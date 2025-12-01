Quantcast
Βράβευση του Ιδρύματος Ευγενίδου στο Ζάππειο - Real.gr
real player

Βράβευση του Ιδρύματος Ευγενίδου στο Ζάππειο

18:00, 01/12/2025
Βράβευση του Ιδρύματος Ευγενίδου στο Ζάππειο

Το Ίδρυμα Ευγενίδου βραβεύεται για το διαχρονικό του έργο στο πλαίσιο εκδήλωσης αφιερωμένης στη μνήμη του Εθνικού Ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα.
Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων διοργανώνει μια εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Εθνικού Ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στις 19.00, στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου.  Στόχος της είναι να αναδείξει την καθοριστική συμβολή των Εθνικών Ευεργετών στην ανάπτυξη και πρόοδο του ελληνικού κράτους, όπως και να τιμήσει πρόσωπα και ιδρύματα που συνεχίζουν μέχρι σήμερα αυτή την παράδοση προσφοράς.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα βραβευθεί για το σπουδαίο και διαχρονικό του έργο το Ίδρυμα Ευγενίδου, το οποίο θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρός του, κ. Λεωνίδας Δημητριάδης – Ευγενίδης.

Κεντρική ομιλήτρια της βραδιάς θα είναι η Καθηγήτρια Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κα Μαρία Ευθυμίου, με θέμα και τίτλο: «Χτίζοντας ένα καινούριο εθνικό κράτος: Η συμβολή των Εθνικών Ευεργετών στη ζωή της Ελλάδας».
Την παρουσίαση της εκδήλωσης έχει αναλάβει η δημοσιογράφος, κα Ειρήνη Νικολοπούλου, ενώ η τελετή τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

Το Ίδρυμα Ευαγγέλη Ζάππα ιδρύθηκε από τον Εθνικό Ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα και έχει στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των επιστημών στην Ελλάδα. Στηρίζει εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα, ενώ προάγει δράσεις κοινωνικής προσφοράς και ανάπτυξης.
Το Ίδρυμα Ευγενίδου δημιουργήθηκε το 1956 από τον Εθνικό Ευεργέτη Σταύρο Ευγενίδη, έχει ως αποστολή την προώθηση της επιστήμης, της τεχνολογίας και της ναυτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ενώ διαθέτει το διεθνούς φήμης Ευγενίδειο Πλανητάριο, ένα από τα πιο σύγχρονα ψηφιακά πλανητάρια στον κόσμο, καθώς και σημαντικές εκπαιδευτικές και επιστημονικές δομές. Υποστηρίζει έρευνα, εκπαιδευτικές δράσεις και σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους και αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την τεχνική και ναυτική κατάρτιση της χώρας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΑΑΔΕ: Διαθέσιμη νέα έκδοση της εφαρμογής «timologio» – Πλήρης ενσωμάτωση ψηφιακής διακίνησης και εναρμόνιση με τον νέο Κώδικα ΦΠΑ

ΑΑΔΕ: Διαθέσιμη νέα έκδοση της εφαρμογής «timologio» – Πλήρης ενσωμάτωση ψηφιακής διακίνησης και εναρμόνιση με τον νέο Κώδικα ΦΠΑ

19:00 01/12
Μακρόν: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για τα εδάφη της

Μακρόν: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για τα εδάφη της

18:50 01/12
Φάμελλος: «Να απολογηθεί ο πρωθυπουργός για την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα»

Φάμελλος: «Να απολογηθεί ο πρωθυπουργός για την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα»

18:50 01/12
Ινδονησία: Σχεδόν 800 νεκροί από την τροπική καταιγίδα που σάρωσε τη Νοτιοανατολική Ασία

Ινδονησία: Σχεδόν 800 νεκροί από την τροπική καταιγίδα που σάρωσε τη Νοτιοανατολική Ασία

18:45 01/12
Προκόπης Παυλόπουλος: Το «μετέωρο βήμα» του Ανθρώπου και της Ανθρωπότητας μπροστά στο κρίσιμο ζήτημα της πρόσφορης χρήσης των σύγχρονων μέσων της Τεχνητής Νοημοσύνης

Προκόπης Παυλόπουλος: Το «μετέωρο βήμα» του Ανθρώπου και της Ανθρωπότητας μπροστά στο κρίσιμο ζήτημα της πρόσφορης χρήσης των σύγχρονων μέσων της Τεχνητής Νοημοσύνης

18:40 01/12
Νίκος Οικονομόπουλος: Η σπάνια αναφορά στην προσωπική του ζωή

Νίκος Οικονομόπουλος: Η σπάνια αναφορά στην προσωπική του ζωή

18:30 01/12
Enerwave: Νέα προϊόντα ρεύματος και μια μοναδική χριστουγεννιάτικη προσφορά

Enerwave: Νέα προϊόντα ρεύματος και μια μοναδική χριστουγεννιάτικη προσφορά

18:21 01/12
Λούτσα: Νέα στοιχεία για την τραγωδία - Το παρελθόν του οδηγού και η φήμη της οικογένειας του θύματος

Λούτσα: Νέα στοιχεία για την τραγωδία - Το παρελθόν του οδηγού και η φήμη της οικογένειας του θύματος

18:15 01/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved