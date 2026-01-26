γράφει ο ΑΚΗΣ ΚΟΣΩΝΑΣ

Οι συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις στη Βουλγαρία έχουν ενσωματωθεί (ως συνήθεια ίσως) στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Αλλιώς δεν εξηγείται πώς πηγαίνουν με άνεση, σαν να είναι απολύτως φυσιολογικό, κάθε εννεάμηνο περίπου να ψηφίσουν. Επίσης δεν κάνουν (πολιτεία και πολίτες) καμία κίνηση αλλαγής του εκλογικού συστήματος που οδηγεί σε συνεχείς εκλογές. Η απλή αναλογική, που ισχύει εδώ και δεκαετίες, δεν δημιούργησε πρακτική συνεργασιών αλλά κουλτούρα προσωπικών φιλοδοξιών και πάρτι ανατροπών. Προφανώς, μια χαρά είναι η απλή αναλογική, αρκεί να ξέρεις τι να την κάνεις. Στη Βουλγαρία δεν μοιάζει να ξέρουν.

Θα αντιτάξει κάποιος ότι πρόκειται για χώρα που δεν έχει καν ιστορία αστικής δημοκρατίας (βγήκε από τον υπαρκτό σοσιαλισμό το 1990) ώστε να χειρίζεται άνετα τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των εκλογικών συστημάτων. Ισως πάλι η ιστορία να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επηρεάσει το παρόν. Στις νέες εκλογές που έρχονται πιθανολογείται ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο ο παραιτηθείς (αντικαταστάθηκε από την αντιπρόεδρο Ιλιάνα Γιότοβα) Πρόεδρος της χώρας Ρούμεν Ράντεφ. Δεν ταυτίζεται εξ ορισμού με τη δυτικόστροφη πορεία της Βουλγαρίας, λαμβάνει υπ’ όψιν του την ιστορική σχέση (και γλωσσική) με τη Ρωσία και δίνει μεγάλη σημασία στις εξελίξεις στα Βαλκάνια. Κρίσιμο σημείο θα αποτελέσει για μία ακόμα φορά η ανθεκτικότητα του «τεφάλ» Μπορίσοφ, που παρά τα σκάνδαλα «μαζεύει» άνετα 25%, αλλά και η πορεία των μειονοτικών κομμάτων.