Το Stegi Radio πλημμυρίζει τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες μας με μουσική - Real.gr

Σαν βινύλιο που γυρνά κάτω από τον ήλιο

Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα

Αυτό το καλοκαίρι, το Stegi Radio, o online ραδιοφωνικός σταθμός της Στέγης που δημιουργεί ισχυρές συνδέσεις ανάμεσα στην αθηναϊκή μουσική σκηνή, τη Μεσόγειο και τον υπόλοιπο κόσμο, γυρνά σαν βινύλιο κάτω από τον ήλιο που παίζει στο repeat. Συντονιζόμαστε, λοιπόν, στον σταθμό και περνάμε στο Side Sea–την πιο δροσερή πλευρά του. Είτε ακούμε με ακουστικά στη διαδρομή είτε με ηχεία κάτω από τον ανεμιστήρα, πατάμε play και αφήνουμε τα ηχητικά κύματα να μας παρασύρουν.

Έξι φρέσκες, επιμελημένες playlists έρχονται να συνθέσουν το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού: soul και downtempo ρυθμοί από την Giganta, dub και reggae ηχοτοπία από τον A. Square, disco διαμάντια 12 ιντσών από τον Breakin Moves, house και italo disco από τον Hardy Spymania, synth pop και ιαπωνικά avant-garde σύμπαντα από τη Retrograde Days, dub techno και electronica από τον Niko Dalagelis aka One of Them. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα παίζουν στο Side Sea.

Συγκεκριμένα, οι playlists του Stegi Radio είναι: A place in the Sun, Mutant Jazz, Twelve Inch Disco Hits, Guest Mix by Hardy Spymania, Dancing Thru’ The Night, Summer 2025.

Το web radio της Στέγης εκπέμπει 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.