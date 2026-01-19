γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ

Η συζήτηση για τον προεκλογικό χρόνο δεν είναι ποτέ ουδέτερη·- είναι πάντα πολιτική στρατηγική. Για την κυβέρνηση, το «πότε» των εκλογών δεν καθορίζεται μόνον από τους δείκτες της οικονομίας ή τις δημοσκοπήσεις, αλλά από το συνολικό ρίσκο του περιβάλλοντος. Οσο η φθορά παραμένει ελεγχόμενη και δεν έχει αποκτήσει «συστημικό» χαρακτήρα, ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της, κάτι που καθιστά την εξάντληση της τετραετίας ως το βασικό σενάριο. Αν όμως η κόπωση μετατραπεί σε διάχυτη δυσπιστία, ο χρόνος θα γίνει εχθρός. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πιθανές εμφανίσεις νέων παικτών -είτε με τη μορφή πολιτικής επιστροφής, όπως αυτή του Αλέξη Τσίπρα, είτε ύστερα από εσωκομματική ρήξη τύπου Αντώνη Σαμαρά, είτε ως αντισυστημική φωνή διαμαρτυρίας, όπως η Μαρία Καρυστιανού- λειτουργούν ως αστάθμητοι παράγοντες.

Οχι γιατί έχουν έτοιμη εκλογική δεξαμενή, αλλά γιατί μπορούν να αναδιατάξουν συναισθήματα και αφηγήματα. Ποιον έχει πραγματικά λόγο να φοβάται η κυβέρνηση; Οχι τόσο τον Τσίπρα ως πρόσωπο, όσο το ενδεχόμενο να επανανομιμοποιηθεί ένα αντιδεξιό μέτωπο. Οχι τον Σαμαρά ως κόμμα, αλλά ως ρήγμα στο εσωτερικό της παράταξης. Και σίγουρα όχι την Καρυστιανού ως πολιτικό φορέα, αλλά ως ηθικό σύμβολο που ακουμπά τον πυρήνα της εμπιστοσύνης και της δικαιοσύνης. Τι φοβάται εν τέλει περισσότερο η κυβέρνηση; Οχι μεμονωμένα σκάνδαλα – αυτά διαχειρίζονται. Ούτε τα εξωτερικά ζητήματα καθαυτά. Φοβάται τη σύμπτωση: σκάνδαλα, γεωπολιτική αβεβαιότητα και νέοι παίκτες να συγχρονίζονται σε ένα ενιαίο αφήγημα αμφισβήτησης. Το βασικό περιουσιακό στοιχείο άμυνας παραμένει η εικόνα κυβερνησιμότητας και θεσμικής σταθερότητας. Αν αυτό αντέξει, ο χρόνος θα δουλέψει υπέρ της. Αν ραγίσει, κανένα timing δεν σώζει το παιχνίδι.