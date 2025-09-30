Το KinoFest αποκτά μια θέση στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χάρτη - Real.gr

Το Real.gr βρέθηκε στον παραμυθένιο χώρο του Castro Claus, στην Πάτρα, για το μοναδικό γερμανόφωνο φεστιβάλ κινηματογράφου της χώρας, που λειτουργεί σαν σταυροδρόμι μεταξύ του ιστορικού παρελθόντος και της σύγχρονης πραγματικότητας, ενώ τον χειμώνα θα ταξιδέψει στην Αθήνα

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Τη λέξη «μοναδικό» τη χρησιμοποιούμε πολύ συχνά για να εκφράσουμε τον θαυμασμό μας, μερικές φορές υπερβάλλοντας. Όμως, τo KinoFest είναι, πράγματι, ένα μοναδικό κινηματογραφικό φεστιβάλ. Πρώτον, επειδή είναι το μόνο γερμανόφωνο στη χώρα μας. Δεύτερον, επειδή πραγματοποιείται με φόντο ένα σκηνικό που σε ταξιδεύει με τον πιο παραμυθένιο τρόπο στην Ιστορία: στο πανέμορφο Castro Clauss στην Πάτρα, όπου η ιστορική οινοποιία φιλοξενεί ένα θερινό σινεμά με δωρεάν προβολές (και μετακίνηση) για το κοινό. Τρίτον, επειδή ο Αντώνης, η Γεωργία και τα υπόλοιπα μέλη της μικρής ομάδας που διοργανώνει και “τρέχει” το KinoFest, διαθέτουν μεγάλα αποθέματα πάθους για το έργο τους, τόσα που, παρά τις δυσκολίες που ορθώνονται διαρκώς μπροστά τους, δεν αποκαρδιώνονται και δεν παραδίδουν τα όπλα.

Το Real.gr βρέθηκε για λίγες μέρες στο KinoFest- για δεύτερη χρονιά. Παρακολουθήσαμε, σε πανελλήνια πρεμιέρα, μερικές από τις γερμανόφωνες ταινίες του προγράμματος (από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο) και συνειδητοποιήσαμε ένα ακόμα ατού του φεστιβάλ: όλες, και εκείνες που αγαπήσαμε πολύ αλλά κι εκείνες που μας άρεσαν λιγότερο, πρόσφεραν θέματα συζήτησης. Είτε ήταν η καταπιεστική πολιτική ορθότητα σε αντιδιαστολή με τα στερεότυπα στην ευφυή, ξεκαρδιστική και άκρως επίκαιρη ταινία του Simon Verhoeven «Old White Man», που δεν αφήνει ούτε έναν από τους προβληματισμούς, ειδικά των μεγαλύτερων γενεών, ανέγγιχτο. Είτε είναι ο ύμνος στη μητρότητα και στην αγάπη που μας πρόσφερε η απίθανα ρεαλιστική, διεισδυτική, τολμηρή απεικόνιση του δύσκολου ταξιδιού μιας νέας γυναίκας που αντλεί τη δύναμη να πολεμήσει την εξάρτηση για χάρη του μωρού που περιμένει, στην ταινία της Chiara Fleischhacker «Vena» (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας). Ή, ακόμα, η κατάδυση στο νομικό σύστημα αλλά και στις συνθήκες που περιέβαλλαν τις γυναίκες, ειδικά τις λιγότερο προνομιούχες, το 1904, όπως μας τις σκιαγραφεί η ενδιαφέρουσα ταινία της Maria Brendle «Frieda’s Case» (Βραβείο Κοινού).

Εν ολίγοις, δεν υπήρξε ούτε μία προβολή την οποία δεν ακολούθησαν μακροσκελείς και ζουμερές συζητήσεις μεταξύ των θεατών.

To KinoFest παρουσίασε περισσότερες από 45 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, ειδικές προβολές, παιδικό πρόγραμμα, μια έκθεση, καθώς και το νέο Industry Event “Bridging Cultures: Cinema Across Borders”, που φιλοδοξεί να ενισχύσει τις επαγγελματικές συνεργασίες μεταξύ Ελλάδας και γερμανόφωνων χωρών.

«Το φεστιβάλ μεγάλωσε πολύ φέτος και κάποιες στιγμές ανησυχήσαμε μήπως ξέφευγε από τον έλεγχό μας», μας είπε ο συντονιστής και υπεύθυνος του KinoFest, Αντώνης Κορκόντζηλας. «Είχαμε περισσότερες ταινίες, είχαμε για πρώτη φορά το Industry Event και σκηνοθέτες και παραγωγούς από τη Γερμανία. Το θεωρούμε πολύ σημαντικό αυτό, γιατί καλές οι προβολές, τα τραπέζια και τα κρασιά αλλά, στο τέλος της ημέρας, αυτό που βοηθάει μια οικονομία, ειδικά μιας τοπικής κοινότητας όπως στην Πάτρα, είναι να έρθουν οι παραγωγές του εξωτερικού και να κάνουν γυρίσματα εδώ. Εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μπορεί να φιλοξενήσει ιδανικά μια γερμανόφωνη παραγωγή και το φεστιβάλ είναι ο σύνδεσμος γι΄αυτό».

Παρά τις περικοπές που παρατηρούνται παντού στον πολιτισμό, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πολλοί στάθηκαν και φέτος στο πλευρό του KinoFest. Όμως οι δυσκολίες, τα εμπόδια και οι αγκυλώσεις δεν έλειψαν, παρόλο που σε μας, τους επισκέπτες, δεν ήταν άμεσα ορατές. Ο Αντώνης Κορκόντζηλας τις παρέθεσε, γεννώντας εύλογες απορίες σε όλους μας για την έλλειψη θετικής διάθεσης από ορισμένους φορείς. «Το θέμα είναι, βέβαια, ότι όσο το φεστιβάλ μεγαλώνει, μεγαλώνουν και τα έξοδα. Κι εμείς θέλουμε να συμπαρασύρουμε και τα έσοδα σε αυτή την άνοδο», επισημαίνει. «Και να έρθουν περισσότερα άτομα στην ομάδα μας, γιατί είμαστε λίγοι και δεν προλαβαίνουμε να είμαστε παντού ταυτόχρονα».

Ένα από τα όνειρα της ομάδας του KinoFest είναι, κάποια στιγμή, να «κατέβει» το φεστιβάλ και στην πόλη της Πάτρας, να εμπλέξει περισσότερο τους κατοίκους σε αυτή τη γιορτή. Όσοι, πάντως, ανέβηκαν στο Castro Claus, και ήταν πολλοί, ψυχαγωγήθηκαν όχι μόνο με τις ταινίες αλλά και με τη δυνατότητα φαγητού και ποτού που πρόσφερε, για πρώτη φορά φέτος, η προσεγμένη καντίνα. Επιπλέον, όσοι ανεβαίνουν στον καταπράσινο λόφο, μόλις 8 χλμ από το κέντρο της Πάτρας, μπορούν να συνδυάσουν την εκδρομή τους στο Κάστρο με μια συναρπαστική ξενάγηση στους χώρους και την Ιστορία της οινοποιίας Αχάια Clauss, την οποία ίδρυσε ο Βαυαρός Γουστάβος Κλάους. Πρόκειται για το παλαιότερο ελληνικό οινοποιείο που λειτουργεί αδιάκοπα από το 1861 μέχρι σήμερα.

«Ο στόχος μας ήταν, εξαρχής, να συνδέσουμε τον θαυμάσιο χώρο του Castro Claus (τον οποίο, όσο παράξενο κι αν ακούγεται, αρκετοί Πατρινοί δεν είχαν μέχρι τώρα επισκεφθεί) με σύγχρονες, ενδιαφέρουσες ταινίες που, είτε αρέσουν είτε όχι, πυροδοτούν ουσιαστικές συζητήσεις», μας λέει ο Αντώνης Κορκόντζηλας. «Επίσης, να διατηρήσουμε υψηλή ποιότητα. Επιπλέον, να ενισχύσουμε το τοπικό κινηματογραφικό αλλά και οικονομικό οικοσύστημα. Το θετικό είναι ότι το KinoFest αρχίζει και δείχνει ξεκάθαρα μια διεθνή δυναμική. Για πρώτη φορά μας επισκέφθηκαν όλοι οι πρέσβεις, η νέα διευθύντρια του Ινστιτούτου του Goethe Αθήνας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης…Το KinoFest αποκτά μια θέση στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χάρτη».

Η υπέροχη Ελληνογερμανίδα ηθοποιός Χάρα Μάτα Γιαννάτου ήταν μέλος της φετινής κριτικής επιτροπής, μαζί με τη διευθύντρια του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Βερολίνου Σοφία Σταυριανίδου και τον επιμελητή Ingo Starz. Ήταν η πρώτη της φορά σε έναν τέτοιο ρόλο. «Προσπάθησα να δω τις ταινίες που διαγωνίζονταν ως Χαρά, χωρίς το βάρος του “τίτλου” της ηθοποιού», λέει στο Real.gr, “γιατί για μένα αυτό που μετράει είναι να σε παρασύρει η ταινία, να μπεις στον κόσμο της, να σε ταξιδέψει και να ξεχάσεις όλα τα υπόλοιπα”. Ποιο είναι το απόσταγμα που της άφησε το KinoFest; “Έχω ενθουσιαστεί! Τα παιδιά έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά, ενώ από τη πρώτη στιγμή που μπήκα στον χώρο του Castro Claus μαγεύτηκα και αναρωτήθηκα πώς είναι δυνατόν να μην τον γνωρίζουμε όλοι! Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα παραμύθι! Επίσης, το γεγονός ότι το φεστιβάλ είναι γερμανόφωνο έχει μια επιπλέον συναισθηματική φόρτιση για μένα, αφού είμαι μισή Γερμανίδα. Έχω μεγαλώσει με αυτή τη γλώσσα όμως, επειδή μένω στην Ελλάδα, δεν έχω συχνά την ευκαιρία να την ακούσω και να τη μιλήσω. Είναι σημαντικό φεστιβάλ, αφενός επειδή είναι σπάνιο να βλέπεις γερμανόφωνο σινεμά, αφετέρου επειδή περιλαμβάνει σημαντικές ταινίες”, συνεχίζει η Χαρά. «Μου άρεσε πολύ η επιλογή που έκαναν τα παιδιά του KinoFest- πολύ πρόσφατων ταινιών με άξονα τις ανθρώπινες σχέσεις. Για μένα, βέβαια, το κυρίαρχο θέμα ήταν η απώλεια, ακόμα και όταν δεν ήταν άμεσα ορατή. Και, παρά την κοινή θεματική, οι ταινίες δεν έμειναν σε ένα ύφος. Είδαμε κωμωδίες, δράματα, περιπέτειες, ταινίες σύγχρονες και εποχής, επομένως καλύπτεται ένα μεγάλο εύρος αισθητικής και αυτό είναι σπουδαίο».

Το 6ο Kinofest αποτέλεσε μία διοργάνωση της ABCinema σε συνδιοργάνωση με το Goethe Zentrum Patras και την Kinart. Πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των πρεσβειών Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας και Λουξεμβούργου, καθώς και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Film Office Δυτικής Ελλάδας και της German Films. Ο φετινός Χρυσός Χορηγός της διοργάνωσης ήταν η Klett Hellas και Μεγάλος Υποστηρικτής ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ).

Το χειμώνα, το KinoFest θα ταξιδέψει στην Αθήνα, ενώ τον Δεκέμβριο, στην Πάτρα, θα διεξαχθεί το παιδικό Kinder KinoFest.