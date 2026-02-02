γράφει ο ΑΚΗΣ ΚΟΣΩΝΑΣ

Καλή η αγριάδα, το σκληρό βλέμμα, η εξάρτυση Ρόμποκοπ, αλλά για ταινίες και για εύπεπτες, λαϊκές σειρές ευρείας και ανώδυνης κατανάλωσης. Τα διάφορα «νόμος και τάξη» σε παραλλαγές υπόθεσης και τίτλων, συχνά δεν έχουν εφαρμογή στην πολιτική. Η υπόθεση Μινεσότα, με εκτελέσεις πολιτών που «κινήθηκαν επιθετικά» κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) μάλλον εξόργισε κόσμο παρά ενίσχυσε την πρόθεση του Προέδρου Τραμπ να δείξει πως επιβάλλει νόμο (ησυχία) και τάξη. Το περίεργο αντιμεταναστευτικό ομοσπονδιακό σώμα, που αριθμεί 22.000 ένστολους και μη, με προϋπολογισμό 9,4 δισ. δολάρια ετησίως, ήρθε σε αντιπαράθεση ακόμα και με τις τοπικές Αρχές. Ως γνωστόν, στις ΗΠΑ, ανά πολιτεία και κομητεία, ο τοπικός σερίφης εκλέγεται.

Οπως και ο εισαγγελέας. Οπως φυσικά και ο κυβερνήτης. Και η δράση των ICE δεν ήταν σύμφωνη με τα πρότυπα των τοπικών Αρχών. Οι ντόπιοι («ψαγμένοι» και μη) ενοχλήθηκαν από την εισβολή θηριωδών SUV με ένστολους εξοπλισμένους με κράνη, κεραίες, πομπούς, πιστόλια, χειροπέδες, κλομπ και άλλα κομμάτια της «δουλειάς». Επόμενο βήμα, το «συμμάζεμα» του σώματος αυτού και η ενασχόληση με τις επερχόμενες εκλογές για κυβερνήτες σε 36 πολιτείες και για βουλευτές σε όλη τη χώρα. Αλλωστε, ο έλεγχος του Κογκρέσου (Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία) είναι πιο σημαντικός από το σόου εξωγήινων ενστόλων. Αλλωστε, αυτά μπορεί οι ψηφοφόροι να τα δουν στην τηλεόραση, χωρίς πραγματικά θύματα, μάλιστα.