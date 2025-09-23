γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ

Η ενηλικίωση του “Real FM” –o οποίος συμπλήρωσε τα 18 του χρόνια την περασμένη Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου- ήταν η αφορμή για να επιβεβαιωθεί η αλήθεια των στίχων από τον «Υδροχόο» του Νίκου Παπάζογλου: «όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν». Διότι με αφορμή τα γενέθλια ανήλθε στην επιφάνεια το πρώτο δελτίο του “Real FM”: την επομένη των εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007, η είδηση ήταν η επικράτηση της ΝΔ του Κ.Καραμανλή –παρά τον όλεθρο των πυρκαγιών του Αυγούστου- η ήττα και η δεύτερη θέση του ΠΑΣΟΚ –που δρομολογούσε, σύμφωνα με τις ειδήσεις τότε, εξελίξεις στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης- η τρίτη θέση του ΚΚΕ και η τέταρτη του ΣΥΡΙΖΑ με 5%.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι «όλα τα ίδια μένουν»! Αν και μοιάζει, σχεδόν, αδιανόητο, εντούτοις 18 χρόνια μετά, η ΝΔ παραμένει πρώτη, ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται και πάλι γύρω από το 5%. Και το ΠΑΣΟΚ; Είναι και πάλι δεύτερο, αλλά όχι λόγω επιλογής των πολιτών, αλλά εξαιτίας μιας μεγάλης πολιτικής καραμπόλας. Αν το ΠΑΣΟΚ θέλει να αλλάξει τη μοίρα του πρέπει, αφενός να αντιπαρατεθεί με το «κάρμα» του –που δεν προοιωνίζεται ευτυχή κατάληξη- αφετέρου να συνειδητοποιήσει ότι το πολιτικό τζόκερ που του έλαχε αναδεικνύοντάς το ως αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είναι μακράς πνοής. Εκτός κι αν ευελπιστεί σε…πολλαπλό πολιτικό τζακ ποτ.

Με τέτοιο ισοδυναμεί η –προς ώρας- στρατηγική του, η οποία συνοψίζεται στη φράση «να φύγουν η ΝΔ και ο Μητσοτάκης». Άλλωστε ο ίδιος ο Πρόεδρος του κόμματος στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ είπε: «σκεφθείτε τι θα πει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη».

Αυτός είναι ο πολιορκητικός κριός για την εξουσία; Ή θα έπρεπε να είναι «σκεφθείτε τι θα πει πρώτη τετραετία ΠΑΣΟΚ»; Διότι μέχρι στιγμής, πέρα από καλογραμμένες εκθέσεις ιδεών και προθέσεων, δεν έχουν οι πολίτες αντιληφθεί ποια είναι η κυβερνητική αντιπρόταση της Χαριλάου Τρικούπη.

Όχι μόνο τα 18 χρόνια από το 2007, αλλά και τα δεκάδες προηγούμενα, έχουν «ωριμάσει» και διδάξει τους Έλληνες πολίτες. Οι εύπεπτες διακηρύξεις ικανοποιούν είτε τα κομματικά ακροατήρια, είτε όσους θέλουν να «αυτοεξαπατηθούν».

Οι περισσότεροι Πολίτες ξέρουν ότι ο δρόμος μπροστά είναι δύσκολος-δεν έχουν αυταπάτες. Κι άρα θέλουν ειλικρίνεια και οδικό χάρτη. Όχι καθρεφτάκια…