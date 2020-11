Ενώπιος ενωπίω με την αγάπη...!

γράφει o Βασίλης Μπουζιώτης

Εβλεπα την αληθινή (γιατί κυκλοφορούν και fake!) κατάθεση ψυχής του πολύ ταλαντούχου Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος ενωπίω» και συνειδητοποίησα για άλλη μια φορά τη δύναμη που έχει αυτό το Μέσο, η τηλεόραση! Γιατί δεν μπορείς να της κρυφτείς, να... καμωθείς κάτι άλλο από αυτό που είσαι, γιατί ο κόσμος έχει μάτια και βλέπει! Οσους... image makers και να σου φέρουν, την ψευτιά και τη δηθενιά δεν μπορείς να τις καλύψεις με τίποτα! «The eyes chico, they never lies». Θα τη θυμάστε αυτή τη θεϊκή ατάκα του Αλ Πατσίνο στην ταινία «Scarface». Τα μάτια δεν λένε ποτέ ψέματα! Το fake προδίδεται στην τηλεόραση και η αλήθεια κατατίθεται μπροστά του, λαμπερή και όμορφη, όπως έγινε στα μάτια του ταλαντούχου -στη σκηνή και τη ζωή- Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, που ξέρω από τα 16 του. Ο Βασίλης πάλεψε πολύ σκληρά όλα αυτά τα χρόνια, πέτυχε τεράστιες νίκες, από την Επίδαυρο ως τα off Broadway θέατρα, και από το γυαλί μέχρι το σινεμά, χωρίς ποτέ να προδώσει το καλό, το αληθινά καλό παιδί από τον Βύρωνα που έκανε μεγάλα όνειρα και πορευόταν πάντα μόνο με ήθος και δουλειά. Τα όνειρά του πήραν σάρκα και οστά κι εκείνος δεν... καβάλησε ποτέ καλάμι - κι ας το έκαναν άλλοι που έκαναν μικρότερη καριέρα από εκείνον. Θα το αντιληφθήκατε, βλέποντάς τον να ανοίγει την καρδιά του στον Νίκο Χατζηνικολάου, σε αυτό το άψογο πινκ-πονγκ τους και κυρίως όταν τα μάτια του γέμισαν δάκρυα για την υπέροχη Λίνα του, τη σύντροφο ζωής του... Το «Ενώπιον ενωπίω» με την αγάπη είναι το παν! Θα το είδατε κι εσείς...