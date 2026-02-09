γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ

«Ο πολεμιστής είναι δυνατός, όταν αναγκάζει τον εχθρό να του απαντήσει. Είναι αδύναμος, όταν αυτός απαντά στον εχθρό», έλεγε ο Κινέζος στρατηγός και θεωρητικός της στρατηγικής Σουν Τζου. 2.500 χρόνια μετά, η θεωρία επιβεβαιώνεται στην πράξη, αν κρίνουμε από τα ελληνοτουρκικά. Γιατί; Διότι -ίσως για πρώτη φορά- η Τουρκία βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να «απαντά» σε κινήσεις της Ελλάδας και όχι να διαμορφώνει τον χάρτη. Και να απαντά με εμπρηστική, μεν, ρητορική, αλλά ανέξοδη δε. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι η ελληνική θέση είναι ισχυρή και η τουρκική ανίσχυρη. Ομως -μετά βεβαιότητας τώρα οι ελληνικές θέσεις πλέον είναι σαφώς ισχυρότερες και δεν ακούγονται ως «χαλασμένα ηχεία» ανεδαφικών επιδιώξεων, όπως είναι οι τουρκικοί ισχυρισμοί. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος, η ενδυνάμωση των συμμαχικών σχέσεων και η αναβαθμισμένη συμμετοχή στα διεθνή κέντρα αποφάσεων καθιστούν την Ελλάδα έναν ώριμο και αξιόπιστο παράγοντα σταθερότητας και συνέπειας στην Ευρώπη και κυρίως στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Ολα τα παραπάνω σημαίνουν ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν χρειάζεται να φοβάται τον διάλογο, όπως μπορεί να συνέβαινε σε άλλες περιόδους. Γι’ αυτό άλλωστε είναι και παρωχημένες -αν όχι εμμονικές και ιδεοληπτικέςοι θέσεις που εκφράζουν προβληματισμό ως προς τον διάλογο. Η Ελλάδα πλέον μαζί με το Διεθνές Δίκαιο έχει και τη διπλωματική αλλά και την αμυντική ισχύ για να νιώθει σίγουρη στο τραπέζι του διαλόγου. Και μιλάμε, σαφώς, για ένα τραπέζι στο οποίο η Ελλάδα δεν θα είναι ούτε το γεύμα, ούτε το θύμα, αλλά ούτε και ο αδύναμος παίκτης. Θα είναι -αν και όταν έρθει η ώρα, που πάντως είναι αρκετά μακρινή- ένα τραπέζι στο οποίο η Ελλάδα θα σταθεί δίπλα στην ιστορία της, θα υπερασπιστεί το δίκαιό της και θα συζητήσει τη μία και μόνη διαφορά που έχει με την Τουρκία… Ομως, μέχρι τότε δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνονται συζητήσεις για θέματα -χαμηλότερης πολιτικής σημασίας- που μπορούν να βοηθήσουν και τις δύο χώρες σε πολλούς τομείς δράσης, αλλά και τις ηγεσίες Ελλάδας και Τουρκίας να έχουν μια βαλβίδα αποσυμπίεσης σε περίπτωση αιφνιδιαστικής και απροσδόκητης κρίσης. Αλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε κανένα σημείο των τελευταίων ετών δεν υπήρξε κυβέρνηση που δεν συνομιλούσε με τους γείτονες.