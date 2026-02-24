γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ

Η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται συχνά γύρω από πρόσωπα, ισορροπίες και εκλογικούς υπολογισμούς. Ομως τα ευρήματα από την κοινωνία (πολίτες – synthetic respondents) δείχνουν κάτι βαθύτερο. Ο πυρήνας της αποστασιοποίησης δεν είναι ιδεολογικός. Είναι υπαρξιακός. Ο πολίτης της αδιευκρίνιστης ψήφου, διότι αυτός είναι ο ψηφοφόρος-«κλειδί» (24%), δεν φωνάζει. Δεν ριζοσπαστικοποιείται απαραίτητα. Αποσύρεται γιατί αισθάνεται ότι η πολιτική δεν αγγίζει πια την καθημερινότητά του. Η ακρίβεια δεν είναι στατιστική. Είναι ψυχολογία. Το ενοίκιο δεν είναι αγορά ακινήτων. Είναι ανασφάλεια ζωής. Ο λογαριασμός στο σούπερ μάρκετ δεν είναι ΔΤΚ (Δελτίο Τιμών Καταναλωτή). Είναι αξιοπρέπεια. Οι πολίτες αναδεικνύουν τρία σταθερά μοτίβα: α) Κόπωση χωρίς θυμό. Η οργή έχει μετατραπεί σε μούδιασμα μιας και αναμειγνύεται με παραίτηση/απογοήτευση. β) Διάχυτη οικονομική ανασφάλεια – ακόμη και σε μεσαία εισοδήματα. γ) Αίσθηση αδυναμίας επιρροής – «τίποτα δεν αλλάζει, όποιος και αν κυβερνά». Η πολιτική σταθερότητα από μόνη της δεν αρκεί αν δεν συνοδεύεται από σταθερότητα στο ψυγείο, στο ενοίκιο, στον οικογενειακό προγραμματισμό.

Η αδιευκρίνιστη ψήφος σήμερα δεν είναι αντισυστημική. Είναι στάση αναμονής. Αναζητεί απόδειξη ότι η διαχείριση της καθημερινότητας αποτελεί εθνική προτεραιότητα και όχι επικοινωνιακή ενότητα σε δελτίο Τύπου. Το ζήτημα της ακρίβειας και των ενοικίων δεν λύνεται μόνο με επιδοματικές παρεμβάσεις. Χρειάζονται αίσθηση δικαιοσύνης στην αγορά, ορατή σύγκρουση με στρεβλώσεις και, κυρίως, συνεκτικό σχέδιο για το διαθέσιμο εισόδημα της μεσαίας τάξης. Αν το πολιτικό σύστημα θέλει να επανασυνδεθεί με τη «σιωπηλή πλειοψηφία», πρέπει να μετατοπίσει το κέντρο βάρους από τη διαχείριση της εικόνας στη διαχείριση της καθημερινότητας. Διότι, τελικά, οι εκλογές κερδίζονται στο πεδίο των μεγάλων αφηγήσεων, αλλά χάνονται στο ράφι του σούπερ μάρκετ.