γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποπειραθεί κάποιος να «αποτιμήσει» την πρόσφατη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν είναι να αποδεχθεί ότι θα αξιολογήσει τα πραγματικά δεδομένα και όχι τα φανταστικά ή τα αποπροσανατολιστικά, ή τις συγκυριακές πολιτικοπροσωπικές κόντρες… Δηλαδή, αν στα σοβαρά θέσει κάποιος ως αντικείμενο της συζήτησης το ότι τον Ελληνα πρωθυπουργό τον υποδέχθηκε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, τότε παύει οποιαδήποτε περαιτέρω ανάλυση.

Αν, από την άλλη, υπάρχει διάθεση για μια ειλικρινή προσέγγιση, τότε τα πράγματα είναι καθαρά: οι συναντήσεις αυτές οφείλουν να γίνονται. Και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη. Από το 2010, όταν και επισήμως συστάθηκε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας από τους τότε πρωθυπουργούς Παπανδρέου – Ερντογάν, δεν έχει υπάρξει ούτε μία κυβέρνηση (Παπανδρέου, Σαμαρά, Τσίπρα, Μητσοτάκη) που να μην προχώρησε στη σύγκλησή του. Αρα, η ίδια η ζωή αποδεικνύει ότι όλοι οι πολιτικοί φορείς -που έχουν κυβερνήσει- έχουν αποδεχθεί πλήρως τον ρόλο του Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, για να μην προσβάλλουν, όχι την ιστορική, αλλά την απλή – κοινή μνήμη, καλό θα ήταν όσοι εγείρουν ενστάσεις να ελέγξουν τα πεπραγμένα τους…

Εδώ αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι καμία κυβέρνηση από το 2010 και εντεύθεν δεν επεδίωξε να αλλάξει το «status» της διακήρυξης του 2010 ή την κατάργησή της. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία διότι η διακήρυξη προβλέπει και τους στόχους, αλλά και το ποιοι μετέχουν από τις δύο πλευρές.

Τούτων δοθέντων είναι απορίας άξιο πώς μπορεί κάποιος να διαφωνεί με την ουσία, την τακτική και το περιεχόμενο αυτών των συναντήσεων, όταν ήδη το έχει υπηρετήσει από άλλες θέσεις.

Παράλληλα, απορίες γεννά και η περίεργη «ανησυχία» πολιτικών, αναλυτών ή δημοσιολογούντων για το αντικείμενο των συζητήσεων, όταν και αυτό είναι σαφές εξαρχής: «καθορισμός της στρατηγικής για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων». Καλώς ή κακώς, οι δύο χώρες εδώ και χρόνια επέλεξαν να αφήσουν τον πυρήνα των βασικών διαφωνιών και να επιχειρήσουν προσέγγιση και συνεργασία σε ζητήματα που μπορούν να αποφέρουν αμοιβαία οφέλη. Αυτό έγινε με όλες τις συμφωνίες που υπέγραψαν όλες οι κυβερνήσεις από το 2010 και εντεύθεν.

Η Ελλάδα πλέον δεν έχει τίποτε να φοβάται, καθώς η ενισχυμένη αποτρεπτική και διπλωματική ισχύς της τής δίνει την εθνική αυτοπεποίθηση να μιλά με ανοιχτά χαρτιά και θαρρετά.