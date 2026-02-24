γράφει ο ΑΚΗΣ ΚΟΣΩΝΑΣ

Προφανώς η στάση των ΗΠΑ στα διεθνή θέματα και μέτωπα επηρεάζει την πορεία και την τάση των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών. Τον Νοέμβριο, οι Αμερικανοί θα εκλέξουν το σύνολο των 435 βουλευτών, το ένα τρίτο των 100 γερουσιαστών και 36 από τους 50 κυβερνήτες. Και στην Ευρώπη, σε όλες τις χώρες (διότι ας μην ξεχνάμε, όσο και αν το παρακάμπτουν ορισμένοι, η Ευρώπη αποτελείται από χώρες, δεν είναι μία χώρα) επηρεάζεται η στάση των ψηφοφόρων. Δεν είναι όμως γνωστό σε ποιον βαθμό επηρεάζει τις αποφάσεις των πολιτών η στάση υπέρ της Ουκρανίας και κατά της Ρωσίας (συνήθως αυτά τα δύο πάνε μαζί), οι ασφαλείς αποστάσεις κ.λπ.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο ξεκάθαρο. Δεν είναι προτεραιότητα κάτι που συμβαίνει εκτός εδαφών τους. Σε αρκετές πολιτείες μάλιστα, «εκτός εδάφους» θεωρείται κάτι που γίνεται ακόμα και σε διπλανή πολιτεία. Στην Ευρώπη είναι πιο σύνθετο. Οταν όμως θίγονται ισορροπίες διαβίωσης (περικοπές για ενίσχυση του ποσοστού που πάει στην άμυνα, ακριβότερο πετρέλαιο λόγω κυρώσεων στη Ρωσία ή λόγω «παιχνιδιών» με βλάβες στον αγωγό που διέρχεται από την Ουκρανία και τροφοδοτεί την κεντρική Ευρώπη κ.ά.) το σκηνικό ξεκαθαρίζει. Προτεραιότητα γίνεται το τέλος του πολέμου. Η επιστροφή σε μια προστατευμένη καθημερινότητα επικρατεί της φοβίας περί κινδύνων που μπορεί να έρθουν πιο κοντά μας. Ηδη η τάση αυτή φαίνεται σε αρκετές χώρες της Γηραιάς Ηπείρου με τη στροφή σε εθνοκεντρικές πολιτικές.