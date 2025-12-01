Βράβευση του Ιδρύματος Ευγενίδου στο Ζάππειο - Real.gr

Το Ίδρυμα Ευγενίδου βραβεύεται για το διαχρονικό του έργο στο πλαίσιο εκδήλωσης αφιερωμένης στη μνήμη του Εθνικού Ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα.

Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων διοργανώνει μια εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Εθνικού Ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στις 19.00, στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου. Στόχος της είναι να αναδείξει την καθοριστική συμβολή των Εθνικών Ευεργετών στην ανάπτυξη και πρόοδο του ελληνικού κράτους, όπως και να τιμήσει πρόσωπα και ιδρύματα που συνεχίζουν μέχρι σήμερα αυτή την παράδοση προσφοράς.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα βραβευθεί για το σπουδαίο και διαχρονικό του έργο το Ίδρυμα Ευγενίδου, το οποίο θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρός του, κ. Λεωνίδας Δημητριάδης – Ευγενίδης.

Κεντρική ομιλήτρια της βραδιάς θα είναι η Καθηγήτρια Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κα Μαρία Ευθυμίου, με θέμα και τίτλο: «Χτίζοντας ένα καινούριο εθνικό κράτος: Η συμβολή των Εθνικών Ευεργετών στη ζωή της Ελλάδας».

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έχει αναλάβει η δημοσιογράφος, κα Ειρήνη Νικολοπούλου, ενώ η τελετή τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

Το Ίδρυμα Ευαγγέλη Ζάππα ιδρύθηκε από τον Εθνικό Ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα και έχει στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των επιστημών στην Ελλάδα. Στηρίζει εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα, ενώ προάγει δράσεις κοινωνικής προσφοράς και ανάπτυξης.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου δημιουργήθηκε το 1956 από τον Εθνικό Ευεργέτη Σταύρο Ευγενίδη, έχει ως αποστολή την προώθηση της επιστήμης, της τεχνολογίας και της ναυτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ενώ διαθέτει το διεθνούς φήμης Ευγενίδειο Πλανητάριο, ένα από τα πιο σύγχρονα ψηφιακά πλανητάρια στον κόσμο, καθώς και σημαντικές εκπαιδευτικές και επιστημονικές δομές. Υποστηρίζει έρευνα, εκπαιδευτικές δράσεις και σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους και αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την τεχνική και ναυτική κατάρτιση της χώρας.