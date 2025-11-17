γράφει ο ΑΚΗΣ ΚΟΣΩΝΑΣ

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την εγκυρότητα των μέσων ενημέρωσης. Ετσι και αλλιώς, όταν ανοίγει ένα θέμα αξιοπιστίας για το BBC η πρώτη σκέψη σχεδόν όλων είναι «τότε τι να περιμένεις από τους άλλους!». Αντίδραση που εμπεριέχει έναν ισοπεδωτισμό ανάλογο της αντίληψης που προσδιορίζει την εποχή και συνοψίζεται στη στάση «όλοι ίδιοι είναι». Τι έκανε το BBC; «Ταίριαξε» σε δημοφιλή εκπομπή («Πανόραμα») προτάσεις του Προέδρου Τραμπ για να τον καταστήσει «ένοχο» για προτροπή προς αντιδημοκρατική εκτροπή κατάληψης του Καπιτωλίου (6 Ιανουαρίου 2021) μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020. Τις οποίες ο ίδιος πάντα θεωρεί ότι κέρδισε αλλά αλλοιώθηκαν από «το σύστημα».

Υπερβάλλων ζήλος του BBC; Κυριαρχία της ανάγκης «να ξεφορτωθούμε τον Τραμπ» πάνω στην αρχή της αλήθειας και της αντικειμενικότητας; ΄Η μήπως υποταγή στην αρχή της επικράτησης τάσεων και ρευμάτων μειοψηφικών στην κοινωνία, αλλά πλειοψηφικών στις ελίτ; Ισως όλα μαζί. Το θέμα είναι ότι η ενέργεια αυτή του BBC θα αποτελέσει πιθανώς το εργαλείο του Προέδρου Τραμπ και των υποστηρικτών των ιδεών του να επανέλθουν με επιχειρήματα στην «ολόπλευρη υπονόμευση που δέχεται». Και αν είναι έτσι, μπορεί να βρούμε σύντομα μπροστά μας τη συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές του 2020 «που κερδίσαμε, αλλά το σύστημα τις έδωσε με μαγειρέματα (καταμέτρηση στην πολιτεία της Τζόρτζια κ.λπ.) στον “sleepy Joe”», δηλαδή στον Τζο Μπάιντεν. Αγνωστο πού θα οδηγήσει αυτή η κουβέντα.