Ο… Κακοφωνίξ νικητής!

γράφει o Βασίλης Μπουζιώτης

Θυμάστε τον θρυλικό Κακοφωνίξ (όνομα και πράγμα), που τον… κρεμούσαν στο δέντρο στα γλέντια γιατί δεν άντεχαν να τον ακούν; Ε, μια τέτοια περίπτωση είναι ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας, που όχι μόνο δεν είδε την πόρτα της εξόδου (δεν θα φτάσω στο σενάριο να τον… κρεμάσουν στο σκηνικό, όπως τον Κακοφωνίξ!), αλλά βγήκε και νικητής του «House of fame», ενός talent show (λέμε τώρα!) που… έμπαζε από παντού, με τις χειρότερες φωνές που έχουν περάσει ever από τέτοια ριάλιτι. OΚ, υπήρχαν και φωτεινές εξαιρέσεις, μην τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι, αλλά ο Πιτσίνιαγκας ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Λάθη τονικά, στοναρίσματα αμέτρητα, τραγικές… κορώνες. Δεν «πατούσε» στα τραγούδια τις περισσότερες φορές. Τα ποδοπατούσε. Κι όμως, βγήκε νικητής! Σημεία των καιρών, θα πείτε. Οχι, θα σας απαντήσω. Γιατί στο «Your face sounds familiar», όπου οι παίκτες ήταν ο ένας πιο καλός από τον άλλο, βγήκε νικήτρια η εξαίρετη Τάνια Μπρεάζου. Αρα, σε μερικά σόου γίνεται δουλειά και υπάρχει υψηλό επίπεδο. Στο «House of fame», αντιθέτως, πρωταγωνίστησε η απόλυτη μετριότητα. Ούτε η επιτροπή «πέταγε», ούτε και η καλλονή και εκθαμβωτική Ελένη Φουρέιρα κατάφερε να βρει τα γράδα της στην παρουσίαση. Καθώς έτρεχαν τα live, κάπως εξελίχθηκε, αλλά ούτε χαλάρωσε, ούτε λύθηκε. Πανέμορφο πλάσμα, μοναδική σοουγούμαν, αλλά γιατί πρέπει να στεφθεί και αυτή παρουσιάστρια; Είναι άψογη στο είδος της, δεν χρειάζεται να κολυμπά σε νερά που δεν ξέρει και αποδεδειγμένα δεν της ταιριάζουν. Εχει λάμψη, αμεσότητα, έξοχη κίνηση, αλλά στην παρουσίαση δεν τράβηξε. Να τα λέμε και να τα γράφουμε αυτά, γιατί διαβάζω ύμνους και δε τον πιστεύω αυτό που ζω!