γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ

Η επιστολική ψήφος αποτέλεσε ένα ουσιαστικό βήμα εκσυγχρονισμού της δημοκρατικής διαδικασίας στην Ελλάδα. Το ερώτημα όμως που τίθεται πλέον είναι πιο απαιτητικό. Μπορεί η Ελλάδα να περάσει και στην ηλεκτρονική ψήφο; Σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ η επιστολική ψήφος αποτελεί πάγια πρακτική. Στην Ευρώπη, χώρες, όπως η Εσθονία, εφαρμόζουν ηλεκτρονική ψηφοφορία εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, με πολυεπίπεδα συστήματα ταυτοποίησης και κρυπτογράφησης. Η τεχνολογία υπάρχει. Τα πρωτόκολλα ασφάλειας υπάρχουν. Η διεθνής εμπειρία επίσης. Αυτό που δεν είναι αυτονόητο είναι η εμπιστοσύνη. Η ηλεκτρονική ψήφος δεν είναι απλώς τεχνολογική αναβάθμιση. Αλλάζει τη σχέση του πολίτη με την κάλπη, του κράτους με τα δεδομένα, των κομμάτων με τον έλεγχο της διαδικασίας. Και ακριβώς γι’ αυτό απαιτεί κάτι περισσότερο από τεχνική επάρκεια. Απαιτεί ένα τεχνολογικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης.

Ενα τέτοιο συμβόλαιο προϋποθέτει διακομματική συναίνεση, διαφάνεια στον σχεδιασμό, ανεξάρτητους μηχανισμούς ελέγχου και συνεχή λογοδοσία. Προϋποθέτει επίσης ψηφιακή παιδεία και συμμετοχή της κοινωνίας στον διάλογο. Χωρίς αυτά, ακόμη και το ασφαλέστερο σύστημα θα αντιμετωπιστεί με καχυποψία. Στην Ελλάδα η εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς παραμένει εύθραυστη. Κάθε τεχνολογική καινοτομία θα αξιολογηθεί πολιτικά πριν αξιολογηθεί τεχνικά. Και θα κριθεί στο πεδίο της αντίληψης, όχι των αλγορίθμων. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν μπορούμε τεχνικά. Μπορούμε. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε θεσμικά. Αν θέλουμε να γίνουμε πραγματικά Ευρώπη και ΗΠΑ, δεν αρκεί να υιοθετήσουμε την τεχνολογία. Πρέπει να υιοθετήσουμε και τη θεσμική ωριμότητα που τη συνοδεύει. Η δημοκρατία δεν εκσυγχρονίζεται με servers. Εκσυγχρονίζεται με εμπιστοσύνη.