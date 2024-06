γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ

Το «διαίρει και βασίλευε», ως έκφραση πολιτικής φιλοσοφίας, μπορεί να έχει πολλούς διεκδικητές της πατρότητάς της: Φίλιππο Β’, Ιούλιο Καίσαρα, Μακιαβέλι, Ναπολέοντα. Επίσης, ως έκφραση, μπορεί να έχει και πολλές εκδοχές, καθώς τη συναντάμε ως εξής: divide et impera, divide and rule, divide and conquer.

Εκείνο το οποίο δεν επιδέχεται, όμως, αμφισβήτησης είναι ότι υπό οποιαδήποτε εκδοχή και με οποιαδήποτε πατρότητα, το βασικό συστατικό της τακτικής αυτής είναι ένα: ο διχασμός. Διότι το μίσος και η ρητορική του δεν είναι ο προορισμός, αλλά το «όπλο» για να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που είναι η κυριαρχία της στρατηγικής και η επικράτηση μιας συγκεκριμένης είτε ιδεολογίας, είτε κατάστασης, είτε πρότασης εξουσίας.

Είναι όπως τα μαθήματα σχολείου: δεν διδάσκονται, για παράδειγμα, οι εξισώσεις, επειδή όλοι θα ζουν με αυτές ή θα γίνουν μαθηματικοί, αλλά για να εισαχθεί ο μαθητής σε μια διαδικασία σκέψης, λειτουργίας και οργάνωσης του μυαλού και άρα στη διαμόρφωση συμπεριφοράς και πεποιθήσεων. Οταν διδάσκεται Ιστορία (με συγκεκριμένο τρόπο), δεν είναι αποκλειστικά και μόνο για να αναπτερωθεί το πατριωτικό ή εθνικό φρόνημα, Αλλά για να διδαχθεί -και να επικρατήσει εντέλει- μια συγκεκριμένη αντίληψη στη θεώρηση των πραγμάτων: όχι μόνο για το από πού ερχόμαστε, αλλά κυρίως για το πού πρέπει να πάμε…

Η ρητορική του διχασμού και του μίσους είναι σαν τις παρωπίδες στα άλογα. Περιορίζουν το οπτικό πεδίο, έτσι ώστε να μην υπάρχει οτιδήποτε που να αποσπά την προσοχή και το βλέμμα από τον στόχο που βρίσκεται μπροστά.

Το «μάθημα πρώτο: μάθε να μισείς» δεν περιορίζεται στη δημιουργία εμποδίων (π.χ. επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους), αλλά βοηθά στην κατασκευή «στρατιωτών» μιας μεγάλης ιδέας, για τη στιγμή που θα έρθει η ώρα της. Οσοι θεωρούν ότι η Τουρκία «φτιάχνει» Ιστορία είναι μακριά νυχτωμένοι. Στρώνει δρόμους…