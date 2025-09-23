«Το πέρασμα από την αθωότητα στην ενηλικίωση» - Real.gr

Ο αγαπημένος ηθοποιός, Ντίνος Γκελαμέρης, πειραματίζεται με… «Ωριμότητα» βασιζόμενος στο μυθιστόρημα «Ο φύλακας στη σίκαλη» του Τζ. Ντ. Σάλιντζερ και εκτός από πρωταγωνιστής, σκηνοθετεί και γράφει μια παράσταση πιο σύγχρονη, που αφορά στη νέα γενιά. Πλαισιωμένος από επίσης νέα γενιά καλλιτεχνών, το έργο αυτό ξεχωρίζει με την κίνηση και τον ρυθμό του

Της Νίκης Κώτσου

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει την νέα θεατρική παράσταση «Ωριμότητα», στην Σκηνή Ωμέγα. Πρόκειται για ένα σύγχρονο έργο-συνομιλία με το μυθιστόρημα «Ο φύλακας στη σίκαλη» του Τζ. Ντ. Σάλιντζερ, το οποίο απομακρύνοντας το θεατρικό έργο από την πρωτογενή ύλη, διαμορφώνει τη δική του πρωτότυπη δραματουργική ταυτότητα. Στην Αθήνα του 2025, ένας νεαρός περιπλανιέται μέσα σε μια αστική πραγματικότητα γεμάτη αντιφάσεις, απώλεια, κυνισμό και αδιέξοδα – αναζητώντας την προσωπική του ταυτότητα και τη σημασία της ωριμότητας.

Με ένα εξαμελή θίασο μουσικών και ηθοποιών, η παράσταση συνδυάζει λόγο, μουσική και κίνηση, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο θεατρικό σύμπαν. Το έργο «Ωριμότητα» είναι μια ελεύθερη καλλιτεχνική απόπειρα να εκφραστεί ο παλμός μιας γενιάς που πασχίζει να ενηλικιωθεί μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει αδιάκοπα.

• Σημείωμα Σκηνοθέτη

«Η «Ωριμότητα» γεννήθηκε από την ανάγκη να κοιτάξουμε κατάματα το πέρασμα από την αθωότητα στην ενηλικίωση – μια μετάβαση που ποτέ δεν είναι γραμμική ούτε αναίμακτη. Στηριχτήκαμε στο απόσταγμα μιας γενιάς που συχνά αισθάνεται εγκλωβισμένη σε μια κοινωνία που την πνίγει και ταυτόχρονα την εμπνέει. Στην παράσταση, ο λόγος συναντά τη μουσική και την κίνηση, όχι για να εικονογραφήσει, αλλά για να χτίσει έναν κόσμο θραυσμάτων, αντιθέσεων και μικρών αποκαλύψεων. Μέσα από την περιπλάνηση ενός νεαρού ανθρώπου, αναζητούμε τη ρωγμή εκείνη που μπορεί να γεννήσει την ελπίδα, ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν αδιέξοδα. Για μένα, η «Ωριμότητα» δεν είναι μια σταθερή κατάσταση, αλλά μια διαρκής διαπραγμάτευση με τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας. Είναι μια διαδικασία συνεχούς πτώσης και ανόρθωσης – και αυτή ακριβώς την εμπειρία θέλουμε να μοιραστούμε με το κοινό».

• Συντελεστές:Κείμενο/Σκηνοθεσία: Ντίνος Γκελαμέρης, Παίζουν: Ντίνος Γκελαμέρης , Ιωάννα Καλλιτσάντση, Άρης Κασαπίδης, Ελένη Σακκά, Μουσικοί επί σκηνής: Μιχάλης Γραμματόπουλος, Αντώνης Χατζής