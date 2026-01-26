γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε σημείο καμπής και δοκιμάζεται από τον χρόνο, από τις προσδοκίες και από την ίδια του την ιστορία. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί έναν σκληρό πυρήνα πολιτικής νομιμοποίησης ως δύναμη αντιπολίτευσης, όμως δυσκολεύεται να μετατρέψει αυτή τη θεσμική παρουσία σε αίσθηση δυναμικής. Η κοινωνία αναγνωρίζει τη σοβαρότητα και τη μετριοπάθεια, αλλά «δεν βλέπει ακόμη το μπροστά». Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της έκφρασης «κόλλησε η βελόνα»: όχι στασιμότητα απόλυτη, αλλά κίνηση χαμηλής έντασης σε εποχές υψηλής ταχύτητας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης λειτουργεί σε αλληλεπίδραση με το κόμμα. Η προσωπική του εικόνα παρουσιάζει σημάδια κάποιας επικοινωνιακής βελτίωσης, όμως όχι με τον αριθμητικό ρυθμό που απαιτεί το πολιτικό περιβάλλον. Παράλληλα, του έχει αποδοθεί -δικαίως ή αδίκως- η συνολική ευθύνη για την αργή πρόοδο.

Και στην ελληνική πολιτική κουλτούρα το «όνομα» συχνά βαραίνει περισσότερο από τα δεδομένα. Η καθυστέρηση αυτή αφήνει χώρους. Νέοι και παλαιοί πολιτικοί δρώντες κινούνται, επανατοποθετούνται, δοκιμάζουν αφηγήματα. Ταυτόχρονα, η εσωκομματική αντιπολίτευση ενισχύεται ενόψει και ενός Συνεδρίου που ενδέχεται να αυξήσει την εσωστρέφεια. Οσο ο χρόνος περνά, τόσο μεγαλώνει η πίεση για «κάτι θεαματικότερο». Και εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος: οι βεβιασμένες κινήσεις πολιτικού και αριθμητικού άγχους να οδηγήσουν σε «γκροτέσκο» υπερβολές, τροφοδοτώντας έναν φαύλο κύκλο απογοήτευσης. Υπάρχει περιθώριο ανάκαμψης; Ναι, υπό έναν όρο: το ΠΑΣΟΚ να επενδύσει όχι στον θόρυβο, αλλά στη μετατροπή της πολιτικής του σοβαρότητας σε καθαρό, αναγνωρίσιμο αφήγημα προοπτικής. Λιγότερη άμυνα, περισσότερη κατεύθυνση. Εκεί θα κριθεί το τεστ αντοχής.