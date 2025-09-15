Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Instyle - Μαζί, Drive - Real.gr

<strong>Instyle</strong>\r\n\r\n\u0397 Andie MacDowell, \u03b7\u00a0Renate Reinsve \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf \u039f\u03b4\u03c5\u03c3\u03c3\u03ad\u03b1\u03c2 \u03a0\u03b1\u03c0\u03b1\u03c3\u03c0\u03b7\u03bb\u03b9\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03bb\u03bf\u03c2 \u03c3\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03c1\u03b5\u03c0\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2.\r\n\r\n<strong>\u039c\u03b1\u03b6\u03af</strong>\r\n\r\n<strong>Drive</strong>\r\n\r\n\u0394\u03bf\u03ba\u03b9\u03bc\u03ac\u03b6\u03bf\u03c5\u03bc\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1 \u03bd\u03ad\u03bf SUV \u03bc\u03b5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c7\u03c9\u03c1\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf design, \u03c0\u03c1\u03bf\u03b7\u03b3\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7 \u03c5\u03b2\u03c1\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03ae \u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03bf\u03bb\u03bf\u03b3\u03af\u03b1, \u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03bc\u03b9\u03bb\u03bb\u03b7 \u03ac\u03bd\u03b5\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c5\u03c4\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03af\u03b1.