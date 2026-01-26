γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ

Εχουμε φτάσει σε ένα σημείο, που στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό παρατηρείται το εξής… λογικό παράδοξο: να αναζητούν οι πολίτες «κάτι», να αναμένεται «αναδιαμόρφωση» των κομματικών ισορροπιών, αλλά να μην αναζητείται η στρατηγική που θα το υπηρετήσει. Σχεδόν χωρίς καμία έκπληξη όλα τα κόμματα -ή οι εν αναμονή φορείς- μηρυκάζουν το ίδιο «σλόγκαν»: «Να φύγει ο Μητσοτάκης». Και προκαλεί απορία πώς επαναλαμβάνοντας το ίδιο επιχείρημα αναμένουν διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι η ισχύς αυτού του επιχειρήματος δεν έχει ένταση. Ομως δεν αποτελεί αυτοτελή, ούτε ικανή και αναγκαία συνθήκη για την… ανατροπή του «καθεστώτος Μητσοτάκη», όπως αποκαλείται -και πάλι σε αγαστή σύμπραξη Αριστεροδεξιάς- η εκλεγμένη κυβέρνηση…

Θα μπορούσε να αποτελεί μια σπίθα που να κινητοποιούσε τον κόσμο. Ομως, ακόμη και έτσι, ακόμη και σε μια συγκυρία που και οι πλέον ευνοϊκές -για την κυβέρνηση- μετρήσεις δείχνουν ότι τα κυρίαρχα συναισθήματα που διακατέχουν τους πολίτες είναι «ο θυμός» και «η οργή», αυτά δεν μπορούν να… μεταβολιστούν σε πολιτική αντιπρόταση. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν λάβαρα που να κατευθύνουν τους πολίτες, αλλά όχι όπλα που να παραβιάσουν τη «γαλάζια» κυριαρχία.

Πλέον δεν είναι ασύνηθες το φαινόμενο η απογοήτευση για την αντιπολίτευση να συναγωνίζεται ή και να ξεπερνά την αντίστοιχη για τα κυβερνητικά πεπραγμένα. Και ενώ οι πολίτες δείχνουν με κάθε τρόπο στην αντιπολίτευση ότι «στραβά αρμενίζουν», οι συντελεστές της -νυν, πρώην και επίδοξοι- επιμένουν στη βολική αποκωδικοποίηση του «στραβός είναι ο γιαλός».

Τα κόμματα -υπαρκτά και υπό δημιουργία- της διαμαρτυρίας, της παραδοξολογίας και του ανορθολογισμού θα μοιραστούν τα ποσοστά που τους αντιστοιχούν, σύμφωνα με το υψηλότατο μερίδιο ψηφοφόρων τέτοιας «λογικής». Ομως αυτό το σύνολο είναι πεπερασμένο.

Τα υπόλοιπα κόμματα της συντεταγμένης αντιπολίτευσης οφείλουν πολύ σύντομα να εγκαταλείψουν την «άνεση» που τους προσφέρει το ανάθεμα στο «καθεστώς Μητσοτάκη» και να μπουν στη βάσανο της προγραμματικής σύγκρουσης. Αν φύγει ο Μητσοτάκης, ποιες πολιτικές θα τον αντικαταστήσουν την επόμενη ημέρα; Αυτό θα αποτελούσε τον καταλύτη στην εκλογική συμπεριφορά των πολιτών.

Οσο δεν ακούγεται «εναλλακτική πρόταση» τόσο θα επικρατούν απολίτικες και άρα άναρθρες κραυγές, που δεν υπονομεύουν την κυβέρνηση. Αυτό είναι το λιγότερο. Υπονομεύουν τη συγκροτημένη πορεία της χώρας την επόμενη ημέρα. Και οι καιροί δεν προσφέρονται για πορεία στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα…