάφραση στα αγγλικά η Αλεξάνδρα Ντούμα και τη σελιδοποίηση η Ελίζα Κοκκίνη (με επιμέρους συντελεστές στην επεξεργασία εικόνων, διόρθωση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία

Η ψηφιακή έκδοση είναι διαθέσιμη εδώ (επίσημη σελίδα του τόμου στη LAMDA Development):

Ενεργό λινκ

(https://www.lamdadev.com/shetika-me-emas/protoboylies-gia-ton-politismo/o-kyklos-ton-moyseion/arhaiologiko-moyseio-patron?_gl=1*ifrzal*_up*MQ..*_gs*MQ..*_ga*MTQxNTkwMjU0OS4xNzY1MTkzMzgz*_ga_Q85XM876DJ*czE3NjUxOTMzODMkbzEkZzEkdDE3NjUxOTMzOTIkajUxJGwwJGgw&gclid=Cj0KCQiAi9rJBhCYARIsALyPDtsEaavu_vNh2TPYgpr6JNfxnKuvCfC3LkP3d4ykprkKwBkBHAibBg8aApeOEALw_wcB&gbraid=0AAAAABRj5EemY5e3zS4sI_pMbf4UyiUBy)