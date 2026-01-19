γράφει ο ΑΚΗΣ ΚΟΣΩΝΑΣ

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν και για πόσο θα συνεχιστεί αυτή η δύσκολη ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας. Και πόσο η ελεγχόμενη (νέα) κατάσταση θα επηρεάσει τις ισορροπίες στη Δυτική Οχθη. Ως κύριος τόπος των παλαιστινιακών εδαφών, με την πόλη της Ιερουσαλήμ να τελεί υπό ιδιότυπο καθεστώς, αποτελεί την έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής και της κυβέρνησης υπό τον Μαχμούντ Αμπάς. Παρά τα προβλήματα εποικισμού από Ισραηλινούς ακραίους εθνικιστές, θα μπορούσε να είναι κάτι σαν πρότυπο για τη δημιουργία μιας παλαιστινιακής διοίκησης και στη Λωρίδα της Γάζας. Και επόμενο βήμα να είναι η συγκρότηση των δύο τμημάτων σε παλαιστινιακό κράτος. Το οποίο όλο και αναγνωρίζεται από διάφορες χώρες, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει. Τελεί υπό σύνθεση.

Προϋπόθεση ύπαρξης και δημιουργίας είναι αφενός η αποδοχή της προοπτικής αυτής από το Ισραήλ, αφετέρου η απόφαση των Παλαιστινίων να τερματίσουν τις μεταξύ τους αντιθέσεις. Εύκολο; Καθόλου. Ακριβώς γι’ αυτό δεν είναι απλώς θέμα χρόνου να πει κανείς ότι λύνεται η κρίση στη Γάζα και περνάμε μέσα σε έναν χρόνο στην επόμενη φάση, που είναι η συγκρότηση κράτους. Αν συμβεί οτιδήποτε, μπορεί να πάει τη διαδικασία πολλά χρόνια πίσω. Και σε δέκα χρόνια να συζητείται και πάλι (με ή χωρίς εμάς) το ίδιο ακριβώς ζήτημα. Είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί η ομαλότητα στη Γάζα και το όποιο θετικό αποτέλεσμα να είναι το «διαβατήριο» για τα επόμενα βήματα. Που δεν είναι λίγα.