γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες ημέρες μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα ανέβει στο βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ όλο το τελευταίο διάστημα έχει επιλέξει να δώσει σχήμα στα ενδεχομένως κακώς κείμενα της κυβέρνησης με μια πολύ εύληπτη μεταφορά: τη μαύρη βίβλο. Στις σελίδες της καταγράφονται λάθη, παραλείψεις, σκάνδαλα. Είναι το επιχείρημα γιατί πρέπει να φύγει η παρούσα κυβέρνηση.

Αλλά στην πολιτική -όπως και στη ζωή- δεν αρκεί το «γιατί όχι». Οι πολίτες ζητούν και το «γιατί ναι». Ο Ελληνας δεν θέλει να νιώθει (έστω και αν ισχύει) ότι κινείται μόνο από οργή και όχι και από ελπίδα.

Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ οφείλει να παρουσιάσει και τη δική του λευκή βίβλο. Ενα κείμενο και κυρίως μία αφήγηση για την καθημερινότητα: το εισόδημα που πιέζεται, η ακρίβεια που στραγγαλίζει, η υγεία που δοκιμάζεται, η εκπαίδευση που χρειάζεται όραμα.

Η μαύρη βίβλος μπορεί να είναι το εργαλείο αποδόμησης της εξουσίας. Η λευκή βίβλος πρέπει να γίνει το βιβλίο οικοδόμησης της αυριανής ελπίδας. Το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορικό φορτίο, έχει μνήμη, έχει ρίζες. Αυτό που λείπει είναι το λαμπερό, εύληπτο και ελπιδοφόρο σύμβολο που θα του χαρίσει ξανά την ταυτότητα του κόμματος της προοπτικής.

Αν στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ παρουσιάσει τη λευκή βίβλο του, τότε η πολιτική αντιπαράθεση θα πάψει να είναι μόνο μάχη για το παρελθόν. Θα γίνει μάχη για το μέλλον, που είναι και το ζητούμενο.