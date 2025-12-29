γράφει ο ΑΚΗΣ ΚΟΣΩΝΑΣ

Δεν θα στοιχημάτιζαν πολλοί ότι ένα από τα ανοιχτά «εθνο-πολεμικά» μέτωπα του Προέδρου Τραμπ θα ήταν η Γροιλανδία. Ομως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι κανονικός πολιτικός (ίσως ούτε καν πολιτικός με τη γνωστή και διεθνώς διαδεδομένη έννοια του όρου), άρα κινείται συχνά στον χώρο του απρόβλεπτου. Τώρα αποφάσισε να διορίσει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα… ειδικό απεσταλμένο για τα ζητήματα της Γροιλανδίας «με στόχο την προάσπιση των αμερικανικών συμφερόντων». Κάτι που έκανε έξαλλη τη Δανία (ημιαυτόνομο κομμάτι της οποίας είναι η Γροιλανδία) και προκάλεσε νέα ενόχληση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι Δυτικοευρωπαίοι βλέπουν ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί με μεγάλη ευκολία να θέτει ζητήματα κυριαρχίας και αμφισβήτησής της σε περιοχές που ελέγχει η Ευρώπη. Ασχετα με την κατάληξη του θέματος με τη Γροιλανδία, η αντίληψη αυτή (ίσως και τακτική) αλλάζει τη σχέση των μεγάλων χωρών της Ευρώπης (που κουμαντάρουν και την Ε.Ε.) με τις ΗΠΑ. Θέτει σε νέα βάση την έννοια της συμμαχίας και της συμπόρευσης και υπεισέρχεται η έννοια του ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ όχι πια για την πλανητική, αλλά για την εθνική κυριαρχία. Στον βαθμό που οι ΗΠΑ διεκδικούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ευρωπαϊκά εδάφη, η συμμαχία αλλάζει ταυτότητα. Οι αισιόδοξοι ελπίζουν πως αυτό θα λήξει με το τέλος της θητείας του Τραμπ. Αλλοι φοβούνται ότι θα συνεχιστεί ως μέρος της «νέας αμερικανικής πολιτικής».