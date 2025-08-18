γράφει ο ΑΚΗΣ ΚΟΣΩΝΑΣ

Τι χρειάζεται να ξέρει κανείς για την Αλάσκα; Αρκετά. Στο Ανκορατζ (ή Ανκορέιτζ) που συναντήθηκαν για νέα δομή μεγάλου μέρους της Ευρώπης (περί αυτού πρόκειται πραγματικά) οι Πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας, αυτόν τον καιρό κάνει σχεδόν ζέστη. Το BBC weather έδινε 8 με 17 βαθμούς. Η πόλη αυτή είναι η πιο γνωστή της Αλάσκας (και πιο μεγάλη πληθυσμιακά) αλλά πρωτεύουσα είναι το λιγότερο γνωστό Τζούνο. Η Αλάσκα περιήλθε σε αμερικανική ιδιοκτησία το 1867 με πράξη πώλησης από τη Ρωσία στις ΗΠΑ. Με υπογραφή του τσάρου Αλέξανδρου του Β’ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Γουίλιαμ Σιούαρντ, επί προεδρίας Αντριου Τζόνσον. Επίσημα, έγινε πολιτεία των ΗΠΑ το 1959.

Δεν διατηρεί χερσαία σύνορα με την υπόλοιπη χώρα αφού μεταξύ τους παρεμβάλλεται ο Καναδάς. Η συμβολική αυτή περιοχή που γεωγραφικά φέρνει εξαιρετικά κοντά ΗΠΑ και Ρωσία (απέχουν μόλις 55 ναυτικά μίλια, κάτι σαν Πειραιάς – Σπέτσες) ήδη προσδιορίζεται από αρκετούς σαν «νέα Γιάλτα». Οι σχετικές εκτιμήσεις φέρουν και την επόμενη συνάντηση να γίνεται εκεί (ή στην περιοχή) και «ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες» (κατά την έκφραση Τραμπ) να μεταβαίνουν προκειμένου να μην υπάρξει εξέλιξη χωρίς την έστω συμβολική παρουσία τους. Τόσο άσχημα για την Ευρώπη; Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα, αν «ορισμένοι» επιμείνουν στην ακροβασία κατάργησης των χωρών που συνθέτουν τη Γηραιά Ηπειρο, προβάλλοντας την Ε.Ε. ως χώρα.