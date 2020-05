Η χαρά του... Κακοφωνίξ

γράφει o Βασίλης Μπουζιώτης

Θυμάστε τον απόλυτα παράφωνο «βάρδο» Κακοφωνίξ από τον υπέροχο «Αστερίξ» που, όσο κι αν του έκαναν... μπούλινγκ για τη... μη φωνή του, εκείνος συνέχιζε να τραγουδά σε γλέντια και σε χαρές, καταλήγοντας στο τέλος δεμένος σαν... σαλάμι, κρεμασμένος από ένα δέντρο; Αυτός μου ήρθε στο μυαλό ενώ παρακολουθούσα το «Just the two of us» του Open. Μόνο που στον «Αστερίξ» ο Κακοφωνίξ ήταν ένας, ενώ σε αυτό είναι πολλοί! Ενώ τελείωνε η καραντίνα, είπα να δω όλη την εκπομπή και δεν το πίστευα πως κατάφεραν να κλείσουν τόσους άφωνους μαζί! Η Χριστίνα Παππά, που βρέθηκε εκτός τελικά, δεν βρήκε ούτε μία από τις νότες του τραγουδιού που -δεν- ερμήνευε, όπως σε καμιά νότα δεν... πάτησε ούτε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, που τόλμησε να παραπονεθεί για τις βαθμολογίες που παίρνει. Χωρίς φωνή και ο Τρύφωνας Σαμαράς, που, επίσης, μούτρωσε επειδή τον «μάλωσε» η Βανδή για το ανεκδιήγητο look του, ο οποίος -να σημειωθεί ότι- δεν ήξερε καν τα λόγια του κομματιού που επίσης... δεν ερμήνευσε. Μετά το τρίο... Κακοφωνίξ, «έσκασαν» τα «στοναρίσματα» της Νικολέτας Καρρά και οι «κορώνες» της Βίκυς Χατζηβασιλείου. Εκτός τόνου ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης, «λίγος» ο Ορφέας Παπαδόπουλος, με τον Μάριο Πρίαμο και τον Ετεοκλή Παύλου -που το παλεύει δυναμικά είναι η αλήθεια!- να... τρέχουν πίσω από τις παρτενέρ τους. Σε κάθε ανάλογο σόου υπήρχε ένας που «δεν τράβαγε». Εδώ, λες κι έγινε επίτηδες αυτή η επιλογή, να δούμε πόσο πιο πολλούς Κακοφωνίξ μπορούν να συγκεντρώσουν...