γράφει o Βασίλης Μπουζιώτης

Το «πάντρεμα» Βίσση - Βανδή στον τελικό του «Just the 2 of us» χτύπησε κόκκινο σε τηλεθέαση. Και πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, αφού για τις δύο τους υπήρχαν εδώ και χρόνια σενάρια (;) για κόντρα άγρια που δεν έλεγε να πάψει; Με την είδηση ότι η Αννα θα «χτυπήσει» τελικό και πως θα κάνει ντουέτο με τη Δέσποινα, έγινε κόλαση στο διαδίκτυο, σε παρέες, σε εκπομπές κ.λπ. Και οι δυο τους, που είναι τσεκαρισμένα «γάτες με πέταλα», όχι μόνο «ψήθηκαν» να παντρέψουν τις δυνάμεις τους, αλλά το γούσταραν κιόλας. Η αρχική αμηχανία έδωσε τη θέση της σε μια γλυκιά άνεση, σε χιούμορ, σε αγκαλιές και σε ένα πεταχτό φιλί στο στόμα. «Είναι πολλά τα λεφτά, Αννα», έγραψαν οι... γνωστοί άγνωστοι στα social media, θέλοντας να «λερώσουν» τη χαρά μιας τόσο ενδιαφέρουσας και ζηλευτής σύμπραξης! OK ,ναι, προφανώς και... ήταν πολλά τα λεφτά! Για τη Βίσση μιλάμε, που είναι στην πρώτη γραμμή τόσα χρόνια! Αλλά, πέρα από τα λεφτά, υπήρξε κι ένα «έλα, μωρέ, να την τελειώσουμε αυτή τη... σαπουνόπερα που κρατάει χρόνια. Εδώ χάνεται και γκρεμίζεται ο κόσμος. Ας κάνουμε την αρχή να πάψουν τα μίση!». Και το ’κανε! Και ήταν πολύ καλές και οι δυο τους. Κι εγώ «ψήθηκα» για την αγκαλιά και το φιλί, γιατί ξέρω χρόνια και την Αννα, με αμέτρητες συνεντεύξεις, και τη Δέσποινα, που την... παρέλαβα μόλις ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Τις γούσταρα χαλαρές και άνετες! Και, κυρίως, μαζί! Γι’ αυτό και λέω πως το μήνυμα είναι «αφήστε τα μίση και κάντε ό,τι και η Βίσση!». Ας αγαπηθούμε κι ας βάλουμε στην άκρη μίση και κόντρες πια...