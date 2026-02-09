γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΑΝΗΣ

Η εφαρμογή στο κινητό και ο QR κωδικός πρόδωσαν τον αξιωματικό καριέρας της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος είχε πρόσβαση σε ψηφιακά στοιχεία και εμπιστευτικές πληροφορίες. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο σμήναρχος ομολόγησε και αποκάλυψε μάλιστα τον «χειριστή» του στο Πεκίνο, ανοίγοντας μια τεράστια συζήτηση για τη ζημιά που μπορεί να έχει προκληθεί σε επίπεδο διαρροών. Αν ισχύουν οι κατηγορίες, προφανώς ο αξιωματικός πληρώθηκε σε κρυπτονομίσματα για να καταρίψει έναν επί αιώνες κυρίαρχο μύθο. Αυτόν που θέλει τους Ελληνες αξιωματικούς να μην εξαγοράζονται! Και πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος που οφείλει η χώρα να εξαντλήσει την αυστηρότητά της. Πρώτον, γιατί σπιλώνονται αξιωματικοί που ούτε καν φαντάστηκαν ότι θα μπουν σε ανάλογη διαδικασία και δεύτερον γιατί δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Το «ξήλωμα» των γαλονιών θα πρέπει να είναι το λιγότερο που θα του συμβεί και διατείνομαι ότι σε περίπτωση απόδειξης των κατηγοριών δικαίως αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της αφαίρεσης της ταυτότητας και του ελληνικού διαβατηρίου! Οταν φοράς στολή, η απόκλιση από τα ιδεώδη δεν είναι απλώς μια πράξη προδοτική, αλλά έγκλημα κατά της ιστορίας αυτού του λαού που σφυρηλατήθηκε στον πόνο της απώλειας, στο αίμα των ηρώων του και στο δάκρυ των προγόνων του. Ουδείς πιστεύει ότι ο σμήναρχος ενθουσιάστηκε από τον ασιατικό μαρξισμό και ενστερνίστηκε το όραμα του Μάο. Προφανώς, αν έκανε όσα τον κατηγορούν, άλλο ήταν το κίνητρο. Τουλάχιστον, να είναι ο τελευταίος και να μην υπάρξει άλλος να πληγώσει την τιμή των Ενόπλων Δυνάμεων. Ως υστερόγραφο, θα ήθελα να ρωτήσω τους Κινέζους φίλους μας αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι ποια θα ήταν η μοίρα του κατασκόπου και τι θα έκαναν αυτοί με μια ελληνική εταιρεία σε ένα μεγάλο κρίσιμο δικό τους λιμάνι;