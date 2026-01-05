γράφει ο ΑΚΗΣ ΚΟΣΩΝΑΣ

Εκλογες ή ειρήνη στην Ουκρανία; Αν «ταιριάζουν» και τα δύο, έχει καλώς. Αν όχι, εκλογές. Για ποιο πράγμα μιλάμε; Για το γεγονός ότι στις 3 Νοεμβρίου ψηφίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για Βουλή των Αντιπροσώπων, Γερουσία και κυβερνήτες. Μόνο για Πρόεδρο δεν ψηφίζουν. Ο οποίος έχει θητεία έως τον Νοέμβριο του 2028, αλλά σε σημαντικό βαθμό εξαρτάται από τις πλειοψηφίες στο Κογκρέσο (που απαρτίζεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία) και τις τοπικές εξουσίες των 50 κυβερνητών. Σύνθετο; Ναι, ο Πρόεδρος είναι ισχυρός, κυβερνά, αποφασίζει. Αλλά συχνά οι αποφάσεις του χρειάζονται έγκριση από το Κογκρέσο. Ακόμα συχνότερα, καθεμία από τις 50 πολιτείες μπορεί να θέτει υπό αμφισβήτηση προεδρική απόφαση.

Με αποτέλεσμα η εκλογή του κυβερνήτη να είναι μείζονος σημασίας για την κεντρική διοίκηση. Αυτά αντιμετωπίζουν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και το επιτελείο του. Στοιχεία που συνθέτουν σκηνικό στροφής των ΗΠΑ στην εσωτερική τους ζωή: Εργασία, μισθοί, ανεργία, εργοστάσια κλειστά που θα ανοίξουν ξανά ή όχι, υγεία και περίθαλψη, μετανάστες, συντάξεις, Βίβλος στα σχολεία υποχρεωτικά ή όχι και woke κουλτούρα στην καθημερινότητα και τις δημόσιες υπηρεσίες ή όχι, θα προσδιορίσουν την ψήφο των Αμερικανών. Οχι, όμως, αν η Ουκρανία θα πάρει συστήματα Patriot. Με αυτά τα δεδομένα, είναι πολύ πιθανό το ενδιαφέρον της αμερικανικής διοίκησης για ειρήνευση στην Ουκρανία να βαίνει μειούμενο. Σύντομα θα φανεί η διαδρομή. Καλή χρονιά!